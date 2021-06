Test de la balise GPS Tifiz

Ticatag propose une balise GPS dotée d’une autonomie annoncée de 6 mois à 1 an selon les utilisations. Voici notre test complet de la Tifiz.

Le boitier

Le Tifiz est un boitier GPS légèrement plus gros qu’un paquet de cigarette de format carré aux bords arrondis ce qui permet de l’emmener ou de le clipser un peu partout. Fonctionnant grâce au réseau bas débit Sigbox (voir notre dossier sur les réseaux M2M dédiés à l’internet des objets) la balise peut fonctionner en permanence sans interruption jusqu’à 1 an maximum.

Le design est simple en plastique noire, avec seulement un bouton en son centre et deux LED pour indiquer son état. Le bouton permet d’activer la balise ou d’envoyer des alertes. L’impression de robustesse est là et c’est ce qu’on demande à ce genre d’appareil que vous poserez au fond d’un sac lors d’une randonnée par exemple.

Au dos des crochets permettent de l’attacher où on veut.

Paramètre appréciable, le Tifiz est étanche à l’eau, il pourra donc être emmené en milieu humide ou même aquatique.

Lancement & réglages

Après avoir déballé le Tifiz, il faudra télécharger l’application compagnon (disponible sur iOs et Android seulement) ou vous rendre sur http://www.mytifiz.com/ pour ajouter et activer la balise. Pour cela il suffit de scanner le QR code au dos de votre Tifiz. Après avoir choisi votre abonnement (voir plus bas), vous pourrez configurer la balise.

Le compte en ligne et l’application permettent de consulter la position de la balise, son historique et de configurer les alertes.

Les alertes

Plusieurs alertes existent :

l’appui sur le bouton de la balise déclenche l’envoi d’un sms à un numéro que vous aurez configuré, avec un message prédéfini et le lien vers une carte avec la position de la balise

la sortie d’une zone définie enclenche une alerte sms/mail automatiquement

GPS & Précisions

Toutes les 10 minutes la balise enverra sa position en cas de déplacement. Lors de nos tests, la position est très précise (même en intérieur). Grâce à l’historique on peut retrouver facilement le déplacement de la balise sur plusieurs jours.

A ce propos l’exploitation des données aurait pu aller un peu plus loin que la simple lecture de l’itinéraire même si ce n’est pas forcément le but d’une telle balise. Petit défaut, l’historique est limité à 30 jours seulement.

Bref des améliorations sont possibles mais la fonction première de la balise est là et fonctionne parfaitement.

Tarifs & abonnement

Disponible sur le site officiel http://www.ticatag.com/fr/ et sur quelques boutiques ecommerce (Amazon, Boulanger …) le Tifiz est vendu 99 euros auxquels il faudra ajouter un abonnement.

Pour fonctionner correctement, la balise Tifiz nécessite donc un abonnement. Il y a des offres à la carte ou annuel :

Cartes prépayées ou recharges en ligne : 19,90€ TTC (3 mois), 29,90€ TTC (6 mois) ou 49,90€ TTC (12 mois)

Abonnement annuel : 3,60€ TTC par mois

A savoir, la balise ne fonctionne qu’en France et il faut un abonnement par balise. On peut néanmoins rassembler plusieurs balises sur le même compte.

Conclusion