Test : Fitbit Luxe est moyennement luxueux

Aujourd’hui, la division entre les montres intelligentes et les bracelets de fitness comme celui-ci est un peu fluide. Les deux variétés peuvent bien sûr afficher l’heure et ont beaucoup d’autres fonctions, à la fois “intelligentes” et “horloge”. La plus grande différence est généralement la durée de vie de la batterie.

J’ai utilisé Fitbit Luxe 24 heures sur 24, c’est-à-dire à la fois pour la mesure du sommeil et des séances d’entraînement actives et pour garder une trace de mes mouvements en général. En plus de la santé physique, Fitbit s’est également de plus en plus concentré sur la santé mentale, la gestion du stress et la relaxation.

Droit ordinaire

Si on commence par regarder l’extérieur, j’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Fitbit Luxe s’appelle juste comme ça, car je ne remarque rien qui le distingue des autres bracelets de fitness, quand on pense au look. C’était une chose à laquelle je pensais déjà lors de son lancement et maintenant que je l’ai dans ma main, ou plutôt autour du poignet, je ne découvre rien qui me convainc ou change ma perception. Il ressemble simplement à presque n’importe quel autre appareil similaire. Si vous voulez quelque chose de plus beau, de plus accrocheur, vous achetez un autre bracelet, mais il est également possible de le faire avec d’autres podomètres. Je l’appelle un podomètre, car c’est de toute façon le principal domaine d’utilisation. Il garde une trace de votre activité quotidienne, mais il manque de GPS, donc si vous sortez courir ou courir, vous constaterez que le bracelet ne sait pas où vous êtes allé. Si, par contre, vous avez le téléphone avec vous en même temps, Fitbit peut utiliser le GPS du téléphone, mais le bracelet n’ajoute pas grand-chose car le téléphone fait plus ou moins tout le travail. Dans tous les cas, cela signifie qu’il ne faut pas plus de batterie pour faire un entraînement avec le bracelet et je perds généralement 15 pour cent de batterie environ par jour. Il faut donc environ une semaine entre les charges. Ici, il est également intéressant de mentionner que vous ne pouvez pas désactiver Fitbit Luxe. Ce n’est pas possible. La seule façon de s’en débarrasser est de manquer de batterie, donc même si vous rangez le bracelet, la capacité de la batterie est consommée.

Depuis l’application Fitbit du téléphone, vous pouvez choisir parmi une vingtaine de looks différents sur le cadran et ils peuvent également afficher diverses informations détaillées. Par exemple, certains affichent votre fréquence cardiaque, d’autres uniquement l’heure et la date. À partir de l’écran d’accueil, vous pouvez balayer vers le haut pour obtenir vos statistiques d’activité actuelles et à la place glisser sur le côté du cadran, vous basculez entre les notifications, l’entraînement, les exercices de relaxation, les alarmes et la synchronisation. Fitbit promet que l’appareil recevra également une mesure de la teneur en oxygène du sang, mais ce n’est pas encore disponible. Ce premier compteur d’activité de Fitibit, qui possède également des fonctions de relaxation et dans un programme avec des animations qui me guident sur le petit écran, je peux, par exemple, être guidé à travers des exercices de respiration.

Le fait qu’il s’agisse d’un si petit écran affecte bien sûr les domaines d’utilisation, ce qui se remarque à la fois dans le nombre limité de fonctions disponibles et dans le fonctionnement de celles qui existent. La plupart sont donc basiques et ont du temps à faire, comme régler les alarmes et les minuteries. Cependant, cela peut aussi être un peu compliqué, car cela se déroule en plusieurs étapes de balayage et de tapotement sur l’écran. Cela fonctionne, mais un écran plus grand le rendrait plus convivial, tout simplement plus facile. Mais alors, l’appareil serait devenu plus ou moins une montre intelligente à la place.

Réveil intelligent jusqu’à présent peu intelligent

Les fonctionnalités les plus intéressantes sont le réveil intelligent et les notifications du téléphone. Le réveil intelligent vous permet de définir une heure de réveil, puis l’horloge vous réveille lorsque vous dormez le plus facilement, dans un intervalle puis autour de l’heure à laquelle vous vous êtes assis. L’idée est bonne, mais lorsque je teste, Fitbit ne signale aucune alarme et c’est ce que Fitbit eux-mêmes disent être un bug qu’ils travaillent à corriger.

Les notes du téléphone apparaissent à l’écran, mais justement parce que l’écran est si petit, il devient difficile de profiter énormément de la fonction, car les sauts de ligne sont nombreux et on ne peut pas répondre aux notes du poignet. Vous devez toujours décrocher le téléphone et le faire.

Vous pouvez de toute façon trouver de nombreux avantages de Fitbit dans l’application sur votre téléphone, c’est ici, par exemple, que les analyses approfondies peuvent être vues si vous vous êtes inscrit à Fitbit Premium (six mois sont inclus lorsque vous achetez Luxe , alors cela coûte 99 SEK par mois) . Ensuite, il y a, par exemple, des exercices de pleine conscience, pour lesquels vous n’avez pas vraiment besoin du compteur d’activité.

Pas très convivial pour l’entraînement

Pendant la séance d’entraînement proprement dite, le bracelet a une utilisation limitée. Par exemple, lorsque je regarde l’écran pendant la balade à vélo, il indique écran 0 km/h, même si je suis définitivement en mouvement. Et lors d’autres entraînements, l’écran est également si petit que même alors il est trop petit pour vraiment montrer le contexte et toutes les informations dont vous avez besoin, ce qui devient très clair si vous essayez de le lire et d’interagir avec pendant que vous courez, faites du vélo ou faites quelque chose. autre activité.

Comparé à d’autres bracelets d’activité, tels que le propre Charge 4 de Fitbit que nous avons testé, ce bracelet manque de GPS et de NFC et ne peut donc pas être utilisé pour le service de paiement Pay de Fitbit. Cependant, cela reste assez cher et quand même l’extérieur ne respire pas vraiment à profusion, il est difficile de se motiver devant des unités concurrentes.