Test : Garmin Lily – bracelet d’activité glorifié

Ma première pensée quand j’entends parler de Garmin Lily est “bonne idée!” Elle est présentée comme une montre connectée pour femme. Je connais plusieurs femmes qui courent et aiment utiliser les montres d’entraînement de Garmin, mais préfèrent peut-être les laisser pour tous les jours. Ils sont grands et moelleux et ressemblent à des ordinateurs de plongée. Prendre l’excellent système de Garmin pour enregistrer et soutenir la formation et l’emballer dans un emballage plus petit et plus sobre est une idée gagnante.

Ma deuxième pensée, cependant, est la “taxe rose”. La taxe rose est un terme inventé pour désigner le phénomène lorsque les entreprises pensent qu’elles peuvent facturer des frais supplémentaires simplement en prétendant qu’elles s’adressent spécifiquement aux femmes. L’exemple typique est celui des rasoirs pour femmes qui sont plus chers même s’ils n’ont en réalité que des couleurs légèrement différentes de celles des rasoirs pour hommes.

C’est donc avec ces deux photos de quel produit m’attendait que j’ai déballé le Garmin Lily pour le tester, et malheureusement le contenu de l’emballage était plus proche de ce dernier que du précédent.

Podomètre cher

Quiconque s’attend à quelque chose comme Garmin Venu ou Vivoactive sera cruellement déçu. Avec son écran monochrome et ses fonctionnalités limitées, Lily a plus en commun avec le bracelet d’activité de Garmin, ou d’ailleurs avec le Mi Band 6 de Xiaomi, qui coûte 500 SEK. Ici, cependant, vous devez payer entre 2 200 et 3 000 SEK, selon la conception, pour approximativement la même fonctionnalité.

C’est donc la conception que vous payez en grande partie. Selon le timbre, le bracelet de mon exemplaire d’essai est en cuir italien et est de grande classe, tandis que les variantes moins chères ont des bracelets en plastique. Le support n’est pas standard pour les bracelets de montre, vous êtes donc référé à Garmin pour un nouveau bracelet s’il s’use. La montre elle-même est principalement en plastique, avec un anneau métallique autour de l’écran en verre. L’écran lui-même a une sorte de film à motifs à l’intérieur qui est plus joli et surtout plus luxueux sur la photo qu’en réalité.L’idée est qu’il devrait ressembler à un joli boîtier sur une montre de luxe, mais comme l’écran est derrière le motif, cela me rappelle plus comme le film plastique que vous mettez sur la fenêtre de la salle de bain pour éviter la transparence. Les femmes sur lesquelles j’essaie le design dans mon environnement ne sont pas impressionnées, mais elles sont par contre du genre qu’elles peuvent réellement imaginer porter une montre de la gamme régulière de Garmin.

L’écran est donc un écran LCD monochrome, où vous pouvez choisir entre une paire de cadrans qui affichent l’horloge et les informations d’entraînement, en appuyant sur l’écran. Il n’y a pas de boutons. La montre est contrôlée en appuyant et en glissant sur les côtés et une surface sensible à la pression sous l’écran qui agit comme un bouton virtuel. L’écran devrait s’allumer lorsque je lève le bras mais cela ne fonctionne pas très bien et on me demande souvent d’appuyer deux fois sur l’horloge pour le réveiller.

GPS manquant

Garmin Lily garde une trace des valeurs classiques du compteur d’activité telles que le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, les minutes actives et la propre mesure de la batterie corporelle de Garmin, un indice utile pour équilibrer l’activité et la récupération. Vous pouvez enregistrer une formation, mais seul un nombre limité de formes de formation est disponible. Surtout, Garmin Lily ne dispose pas de son propre GPS, donc si vous voulez que la distance que vous avez parcourue soit correctement enregistrée, vous devez apporter votre téléphone portable dont la montre GPS appelle alors. Si vous souhaitez pouvoir écouter de la musique pendant la session de course, activer l’assistant vocal, installer des applications tierces ou payer avec la montre, vous êtes dirigé vers d’autres produits que celui-ci.

Vous pouvez recevoir des notifications sur la montre et y répondre avec des phrases par défaut, mais vous ne pouvez pas modifier les options.

La montre peut mesurer la saturation en oxygène du sang, mais uniquement pendant la nuit, et si vous activez la fonction, l’autonomie de la batterie chute drastiquement, même sans ce n’est pas très impressionnant en termes de fonctions. Je gère quatre jours sur une charge avec la mesure d’oxygène désactivée et deux jours avec la mesure d’oxygène activée.

Les informations que vous obtenez sur la montre lorsque vous activez l’entraînement sont étonnamment spartiates. Lorsque vous marchez, par exemple, vous ne voyez que les pas et la distance. Pas de pouls. Dans l’application mobile de Garmin, vous obtenez encore plus d’informations, et l’application avec toutes ses informations sur vos données de santé est en quelque sorte la plus grande force de Garmin Lily. Mais vous pouvez également y accéder avec une large gamme d’autres produits Garmin, et la plupart d’entre eux offrent un meilleur rapport qualité-prix que le Garmin Lily.