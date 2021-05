Accueil » Actualité Test d’application: Staccs – Service de streaming pour concerts et documentaires musicaux Actualité Test d’application: Staccs – Service de streaming pour concerts et documentaires musicaux Rédaction AfricaDaily 0 Vues

En plus d’être disponible sur le Web, le service est également disponible en tant qu’application iOS et vous pouvez également envoyer des images et des sons avec Airplay ou Chromecast sur un écran plus grand. De plus, l’application est également disponible sur les ordinateurs Mac (uniquement les nouveaux avec puce M1) et pour Apple TV. Pas d’application Android cependant, mais ici nous nous concentrons sur l’application Ios.

Comme pour de nombreux autres services de streaming, vous ne pouvez pas créer de compte dans l’application elle-même. Vous faites cela à la place sur le site Web et une fois que vous avez un compte, vous pouvez utiliser les informations de connexion pour accéder également à l’application. C’est bien sûr un moyen pour le créateur de l’application d’éviter qu’Apple ne reçoive une part des frais mensuels que vous payez.

Quand je lance l’application, c’est le concert des Rolling Stones à Cuba 2016 qui est présenté grand en haut et quand je parcours la gamme totale, je compte un total d’environ 300 concerts et 100 documentaires musicaux.

Application inachevée et boguée

L’application elle-même est fondamentalement simple et plus ou moins explicite. Sur la première page, les créateurs d’applications choisissent les meilleurs en ce moment et il est dit qu’il y aura des concerts en continu, chaque semaine. Au bas de l’écran, je trouve des recherches, des favoris et mon profil d’utilisateur, mais après seulement une courte période d’utilisation, je peux affirmer que l’application semble inachevée dans de nombreux domaines. Lors de mon test, la mise à jour sera la version 1.0.1 et le changement le plus évident avec elle semble être que tous les concerts seront temporairement indisponibles. Ce problème est résolu par moi qui attend juste un moment, mais l’application a plus, moins de bizarrerie. Quand je marque de cœur un artiste ou un concert individuel, ce qui devrait les faire ajouter à ma liste de favoris, il est loin d’être certain qu’ils se présentent réellement là-bas. Au contraire, cela semble plutôt aléatoire. Tout d’abord, il est vide, la prochaine fois que je clique dessus, c’est ce que j’ai préféré deux fois auparavant. Buggy alors.

Quand je vais sur une seule page de concert, par exemple le concert des Rolling Stones de La Havane que j’ai mentionné, les marquages ​​2016 et Rock sont visibles, mais quand je clique sur ces marques, pour, je pense, accéder à plus de concerts de Rock ou à plus de concerts à partir de la même année, rien ne se passe. Le texte descriptif du concert se termine également par «cette épopée, record br…» sans aucune possibilité de lire le reste du texte.

Sinon, l’application fonctionne toujours bien. Chaque concert est que vous pouvez jouer dans son intégralité ou aller directement à la table des matières et voir la chanson respective, un peu comme les divisions de chapitre. Il est également possible d’écouter uniquement si vous le souhaitez, sans regarder l’image en mouvement. En d’autres termes, je peux passer à une autre application ou éteindre l’écran tout en continuant d’entendre la musique.

Ancienne gamme

En ce qui concerne la gamme elle-même, il y a une nette prédominance des concerts plus anciens et surtout du rock. David Bowie, Deep Purple, Elvis Costello, Frank Sinatra, Queen, Rolling Stones et The Who, par exemple, font partie des artistes qui ont un grand nombre de concerts au service. Celles-ci sont souvent également visibles via d’autres services, donc Staccs n’est bien sûr pas votre seule opportunité de participer à des concerts numériquement. Cependant, il y a six concerts appelés Staccs Originals où par exemple Benjamin Ingrosso, Tjuvjakt, Weeping Willows et Louise Hoffsten sont inclus.

Si vous regardez un concert, vous recevrez également des conseils sur des artistes et des concerts similaires, par exemple quelque chose du même lieu ou du même festival, mais avec un total de 300 concerts, la gamme de services est clairement limitée, d’autant plus que la plupart des préférences en ce qui concerne pour la musique, c’est que nous avons quelques favoris et genres préférés et que nous sommes donc beaucoup plus pointilleux que lorsqu’il s’agit du cinéma et de la télévision en général. Le risque est grand que vous en aimiez certains, mais loin de tous les artistes de Staccs. Compte tenu de cela, le prix de 119 SEK par mois est peut-être le plus élevé lorsque l’alternative consiste à acheter des concerts individuels à partir d’autres sources avec ceux qui sont en fait vos artistes préférés, ou à voir ceux qui sont disponibles gratuitement en ligne.