Test: haut-parleur portable Sonos Roam

Un haut-parleur qui se connecte avant tout à votre wifi à la maison et joue de la musique, mais peut également être emmené en excursion loin de la connexion rapide de la maison. Oui, lorsque Sonos Roam est à la maison, vous pouvez écouter via Spotify, vous pouvez vous y connecter via Airplay d’Apple directement depuis votre Iphone et vous pouvez également jouer via Bluetooth depuis n’importe quelle source qui le prend en charge. Ce dernier signifie également que le Sonos Roam peut être emmené à la plage, au parc ou ailleurs loin de la connexion wifi. Dans ces contextes, il est également bienvenu que l’orateur puisse gérer l’eau et le sable, donc même si l’excursion ou la fête dans le jardin est interrompue par une pluie, l’orateur peut la gérer. Quand je plonge Roam dans un vase d’eau, je vois comment des gouttes d’eau en jaillissent au rythme de la musique qui continue de jouer.

Une partie du système

Je commence par connecter le haut-parleur à un système existant avec un haut-parleur Sonos déjà installé, mais vous pouvez tout aussi facilement utiliser Sonos Roam que le premier et le seul haut-parleur wifi de votre maison. Avec l’enceinte connectée au wifi et à l’application Sonos, j’ajoute également la connexion Spotify puis la connexion à Google Assistant afin que l’enceinte devienne une enceinte intelligente et contrôlée par la voix. Au début, Google ne veut pas trouver Roam, mais au deuxième essai, cela fonctionne.

Lorsque je parle à Sonos Roam via l’assistant vocal Google Home et que je lui demande des choses, je remarque que le microphone semble exceptionnellement bon. Lorsque j’ai Roam avec d’autres haut-parleurs Google dans la même pièce, c’est souvent Roam qui est prioritaire et donne donc également la réponse à ma question, ou confirme la chanson que je veux qu’elle joue. Dans le même temps, la connexion n’est pas totalement irréprochable car à plusieurs reprises, l’Assistant Google répond directement depuis Roam qu’il “ne peut pas pour l’instant entrer en contact avec l’enceinte Roam”, ce qui semble contradictoire car la réponse de Roam en particulier indique qu’il a un contact. Pourtant, ce sera faux.

Pas seulement le wifi

La prochaine étape de l’installation consiste à connecter l’enceinte non seulement au wifi mais également à mon téléphone via Bluetooth. C’est ce qui est utilisé lorsque je suis en dehors de la couverture wifi de la maison. En maintenant enfoncé le bouton d’alimentation à l’arrière, je me connecte via Bluetooth pour la première fois.

Maintenant, je me connecte pour que la musique soit lue via Spotify, via le wifi puis je sors me promener pour voir à quel point il est facile de passer en bluetooth lorsque le signal wifi ne suffit plus. Ce n’est pas aussi magique que le Bluetooth prend le relais automatiquement. Au bout d’une centaine de mètres, la musique devient simplement silencieuse et je dois passer manuellement en Bluetooth et me reconnecter à la musique que je veux entendre. Ce sera une expérience différente quand je rentrerai à la maison. Ensuite, je mets l’enceinte en charge et la musique continue à jouer, puis toujours via la connexion bluetooth. Grâce à l’application Sonos, je peux ensuite ajouter un autre haut-parleur Sonos qui lit la même musique et, de cette manière, Roam devient un pont Bluetooth vers mon système Sonos existant.

Ce qui suit ne fonctionne pas tant que Roam joue de la musique via Bluetooth, mais lorsque je joue via wifi à la place, je devrais pouvoir déplacer facilement la musique entre Roam et un autre haut-parleur Sonos. C’est fluide quand ça marche. Un appui long sur le bouton Lecture sur Roam envoie la musique au haut-parleur Sonos le plus proche. Une autre pression transmet la musique de l’enceinte la plus proche à Roam. Pratique si vous sortez sur le balcon ou le jardin et que vous souhaitez emporter la musique avec vous. Parfois, cependant, cela ne fonctionne pas, même si je joue via le wifi et que je n’obtiens qu’un bip de message d’erreur insatisfait en réponse du haut-parleur. Il arrive assez souvent que j’utilise l’application Sonos à la place. Séparément, Roam fonctionne bien avec les haut-parleurs wifi et bluetooth, mais la connexion parfaite et transparente entre eux est manquante.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour faire la différence entre le bluetooth et le wifi. S’il n’y avait pas de différence, Sonos n’aurait même pas eu à faire d’effort. L’avantage de la lecture wifi est que je peux choisir la source audio. Si je joue depuis Spotify, le son ne vient que de là. Si j’utilise plutôt Bluetooth et que je commence à faire défiler sur Instagram, le son provient des films où il est également lu sur le haut-parleur. D’autre part, le bluetooth est la technologie de transmission qui fonctionne lorsque vous êtes hors de couverture wifi. Les deux jouent donc un rôle dans l’ensemble.

Bon son en termes de taille

Les ressources audio parlent clairement du Sonos Roam. Ce que nous entendons est l’un des meilleurs de cette classe de taille et c’est toujours agréable quand un petit haut-parleur surprend avec un gros son musical. Le son est bien équilibré et clair et la basse est également là.

À l’extérieur, Roam a la forme d’un petit pilier triangulaire léger et fonctionne bien horizontalement ou verticalement. Sur un côté court, il y a des boutons-poussoirs pour la lecture, la pause, le volume et pour activer ou désactiver le microphone. Ils deviennent un peu difficiles à atteindre si vous écoutez de la musique lorsque le haut-parleur est en panne. À l’autre extrémité, vous pouvez charger Roam sans fil, soit à partir de n’importe quel chargeur Qi, soit à partir du chargeur Roam sans fil spécial que vous pouvez acheter. Sinon, chargez avec le câble USB fourni. Le chargeur sans fil se compose d’une plaque avec un aimant qui se fixe automatiquement à Roam, mais cela signifie également que le chargeur vous accompagne lorsque vous retirez à nouveau Roam, vous devez donc retirer le chargeur de l’enceinte et cela gâche le flexibilité de la charge sans fil.

Les nombreuses options de connectivité de Roam, avec Airplay, la connectivité du système Sonos et Bluetooth, font de l’enceinte un choix possible, que vous ayez déjà un système Sonos ou non. C’est surtout le support Chromecast qui peut manquer.