Test d'application : Kiliaro – Stockage et partage de photos

Les services de stockage dans le cloud ne manquent pas, et nombre d’entre eux vous permettent de télécharger automatiquement des photos sur le cloud, mais Swedish Kiliaro possède des fonctionnalités sociales uniques.

Le prix du service premium est de 19 SEK par mois. Ensuite, vous pouvez stocker un nombre illimité d’images et de vidéos en pleine résolution, et vous pouvez y accéder quel que soit l’appareil. Il existe également une version gratuite du service, mais Kiliaro n’indique pas ses restrictions, mais on peut supposer qu’il existe des restrictions de résolution, de nombre d’images et de nombre d’appareils connectés. La version gratuite est en tout cas exempte de publicité. Le prix de la version Premium peut toujours être considéré comme très bon par rapport aux autres services de stockage en nuage.

Vous pouvez choisir de télécharger automatiquement vos photos mobiles, qu’elles soient téléchargées via des données mobiles ou simplement via le wifi, et vous pouvez parcourir la galerie. Vous pouvez supprimer des images localement et elles restent dans le cloud, ou vice versa. Vous pouvez créer des albums pour trier vos photos. Tout cela est familier des autres services de stockage d’images, et l’interface utilisateur de Kiliaro est minimaliste et claire.

Ce qui rend Kiliaro un peu plus inhabituel, c’est la façon de partager des photos avec vos contacts. Ensuite, vous devez d’abord avoir des contacts bien sûr. Pour que les contacts apparaissent dans l’application, ils doivent d’abord avoir eux-mêmes un compte Kiliaro, et vous devez les avoir dans votre carnet d’adresses sur votre mobile. Je me bats avec ces derniers jusqu’à ce qu’après quelques tentatives, je me rende compte que l’information importante est qu’ils sont stockés avec le numéro de téléphone que vous avez entré lors de votre inscription et que vous souhaitez activer le partage.

Si ces conditions sont remplies, le contact apparaît automatiquement dans l’application Kiliaro. Vous pouvez définir des contacts comme favoris et ils recevront automatiquement les images que vous choisissez de partager dans leur flux d’images. Le flux d’images montre toutes les images partagées avec vous, quel que soit l’un de vos contacts qui les a partagées. Ici, vous pouvez également ajouter des commentaires sur les images et répondre aux commentaires. Le flux d’images peut ainsi devenir une sorte de flux de médias sociaux pour vos amis.

Kiliaro est heureux de pousser pour la fonction de division automatique. Si vous l’allumez, il est activé pour vos contacts favoris pendant trois heures, après quoi il s’éteint automatiquement. Pendant ce temps, ils obtiennent automatiquement et immédiatement une partie des images que vous téléchargez sur Kiliaro (selon la société, le partage d’images réel se fait en millisecondes). Si, à votre tour, vous avez activé le téléchargement automatique de photos, cela signifie que vos amis recevront vos photos que vous prenez immédiatement lorsque vous les prendrez dans les prochaines heures. Kiliaro donne comme exemple d’utilisation que vous partagez conjointement des photos d’une fête pendant qu’elle se déroule.

Chaque fois que vous obtenez une photo et chaque fois qu’une photo est commentée, vous recevez une notification, il y a donc un risque sérieux que Kiliaro contribue sérieusement à la fatigue des notifications si vous êtes nombreux à partager des photos, vous avez donc l’impression de vouloir utiliser cette fonction avec une certaine prudence.

Bien sûr, Kiliaro a le même problème que tous les autres nouveaux services sociaux : pour profiter des fonctionnalités, vous devez persuader votre famille et vos amis de s’inscrire à un autre service sur Internet. Même si les fonctionnalités sociales ne vous intéressent pas, Kiliaro se présente comme une alternative intéressante pour sauvegarder vos photos dans le cloud.