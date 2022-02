Test de la Nest Cam, la caméra qui surveille votre domicile

Avec les montres connectées, les caméras de surveillance domestique sont certainement les produits les plus tendances en ce moment. À son tour, Nest se lance sur ce marché en proposant sa Nest Cam. C’est le moment de vous présenter ce produit et d’en faire le tour.

Après son thermostat et son détecteur de fumée, Nest, la firme américaine rachetée par Google (devenu Alphabet), présente sa caméra connectée. Reprenant les grands principes de la Dropcam (rachetée par Nest), cette caméra se montre vraiment convaincante à l’usage grâce à des fonctionnalités pratiques, un design bien pensé et une application compagnon plus que séduisante.

Présentation et test de la Nest Cam en vidéo

La Nest Cam, qu’est-ce que c’est ?

Pas compliqué de deviner ce que sera la Nest Cam car le programme tient dans la dénomination du produit. Nest Cam = caméra de Nest. Nest est la filiale d’Alphabet (anciennement Google) chargée de s’occuper des objets connectés. Les premiers objets de cette firme américaine ont d’ailleurs rencontré un joli succès pour le moment, que ce soit auprès de la presse spécialisée ou du public.

Une caméra connectée est un dispositif de surveillance domestique avec possibilité de suivi et de contrôle à distance. La Nest Cam ne déroge pas à la règle car grâce à des LED, un micro et sa caméra, vous pouvez voir, de jour comme de nuit, et entendre ce qui se passe dans la pièce où vous l’avez installée. Nous reviendrons dessus, mais une fonctionnalité liée à un service de stockage de vos vidéos permet même de revenir sur l’historique de votre surveillance.

L’avantage de cette caméra est sans aucun doute sa taille, plutôt petite, et sa flexibilité qui permettra de la disposer à peu près partout… où il y a une prise de courant pas loin. En effet, revers de la médaille, celle-ci fonctionne sur secteur et doit se trouver à moins de trois mètres d’une prise de courant. Le choix de l’installation sur prise secteur est certainement judicieux, surtout si vous vous absentez longtemps de chez vous, mais il entraine aussi ses inconvénients.

Le cordon qui relie la caméra à la prise secteur s’insère sous la caméra (que l’on peut faire tourner sur son axe pour faciliter le branchement), ce qui entraine une petite torsion du câble qui est alors disposé entre la caméra et le pied de celle-ci. Rien de bien méchant, d’autant que le câble semble vraiment robuste.

Les usages d’une telle caméra sont nombreux. Le premier qui nous vient en tête est de surveiller son logement en cas d’absence prolongée. C’est d’ailleurs dans ces conditions que je l’ai testée. Elle peut aussi servir à s’assurer que les enfants sont bien rentrés de l’école lorsque nous sommes au travail ou à distance. Elle permet, couplée avec les autres produits de la marque, de s’assurer qu’il n’y a aucune anomalie chez soi. Bien entendu, un tel produit est essentiellement utilisé pour faire de la surveillance et il conviendra de prévenir la famille que l’on a installé un tel dispositif dans le logement.

Le design de la Nest Cam

C’est toujours la première chose que l’on voit et c’est donc la première impression que nous donne le produit. Inutile de dire qu’ici la première impression est très bonne. Simplicité est le terme qui se dégage puisque la caméra circulaire, noire, surmonte un pied dont la base est un aimant qui permettra de fixer le dispositif très simplement sur une surface métallique. Notez que dans le coffret se trouve aussi un adaptateur qui permettra de fixer la caméra à un mur ou un plafond, les vis sont même fournies.

Comme nous vous le disions plus haut, la caméra tourne sur son axe, ce qui permet de lui mettre la tête à l’envers, mais de conserver l’image dans le bon sens. Une petite diode lumineuse, qui change de couleur selon l’utilisation de la caméra, surmonte la lentille. Au dos de la caméra se trouve un QR code qui permettra d’appairer simplement et rapidement le dispositif avec l’application concernée.

Entre la caméra et son pied, une articulation qui permettra à la caméra d’avoir un angle à 180°. Là encore, c’est très pratique pour l’installer dans des endroits difficilement accessibles. C’est une question de goût, mais en ce qui me concerne, j’ai réellement été séduit par ce design simple et efficace. Le seul reproche fait vient du cordon blanc qui dénote un peu et qui vient casser les lignes harmonieuses de la Nest Cam.

Au final, le design est vraiment convaincant et la qualité des matériaux utilisés la rende véritablement solide. On a l’impression, qui devrait être confirmée avec le temps que la Nest Cam est faite pour durer des années sans s’altérer.

