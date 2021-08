Xiaomi Smart Body Sensor : Test du détecteur de mouvement

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un accessoire nommé Smart Body Sensor compatible avec la passerelle Xiaomi Smart Home. Est-il efficace ?

Prix et spécifications

L’accessoire que je vais tester aujourd’hui provient directement de Chine via Gearbest. Pour l’utiliser, vous devrez au minimum posséder la passerelle Xiaomi Smart Home testée dans nos colonnes. Celle-ci vous permettra via l’application Mi Home de définir le comportement du capteur Smart Body Sensor. Le gros atout de ce capteur de mouvement est bien sûr son prix. Il est actuellement affiché à 8.56€ à l’heure où j’écris ces lignes.

Comme toujours, le fabricant chinois tire ses prix vers le bas tout en gardant un excellent niveau de qualité. D’ailleurs, ma première surprise lors de l’ouverture de l’emballage (très basique) est la petite taille du détecteur : 150 x 100 x 50 mm. Je m’attendais à quelque chose de plus gros. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est de même taille qu’une petite figurine.

Tout comme le Smart Temperature, le Smart Body Sensor se fixe à presque n’importe quelle surface grâce à un adhésif situé sous le socle. Choisissez bien son emplacement car une fois fixé, il ne se décollera pas sans risque de tout casser. Avec un angle de détection de 170°, le petit appareil peut se placer presque dans n’importe quelle configuration. Pour ma part, il a fini dans le vestibule afin d’allumer la lumière quand quelqu’un s’approche de la sonnette. La cellule infrarouge intégrée semble de bonne qualité, je n’ai pas réussi à la prendre en défaut lors de mes tests.

Comme tout objet connecté, le Smart Body Sensor doit se lier à la passerelle. C’est ici le protocole Zigbee qui est utilisé. La portée n’est pas exceptionnelle, surtout si il commence à y avoir des obstacles. Couvrir un grand domicile pourra s’avérer difficile avec une seule passerelle. La capteur peut détecter des mouvements jusqu’à 7 mètres de distance, vous pourrez donc largement couvrir une grande pièce. Et bien sûr, rien ne vous empêche de prendre plusieurs exemplaires pour une seule passerelle. En bref, pour son prix le Smart Body Sensor est un excellent complément à la Xiaomi Gateway comme nous allons le voir au paragraphe suivant.

Mise en situation avec Mi Home

Compatibilité : Android 4.0+ ou iOS 7.0+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0.1 Marshmallow

Afin d’utiliser le capteur de mouvement, il vous faudra posséder la passerelle Xiaomi Smart Home et installer l’application Mi Home. Une fois fait, l’appairage est d’une simplicité enfantine : le Smart Body Sensor est détecté automatiquement par l’application. Il suffit de valider et de laisser faire. Difficile de faire plus simple ! Si toutefois le capteur n’est pas détecté, il suffit de le remettre à zéro et de lancer une recherche manuelle, ce qui ne prend pas beaucoup plus de temps. Quand tout est prêt, le nouvel équipement est répertorié dans la catégorie “Device” de l’application Mi Home.

Le menu principal de la passerelle sera lui aussi mis à jour en indiquant la dernière fois qu’un mouvement est détecté par le Smart Body Sensor. Tout est enregistré dans un journal. D’ailleurs, il n’y a pas de décalage avec l’heure comme c’est le cas dans les scénarios de la passerelle (cf le test de la Gateway).

Ce petit appareil permet aussi d’accéder à des fonctions de la passerelle Xiaomi normalement inaccessibles sans lui. Ainsi, il peut servir à déclencher l’alarme ou faire office de sonnette lors d’un passage. Vous pouvez encore l’utiliser dans certaines plages horaires afin d’allumer la lumière de la Gateway, par exemple la nuit si vous devez vous lever et que vous ne voulez pas allumer toute la pièce. La passerelle y gagne en polyvalence sans pour autant exploser le budget.

L’idéal reste quand même d’ajouter d’autres accessoires afin de profiter des divers scénarios possibles. C’est ainsi que mon installation s’est vue adjoindre une ampoule connectée Xiaomi qui s’allume lorsque quelqu’un passe dans le vestibule d’entrée. La mise en oeuvre est d’une grande simplicité, même si je ne peux que déplorer l’absence de traduction française dans l’application Mi Home.

La seule limite de ce petit capteur est son utilisation en intérieur exclusivement. Il n’est en effet pas étanche et pas conçu pour résister à des températures trop basses. Ce n’est pas bien grave étant donné que la portée du signal radio est assez faible, surtout face aux obstacles.

Autonomie

Tout comme le thermomètre Smart Temperature, le détecteur Smart Body Sensor utilise une pile bouton CR2450. L’avantage du ZigBee est sa faible consommation, ce qui devrait permettre au capteur de fonctionner pendant de longs mois, voire plus. Il est dommage quand même qu’aucune indication dans l’application ne permette d’avoir un aperçu de l’autonomie restante afin d’éviter une coupure du matériel lors d’un moment inadapté. Avec quelques piles de rechange dans un coin, vous serez paré pour les années à venir.

Conclusion

