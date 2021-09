Prise en main de l’enceinte Bluetooth Aptoyu à moins de 30€

Aujourd’hui, nous testons pour vous une enceinte Bluetooth à moins de 30€ qui peut aussi faire office de batterie externe.

Prix et caractéristiques

C’est le site Gearbest qui m’a prêté cette enceinte dans le cadre de ce test. Elle est disponible à moins de 30€, ce qui en fait un objet connecté très attractif. Vous pourrez l’acheter en cliquant sur le lien ci-dessous.

Voyons maintenant ce que ce petit joujou a sous le capot. De forme tubulaire, l’enceinte Aptoyu possède les dimensions suivantes : 210 x 75 x 99 mm. Elle pèse 561 grammes. Son design fait quelque peu penser à la Pill de Beats, mais en plus imposant.

L’engin dispose de deux haut-parleurs qui dégagent une puissance totale de 4.8 W. Ce n’est pas énorme mais largement suffisant pour un usage en intérieur. Les haut-parleurs sont en stéréo, vous pourrez donc vous immerger plus facilement dans un film par exemple.

Un point fort de cette enceinte est sa connectique bien fournie. Elle peut bien évidemment se connecter en Bluetooth (2.1 seulement), mais accepte aussi les cartes micro-SD et les prises Jack 3.5 mm. Un câble audio est d’ailleurs fourni dans le pack. Le tout est dissimulé sous une protection en plastique souple.

Il est possible de contrôler la lecture et le volume directement avec les boutons situés à l’arrière de l’enceinte Bluetooth. Des LED indiquent aussi le niveau de charge. Une petite dragonne permet de transporter le tout plus facilement.

L’enceinte connectée contient une batterie conséquente de 3600 mAh qui permet de recharger un petit appareil tout en écoutant la musique. Ça c’est vraiment top !

Prise en main

Après une charge d’environ 4h, il est temps d’en profiter ! Je branche donc l’enceinte Aptoyu à mon smartphone via Bluetooth afin de ne pas m’encombrer de fils. L’appairage est extrêmement simple et l’enceinte a été reconnue aussi bien sur mon smartphone que sur ma PS Vita. Le son produit est chouette pour un gadget de ce prix. Il peut monter plutôt haut, même si à fond il y a un effet de souffle assez désagréable. Les basses sont très prononcées, mais pour ma part j’aime bien, ça cadre tout à fait avec un bon morceau de heavy metal ! Par contre l’enceinte est très sensible aux perturbations, la faute au protocole Bluetooth 2.1 assez ancien. L’allumage d’un micro-onde produira par exemple des sauts et des craquements. On s’y habitue vite, mais c’est parfois gênant.

Malgré tout, j’ai vraiment été convaincu par le produit de chez Aptoyu. Le fait de pouvoir recharger ma PS Vita tout en jouant et en écoutant la musique est franchement nickel, je ne m’en passe plus ! La batterie de 3600 mAh permet une bonne autonomie, surtout si vous ne rechargez rien avec. Comptez environ 12h de son non-stop. Notez que l’enceinte peut aussi faire office de kit main-libre.

Conclusion