Installation et utilisation de la Nest Cam

Entre le moment où je l’ai sortie de la boite et le moment où elle était en activité, il ne s’est pas passé 5 minutes. La petite notice qui accompagne le produit explique parfaitement comment coupler la caméra avec l’application et dans les faits, c’est un jeu d’enfant.

Si vous ne l’avez pas encore, la première chose à faire est d’installer l’application gratuite Nest. Récemment repensée, cette application est plus que convaincante et fonctionne à la perfection. La page d’accueil de l’application permet d’avoir un rapide coup d’œil sur ses produits connectés et de les piloter simplement à distance.

Au dos de la caméra se trouve un QR code que l’on scannera avec l’application (qui utilise alors l’appareil photo du smartphone ou de la tablette). En moins d’une minute, voilà votre caméra ajoutée à votre profil utilisateur et prête à être utilisée. Brancher la caméra et installer celle-ci sur le réseau WiFi domestique seront les deux autres étapes avant de retrouver l’image de votre Nest Cam sur l’écran de son appareil mobile.

Cette simplicité est la grande force du produit qui s’adresse, de fait, à un très large public. La caméra est capable d’envoyer un flux vidéo allant jusqu’à 1080p pour une qualité impeccable. Dans mon cas, qui possède un réseau Internet de faible qualité (à peine 1 Mb/s), je mets l’image dans la qualité vidéo la plus faible, car la vidéo transit par le réseau. L’angle de vision est de 130° (ce qui permet de couvrir la majeure partie d’une pièce, même grande) et il est possible de zoomer à distance depuis l’application. Il sera même possible de localiser une zone que vous souhaitez surveiller en priorité.

La caméra émet le flux vidéo et ce flux peut-être visible en direct, où vous pouvez retrouver un historique des mouvements dans la pièce en ligne via le service Nest Aware. Payant (10 euros/mois), il est possible de le tester gratuitement durant 1 mois si vous achetez le dispositif avant le 29 septembre 2015. Nest Aware est très convaincant, sécurisé, mais il apparait peut-être comme superflu, hormis si l’on souhaite vraiment faire de la Nest Cam un système de télésurveillance domestique professionnel (et dans ce cas, ça peut revenir bien moins cher que certains produits concurrents).

Pour le reste, l’application permet aussi de régler les notifications qui nous seront envoyées, de la programmer, d’activer ou non la vision nocturne, d’activer ou non les voyants et le son ou encore de permettre l’accès aux vidéos. L’application est complète, chose que l’on avait pu remarquer en testant le thermostat et le détecteur de fumée. L’interface est devenue encore plus agréable avec le temps et si l’application est obligatoire pour faire fonctionner les produits Nest, sa facilité d’utilisation la rende vraiment agréable.

Où trouver la Nest Cam ?

Le site Nest sera le lieu privilégié pour trouver et acheter votre Nest Cam si celle-ci vous intéresse. Vendue au prix de 199 euros, elle représente un investissement, qui peut encore augmenter si vous décidez de souscrire au système Nest Aware. Pour autant, la Nest Cam apparait comme l’une des moins chères des caméras connectées haut de gamme.

La caméra se trouve aussi dans des magasins physiques comme la FNAC ou encore dans certaines boutiques en ligne comme Amazon (parfois, avec un prix plus attractif encore). C’est donc très facilement que vous pourrez la trouver si véritablement se produit vous attire.

Les points forts et les points faibles de la Nest Cam

Commençons par les faiblesses, d’autant que nous les avons déjà évoquées. Son cordon secteur rend obligatoire le fait de laisser sa caméra à proximité d’une prise de courant. Ce cordon est tout de même assez long pour que celle-ci ne soit pas non plus à proximité directe de la prise, et il reste la possibilité d’y ajouter une rallonge si elle est vraiment éloignée du courant. De son côté, à l’usage on a pu remarquer que la caméra chauffait, rien de préoccupant non plus et on peut penser que cela soit normal et non pas un problème de conception.

Les points forts sont tout de même plus nombreux. On citera le design de cette petite caméra, le pied aimanté et son adaptateur qui permettent de la fixer partout, sa qualité d’image, son mode nuit, la simplicité pour l’installer, son application riche et complète qui permet d’en tirer le potentiel maximal, son micro intégré qui permet d’entendre ce qui se passe chez vous et de communiquer avec votre intérieur à distance. Bref, vous aurez compris que cette caméra connectée a vraiment tout pour séduire et si vous êtes à la recherche d’un tel dispositif, la Nest Cam ressemble étrangement à ce qui devrait vous convenir.