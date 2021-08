Fitbit Charge 2 : notre test & avis, que vaut-il vraiment ?

Successeur des Charge et Charge HR, le Fitbit Charge 2 vient d’être commercialisé par la marque. Ce traqueur d’activité nouvelle génération est-il à la hauteur de ses ainés ? Réponse à la fin de ce test.

Mise à jour 12/04/2017 : Fitbit vient d’annoncer la commercialisation de nouveaux bracelets pour la Charge 2. Disponibles en trois coloris différents (noir, corail et cobalt), ils sont perforés afin de limiter les effets de la transpiration. Un bracelet coûte 29.95€ à l’unité sur la boutique officielle de la marque.

Voir l’offre

Design et spécifications

La première chose qui m’interpelle lors de l’ouverture de la boite est le design du Fitbit Charge 2. Celui-ci est identique au Fitbit Alta, mais en plus large. On retrouve donc un capteur de couleur argent et un bracelet détachable en silicone. Et tout comme le Alta, le Charge 2 bénéficie de toute une gamme de bracelets en cuir ou en silicone de divers coloris afin de le personnaliser. Le choix est cependant moins large puisque le Charge 2 est avant tout destiné aux sportifs et non aux amateurs de mode. Malgré sa largeur de 21 mm, il reste agréable à porter avec un poids de 33 grammes seulement.

Commercialisé à partir de 159.95€ sur le site de Fitbit et à 189.95€ pour les éditions spéciales (en plaqué or), le Charge 2 se positionne dans la même tranche de prix que la plupart de ses concurrents.

Il va donc falloir assurer au niveau des spécifications pour réussir à se démarquer. Rassurez-vous, c’est le cas. Non content d’avoir un joli design, le traqueur américain possède aussi de bons atouts comme son capteur de rythme cardiaque qui fonctionne en permanence et un large écran OLED qui permet de suivre les progrès ou afficher des notifications.

Ce type d’écran assure une bonne visibilité en basse luminosité mais devient malheureusement illisible en plein soleil. Et tout comme le Alta, il n’est pas tactile. Il faut en effet tapoter pour activer les fonctions, ce qui est moins efficace qu’un écran tactile classique. Notez quand même que le tapotement est ici mieux reconnu que sur le Alta. Le Charge 2 possède un bouton qui permet d’activer l’écran mais aussi de naviguer dans les menus. Le traqueur de Fitbit hérite cependant d’un autre défaut : il n’est pas étanche. Impossible de l’utiliser pour la natation. Il peut passer sous la douche, mais pas plus. C’est vraiment dommage, un suivi de la nage aurait rendu ce traqueur presque parfait.

Ne boudons pas notre plaisir, il y a d’autres fonctionnalités qui rendent le Charge 2 très attractif. Il est ainsi équipé d’un altimètre qui permet de compter les étages gravis à raison d’un tous les trois mètres d’élévation. A l’heure actuelle, ce bracelet connecté est le seul qui a obtenu des résultats probants en intérieur comme en extérieur. Il est aussi doté d’un vibreur qui permet de vous indiquer l’arrivée d’un appel, d’un SMS ou d’un rendez-vous du calendrier. Dommage quand même qu’on ne puisse pas accéder aux notifications d’applications tierces, j’aurai bien aimé voir mes mails à l’écran. Il fait aussi office de réveil le matin mais les vibrations manquent cependant un peu de force.

Fitbit nous gratifie donc d’un traqueur au design soigné, avec des fonctions nombreuses. Dommage quand même que l’étanchéité ne soit pas au rendez-vous.

Vidéo & Prise en main

Compatibilité : Android 4.0+, iOS 8.0+, Windows 10

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

Qui dit bracelet connecté dit application. Ici elle se nomme tout simplement Fitbit. Son gros avantage est qu’elle est disponible sur de nombreux systèmes dont Windows 10. Le traqueur se lie au smartphone via Bluetooth 4.0 ou avec un dongle sans-fil (vendu séparément) sur le PC. Vous pouvez même consulter vos progrès depuis un navigateur, tout étant synchronisé sur le site officiel de la marque une fois votre compté créé. On ne peut qu’applaudir Fitbit pour tant de zèle.

