Test du cadre photo symphonique Ikea : le son Sonos visible

L’investissement conjoint de Sonos et Ikea dans les haut-parleurs a été un grand succès. Vous obtenez souvent une enceinte Sonos à un prix inférieur à celui des Sonos eux-mêmes et vous l’obtenez dans un format innovant, pour ensuite s’intégrer à la maison sans prendre de place inutile. Nous avons déjà vu l’enceinte bibliothèque et l’enceinte lampe, donc l’enceinte photo que nous testons maintenant est une suite naturelle de la série. Symphoniquement, Ikea appelle cette série d’enceintes et celle-ci, la troisième enceinte de la série, diffère des deux précédentes. Alors que les deux avaient auparavant un format relativement normal pour être des haut-parleurs, ce cadre photo est plus un oiseau étrange.

Comme une télé

Lorsque je commence à déballer l’enceinte, je suis d’abord frappé par son épaisseur. Faire un haut-parleur mince dans ce format est un défi difficile si vous voulez aussi un bon son et qu’en combinaison avec le nom, Tavelram est un peu trompeur. Avec ses six centimètres d’épaisseur, l’enceinte est nettement plus épaisse qu’une peinture normale et il ne s’agit pas non plus d’un cadre de peinture dans lequel vous pouvez mettre n’importe quel art. Au lieu de cela, l’enceinte est livrée avec un panneau orné d’un motif fini. Vous pouvez ensuite remplacer ce panneau par un autre des dix motifs actuellement disponibles et d’autres seront ajoutés à l’avenir. Le panneau fourni avec l’enceinte est noir ou blanc, selon la couleur du cadre que vous choisissez, et présente un motif discret. Les panneaux supplémentaires coûtent 400 SEK chacun à l’achat.

En termes de format, le Symphonic Picture Frame ressemble plus à un téléviseur qu’à un cadre photo, et cela s’applique à la fois aux dimensions et au poids. Bien sûr, il nécessite également de l’alimentation, tout comme un téléviseur, et donc un cordon relie le haut-parleur à la prise électrique la plus proche. Il y a de l’espace à l’arrière de l’enceinte pour que vous puissiez stocker l’enchevêtrement de cordon restant et vous pouvez également connecter plusieurs cadres photo symphoniques en série afin de ne pas avoir de cordon jusqu’à chacun. Au lieu de cela, le premier peut alors avoir un cordon sur le second, sur le troisième et ainsi de suite. Le cadre photo peut être monté sur le mur, ce qui est l’essentiel de la conception, pour libérer de l’espace au sol, mais il peut également être utilisé simplement appuyé contre un mur. Il est livré avec de petits pieds en caoutchouc que vous fixez pour qu’il se tienne fermement et ne glisse pas.

Facile à démarrer

Pour configurer et démarrer avec l’enceinte, utilisez l’application Sonos et NFC sur votre téléphone. Vous devez tenir le téléphone contre une petite LED qui clignote sur le haut-parleur pour confirmer l’installation et tout fonctionne correctement en suivant simplement les instructions sur l’écran du téléphone. Ensuite, lorsque l’enceinte est prête à l’emploi, vous pouvez connecter différents services de musique, tels que Spotify, à votre compte Sonos si vous ne l’avez pas déjà fait.

Symphonic Picture Frame prend en charge Airplay d’Apple pour jouer sans fil directement depuis votre Iphone, mais pas de support Chromecast. Cependant, Sonos prend en charge Google Assistant, donc si vous avez un haut-parleur Google séparé, vous pouvez également lui parler pour contrôler la musique sur votre haut-parleur Sonos. Symphonic Picture Frame, en revanche, n’a pas en soi de microphone, vous ne pouvez donc pas lui parler et vous attendre à ce qu’il se passe quelque chose. Il y a trois boutons à l’arrière de l’enceinte, vous pouvez donc les atteindre en les touchant de l’avant. Les boutons sont play/pause et volume haut et bas. L’idée principale, cependant, est que vous contrôliez l’enceinte via l’application Sonos sur votre mobile, ou directement dans, par exemple, Spotify.

Le son se renverse

Jusqu’à présent, le Symphonic Picture Frame a fait une impression acceptable, mais c’est avant que je teste vraiment le son. Tant que je joue de la musique ou du son parlé à faible niveau, comme un peu une radio de cuisine, je n’ai rien à redire sur le son, mais c’est quand je veux profiter davantage de la musique et donc augmenter le volume au-dessus de la moitié de la capacité que les lacunes deviennent immédiatement apparentes. Ensuite, le manque de basses est très clairement perceptible et nous n’entendons essentiellement que des aigus, ce qui en fait une expérience très forte, loin d’être agréable. La profondeur relativement limitée dans l’unité semble donc mettre un terme à plus de profondeur ou de dynamique dans le son. Il est donc difficile de recommander ce haut-parleur pour un domaine d’utilisation particulier, car même lorsque vous écoutez à faible volume, le haut-parleur donne un son inférieur en termes d’espace encore occupé par ce haut-parleur. C’est à la fois moi et les autres qui passent l’audition concernant.