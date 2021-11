Les systèmes d’alarme connecté se multiplient et proposent des solutions moins onéreuses que les systèmes classiques. J’ai testé pour vous le pack Gigaset Elements Pack L. Tient-il toutes ses promesses ?

Caractéristiques des packs et prix

Les packs Gigaset Elements vous permettent de sécuriser votre habitation en installant une alarme, des capteurs et eventuellement une caméra, le tout pilotable à distance via votre smartphone. Il vous faudra donc au minimum une connexion Internet et l’application mobile pour faire fonctionner le tout.

Trois pack sont disponibles à différents tarifs :

Pack S : 1 base, 1 capteur de porte, 1 sirène 100 db, 1 détecteur de mouvement pour 199,99€

Pack M : le pack S + 2 capteurs de fenêtre pour 279,99€

Pack L : le pack M + la caméra IP pour 349,99€

A noter que dans le pack on trouve également les clips et autocollant pour attacher les capteurs mais aussi des cables RJ 45 et des piles. Bref vous n’aurez rien à acheter en plus pour faire fonctionner le système de surveillance.

J’ai testé ici le plus complet à savoir le pack L qui comprend tous les éléments. Au passage dommage que les capteurs soient uniquement disponibles en blanc. Sur des menuiseries foncées, le rendu esthétique n’est pas forcément top.

Tout fonctionne gratuitement sans abonnement mais vous pouvez ajouter des options payantes pour avoir des fonctionnalités supplémentaires.

Capteurs supplémentaires

Il est possible d’acheter des capteurs additionnels dont voici le détail :

Point important, il n’existe pas de capteurs pour les baies vitrées.

Services Payants

Pour des montants raisonnables (0,99€ par mois à 50€ par an) vous pouvez ajouter des options d’enregistrement sonores et vidéos en cas d’alarme. Si vous souhaitez un système performant et complet, ces options sont presque indispensables et peuvent permettre d’avoir des preuves en cas d’infraction et donne la possibilité de vérifier une alerte. Les options sont proposées directement depuis l’application.

Installation

L’installation est simple et se fait très rapidement. L’application vous guide pas à pas et un manuel papier est également dans la boite. Tous les capteurs s’installent sans le moindre trou puisqu’il suffit de les coller grâce à des stickers autocollants très puissants. Vraiment pratique !

Il suffit ensuite de brancher la base à votre Box Internet (via un cable RJ45 fourni), puis d’activer chaque périphérique avant de le synchroniser avec la base et l’application. Rien de compliqué même pour un débutant, tout se passe bien lors de cette étape.

Utilisation & Application mobile

Une fois le système correctement installé, vous pouvez le configurer et créer des scénarios via l’application. J’ai utilisé l’application Gigaset Elements sous Android. Elle est également disponible sous iOS. Rien pour Windows Phone par contre.

Depuis l’application vous pourrez gérer tous les capteurs, voir leurs états ainsi que consulter les alertes ou les images de la caméra en cas d’intrusion.

C’est également depuis l’application que vous indiquerez si vous êtes présent ou absent afin d’activer ou non le système. Ce fonctionnement peut d’ailleurs poser quelques problèmes si vous êtes plusieurs et si vous oubliez de changer l’état du système. Un badge (à accrocher à ses clés) ou la détection des smartphones ayant l’application dans la maison aurait pu automatiser le fonctionnement.

Bonne nouvelle, au cours des 3 mois de test, je n’ai jamais reçu de fausse alerte et tout fonctionne parfaitement. Chaque évènements est notifié sur votre smartphone. Le capteur de présence est précis et sait détecter les animaux afin de ne pas vous alerter si votre chat se balade tranquillement dans votre salon.

Parfois la consultation des images de la caméra était un peu laborieuse mais cela été dû au réseau de mon téléphone. En zone où le débit est limité c’est parfois compliqué. On peut heureusement choisir la qualité d’image de la caméra. Un microphone permet également d’entendre ce qui se passe dans la pièce.

Cela étant dit, le but d’un tel système est d’alerter et de minimiser les risques de vols pour un coût peu important avec une installation simplissime. Mission réussie. L’alerte est donné via votre smartphone ou sur place grâce à la sirène de 100 dB. L’installation est réalisable par n’importe qui.

Conclusion