[appbox googleplay com.fitbit.FitbitMobile]

[appbox appstore 462638897]

[appbox windowsstore 9wzdncrfj1xx]

Tout comme le Alta, la connexion au Charge 2 donne lieu à un tutoriel en vidéo très complet qui permet de vite appréhender les fonctions de l’objet. On arrive ensuite sur l’interface principale qui regroupe tous les relevés effectués au quotidien : nombre de pas, étages montés, calories brulées, rythme cardiaque, etc… C’est à la fois simple et complet. Un appui sur un relevé donne accès à un graphique plus complet.

Certaines fonctions de l’application permettent d’enregistrer vos repas ou votre consommation d’eau. Vous pouvez lier le tout à MyFitnessPal afin de comparer vos calories brulées à celles ajoutées dans votre journée.

Comme vu plus haut, le Charge 2 dispose d’un altimètre qui permet de calculer les étages montés (mais pas ceux descendus) dans la journée. Toute augmentation d’altitude d’environ 3m est comptée comme un étage. Les résultats sont étonnamment précis, c’est bien mieux que sur le Gear Fit 2 par exemple.

Le Charge 2 est aussi doté d’un capteur de rythme cardiaque qui s’avère très précis. Lors de votre sommeil, il viendra calculer votre rythme afin de le comparer à la moyenne des personnes de votre âge et gabarit. Même s’il ne faut pas prendre les relevés au pied de la lettre, ils semblent pertinents. Bien sûr, vos phases de sommeil sont aussi analysées, le traqueur se révélant là aussi très précis.

Penchons-nous maintenant sur le bracelet en lui-même. Comme le Mi Band 2 qui est lui aussi équipé d’un écran, le Fitbit Charge 2 est relativement autonome. Il peut ainsi afficher l’heure et la date, mais aussi votre nombre de pas, le rythme cardiaque ou encore les calories consommées directement à l’écran. Mais il va encore plus loin en proposant d’enregistrer directement différentes activités : jogging, musculation, tapis de course, gym, vélo elliptique, vélo ou exercice de poussée. Selon l’activité, le GPS du smartphone sera utilisé pour suivre votre trajet. La durée, les calories ou votre rythme cardiaque seront eux aussi analysés et reportés sur l’application. C’est très complet, nul doute que les sportifs apprécieront cette précision. On pourra juste regretter l’absence d’un GPS interne, il faut garder le téléphone à proximité lors de l’exercice pour profiter de toutes les options.

Une autre fonction est aussi incluse : le chronomètre. C’est assez basique, on peut juste le lancer et l’arrêter. Les temps ne sont pas non plus reportés dans l’application. Dommage, il y avait peut-être matière à faire quelque chose de plus abouti.

C’est cependant compensé par une fonction très intéressante et rare : la relaxation. Le bracelet propose de suivre des séances de 2 ou 5 minutes de respiration. Il suffit de se laisser guider par les instructions à l’écran, c’est très simple et diablement efficace. C’est le genre de petit plus qui fait la différence face aux traqueurs concurrents.

Pour terminer, il est possible de changer le cadran du Charge 2. Sa forme ne permet cependant qu’un affichage vertical, il y a donc moins de choix que sur le Alta. Il y a quand même le choix entre sept looks différents, c’est déjà bien.

Pour conclure cette prise en main, je dois dire que j’ai été séduit par le Fitbit Charge 2. Il propose beaucoup de fonctionnalités, dont certaines assez inédites. L’application est elle aussi très bien faite, même pour les débutants.

Autonomie

Le traqueur d’activité de Fitbit possède une batterie dont l’autonomie est donnée pour 5 jours. Après deux jours d’utilisation, je n’en suis pas encore à la moitié, le temps semble donc respecté. Quand on sait que le capteur de rythme cardiaque fonctionne en permanence, c’est plutôt bien ! J’émettrai cependant la même remarque que pour le Alta : le chargeur propriétaire en forme de pince possède un câble trop court, obligeant à laisser pendre l’engin si le port USB est situé en hauteur. Le temps de charge est d’environ 2h, ce qui est correct étant donné l’autonomie de 5 jours.

Conclusion

[priice_widget keywords= “Fitbit Charge 2”]