Test de la Awox Smartplug, la prise connectée à 30 euros

Awox propose la Smartplug, une prise connectée en bluetooth qui vous permettra de piloter à distance les appareils qui y sont branchés. Voici notre prise en main.

Design & prise en main

Avec des dimensions de 40.5 x 45.7 x 34 mm et un poids de 63 grammes la smartplug est plutôt compacte. Pratique on peut la brancher dans n’importe quel sens grâce à deux contacts prise terre. Même si la fonction première d’une prise n’est pas d’être jolie, la smartplug reste sobre, moderne et s’intégrera facilement dans n’importe quelle maison. Elle est disponible à 30 euros seulement chez Darty et la plupart des commerçants.

Une fois branchée, vous pourrez éventuellement utiliser le bouton de mise sous tension tactile pour allumer ou éteindre la prise sans smartphone. Au bas de la face avant un voyant lumineux indique si la prise est active ou non.

La mise en route est très simple, il suffit de brancher la prise et de la mettre sous tension. Bien entendu, elle prend tout son sens lorsque l’on installe l’application dédiée. Au premier lancement, l’application vous demandera d’activer le bluetooth pour pouvoir appareiller votre smartphone/tablette à la prise. C’est ultra simple, il suffit de valider !

Fonctionnalités & Application

Les fonctionnalités de la prise sont simples. Via l’application vous pouvez :

Contrôler l’arrêt et le démarrage des appareils électriques connectés

afficher la consommation électrique en temps réel

affichez le suivi de la consommation électrique sur le mois passé

programmer l’arrêt et le démarrage des appareils électriques connectés

L’application propose un design assez simple (un peu trop ?) mais on s’y retrouve facilement, son utilisation est intuitive. A noter qu’elle est également compatible avec les ampoules LED Smartlight du même fabricant.

Groupe de prises

On peut bien entendu gérer plusieurs prises via l’application et créer des groupes. Il faut alors penser à renommer chaque prise pour s’y retrouver.

Programmation

Intéressant vous pouvez programmer des plages horaires de démarrage et d’arrêt de la prise.

Consommation

Chaque prise vous donne en temps réel la consommation électrique de l’appareil branché. On trouve également des statistiques sur les jours, semaine et mois passés.

A noter qu’un menu “détection de proximité” est présent dans l’application mais n’a pas semblé fonctionner durant mon test. Peut être une fonctionnalité à venir.

Conclusion