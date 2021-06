Notre test de la balise GPS Reachfar RF-V8S

Reachfar propose une balise GPS low-cost qui fonctionne sur les réseaux GSM. Ce test abordera ses capacités et l’utilité d’un tel dispositif.

Le boîtier

La balise GPS de Reachfar sait se faire discrète et tient dans la paume de la main (40 x 35 x 15 mm). Son poids de 24 grammes renforce cette sensation. Le boîtier carré aux bords arrondis est en plastique ABS. Du métal aurait amélioré la solidité, mais à moins de 40€ il est difficile de faire la fine bouche. La résistance ne semble d’ailleurs pas au top.

La balise n’est plus disponible à la vente. Retrouvez des alternatives dans notre dossier sur les traceurs GPS.

Le design est très simple : un bouton SOS excentré et deux indicateurs lumineux sont situés sur la façade. L’indicateur orange sert à vérifier l’état du module GPS et l’autre le réseau GSM.

La RF-V8S fonctionne avec une carte micro-SIM, mais j’y reviendrai plus loin dans ce test. Un emplacement est prévu sur le côté droit de la balise avec un cache en plastique qui vient protéger la carte.

Sur l’autre tranche, on trouve le bouton d’alimentation ainsi que le port micro-USB dédié au rechargement. Vous pouvez aussi attacher la balise de Reachfar à un sac ou un porte-clé grâce au trou prévu à cet effet. Un bouton “Reset” permet la remise à zéro en cas de besoin.

Le contenu de la boite est d’ailleurs très complet puisqu’il y a un câble USB -> micro-USB, un adaptateur allume-cigare et un câble USB à souder pour les plus bricoleurs.

Sur le dessus de la balise, on a un petit trou qui n’est autre qu’un microphone. En effet, il est possible d’utiliser la RF-V8S comme système anti-vol grâce à la détection du son et/ou du mouvement.

Pour moins de 40€ sur Amazon, la balise GPS de Reachfar n’est évidement pas aussi bien fournie qu’un modèle comme la Tifiz à 99€. Pas d’étanchéité, corps en plastique. L’autonomie est elle aussi limitée.

Réglages et fonctionnalités

Après l’ouverture de la boite, il faut insérer une carte micro-SIM, la balise communiquant via le réseau GSM. Elle supporte les fréquences suivantes : 850/900/1800/1900 MHz. Pour ce test, j’ai utilisé un forfait Free à 2€/mois. Pensez à bien retirer le code PIN avant d’insérer votre carte. La RF-V8S se connecte ensuite via les applications Android/iOS ou par le navigateur Web.

La balise montre alors clairement son origine chinoise. Les traductions sont mal faites (même si j’ai vu bien pire). Il faut un peu tâtonner au début. Pour accéder aux réglages de l’application, il faut rentrer le code au dos de l’appareil et le mot de passe 123456.

L’application permet le suivi en direct, la visualisation de l’historique des positions ou la définition de Geo-Fences.

Les alertes

L’appui sur le bouton SOS va déclencher diverses actions selon vos réglages :

Envoi d’un SMS sur quatre numéros de téléphone

Envoi de message vocal

Envoi d’une notification

De plus, la balise utilisera son micro pour enregistrer une séquence de son avant l’envoi de l’alerte. Une fonction utile pour donner des précisions sur la situation en cas d’urgence.

Les notifications peuvent aussi être activées lors de l’entrée ou la sortie d’un Geo-Fence. Pour information, le Geo-Fence est un secteur dont vous pouvez définir le rayon depuis l’application.

Comme je le disais plus haut, il est possible d’utiliser la balise comme système anti-vol grâce au microphone et au détecteur de mouvement intégrés. Placez la RF-V8S dans votre voiture la nuit et vous serez averti en cas de mouvement ou déplacement suspect. Une fonction pratique qui donne un atout en plus du suivi de position.

Précision GPS et autonomie

Lors du premier allumage, comptez 10 à 15 minutes pour que le GPS trouve votre position. Ensuite, moins de 30 secondes seront nécessaires (en intérieur). La précision est bonne et correspond aux indications du fabricant : 10 à 15 mètres en extérieur. Les applications utilisent Google Maps ou Baidu Maps pour vous indiquer votre position. L’ensemble fonctionne bien malgré quelques décrochages sporadiques.

Tout comme la Tifiz, vous pouvez suivre l’historique de vos déplacements via l’application. C’est ici réduit au minimum syndical, mais ça fonctionne. Dommage qu’il faille se contenter d’un suivi quotidien. Pour compenser, le site permet de télécharger l’historique sous forme de fichier Excel.

Forfaits GSM

Alors que la balise Tifiz fonctionne via le réseau M2M Sigfox, la RF-V8S utilise le réseau GSM. Cela implique donc que vous utilisiez une carte micro-SIM dotée d’un forfait mobile actif. Vous avez donc un large choix dans nos contrées.

Actuellement, tous les forfaits mobiles du marché proposent les SMS illimités, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter d’un éventuel abus du bouton SOS. La balise ne consomme pas de données 3G ou du même type. Je vous recommande donc vivement de vous rabattre sur les forfaits low-cost comme Free à 2€/mois. La plupart des opérateurs concurrents proposent leurs forfaits dès 3.99€/mois. Votre choix dépendra ensuite de la couverture GSM des opérateurs, mais là encore quasiment toute la France est couverte.

Le tarif pour l’utilisation de la RF-V8S reste donc très réduit et modulable à vos besoins.

Conclusion