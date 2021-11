Dévoilé au CES 2017, le Yuzz.it est un porté-clé connecté créé par une jeune start-up française, Telequid. Nous avons eu l’occasion de le tester et vous livrons maintenant nos impressions sur cet objet connecté original.

Prix et fonctionnalités

J’avoue que j’étais assez réticent à tester le Yuzz.it lorsqu’on me l’a proposé. Les portes-clés connectés Bluetooth écument le marché et sont souvent de qualité moyenne, voire désastreuse. Mais après quelques recherches dont une visite sur le site officiel, j’ai vite été intrigué par le petit objet. Contrairement aux autres portes-clés Bluetooth de type Wistiki Voilà!, le Yuzz.it ne sert pas qu’à retrouver des clés perdues. Il est avant tout conçu pour être un pense-bête intelligent. Et franchement, c’est une super idée !

Commercialisé à 49.90€ (en blanc ou noir) sur la boutique officielle de la société, on le trouve aussi sur Amazon. Le prix est donc plus élevé que les concurrents, mais les fonctions proposées sont bien plus nombreuses.

Voyons d’ailleurs ce que nous offre le porte-clé Made in France. Yuzz.it ne pèse que 18 grammes et fait moins de 5 cm de côté. Il est en plastique et semble un peu fragile au premier abord. Afin de communiquer avec le smartphone, il passe par le Bluetooth 4.0 Low Energy. Le bouton central sert à interagir avec le petit appareil, un haut-parleur permettant d’enregistrer divers sons : voix, TV, radio. La capture est alors retransmise à l’application (Android et iOS) qui va transformer tout ça sous forme d’informations pertinentes selon le contexte.

La jeune start-up planche déjà sur les futures options pour le porte-clé connecté avec notamment la possibilité de lancer une action personnalisée avec un double appui sur le bouton. On sent que l’équipe choie sa création et ne compte pas la laisser en plan avant longtemps. Mais il est temps de prendre le Yuzz.it en main et de voir s’il remplit toutes ses promesses !

Application Yuzz.it

Compatibilité : Android 4.4+, iOS 9.0+

Appareils de test : Xiaomi Mi6, Huawei P9 tous les deux sous Android 7.1 Nougat

Afin d’exploiter les données enregistrées par le Yuzz.it, une application pour smartphone est nécessaire. Elle porte le même nom que le porte-clé et elle est disponible sur Android et iOS. Pour ce test, j’ai utilisé deux smartphones. Dès la réception de l’objet connecté, je l’ai appairé au Xiaomi Mi6, le tout dernier haut de gamme du constructeur chinois. Malgré quelques premiers essais concluants, le Yuzz.it s’est vite mis à bloquer, m’obligeant à retirer la pile pour le réinitialiser à plusieurs reprises. Suite à un entretien avec le personnel (fort sympathique) de la start-up, j’ai tenté la suite du test avec un Huawei P9, smartphone haut de gamme de 2016. Et là, tout est rentré dans l’ordre.

Une mise à jour le soir même est aussi arrivée et n’est probablement pas étrangère à la résolution des problèmes rencontrés sur le Mi6. Malgré tout, l’utilisation du porte-clé sur un smartphone exotique (comprenez par là importé et peu répandu en France) semble pour le moment à déconseiller. Je continue néanmoins mes investigations et ne manquerai pas de vous tenir au courant des évolutions au niveau compatibilité avec le Mi6. Je vous invite aussi à faire part de vos retours en commentaires.

Après cette petite parenthèse, il est temps de voir comment fonctionne l’application Android.

Reconnaissance vocale

Le gros point fort du Yuzz.it est son microphone qui lui permet d’enregistrer et surtout de reconnaître beaucoup de choses. Un appui sur le bouton déclenche un enregistrement de 6 secondes. Il est possible de l’interrompre avant en appuyant à nouveau sur le bouton. Une petite LED rouge s’allume à chaque appui ou en fin d’enregistrement. C’est ensuite qu’agit l’application qui va détecter le type de son écouté : voix, musique, programme TV… La reconnaissance est franchement bluffante ! Notez que l’application doit avoir accès à Internet pour analyser les données contenues sur le porte-clé. Ce dernier peut stocker jusqu’à 10 enregistrements sur sa mémoire interne. Un onzième enregistrement écrasera le premier en mémoire et ainsi de suite.

Selon le son transmis, les données fournies par l’application Yuzz.it seront différentes. La voix sera transcrite à l’écrit. Pour une musique, vous aurez accès au nom du titre, son auteur et vous pourrez ensuite l’écouter (ou l’acheter) sur Deezer, Spotify ou YouTube. Pour un programme TV, vous aurez accès à la chaîne ainsi qu’au replay ou au live si disponible en passant par le navigateur. Un extrait de 40 secondes est aussi lisible directement via l’application. Et ça fonctionne aussi pour les radios. Pas mal !

Chaque enregistrement (nommé “Yuzz”) est visible sur une timeline. Quatre onglets permettent de faire un tri : tout, musique, média, photo. Afin de faciliter encore la tâche aux utilisateurs, vous pouvez inclure des hashtags dans les Yuzz. La recherche rapide filtre alors tous les tags disponibles. C’est simple et très efficace. Il semble cependant impossible d’effacer les tags existants. Un utilisateur avec beaucoup de termes différents risque d’être vite submergé.

Pour finir, vous pouvez ajouter une photo à vos Yuzz. Tous les clichés se trouvent alors classés dans le quatrième onglet. Pour le moment on ne peut que mettre une seule photo. J’espère qu’à l’avenir il sera possible d’en ajouter plus.

Dans tous les cas le Yuzz.it s’avère très efficace pour la partie vocale. Le petit porte-clé ne se trompe quasiment jamais. J’ai pourtant passé des musiques peu connues !

Géolocalisation

Comme tous ses comparses, le Yuzz.it sert aussi à retrouver les clés perdues. Etant donné qu’il n’embarque pas de puce GPS, il s’appuie donc sur celui du smartphone. Sous Android, il faut activer le mode haute précision dans les paramètres afin de tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité. La position est alors enregistrée dans l’application régulièrement tant que le porte-clé connecté est à portée de Bluetooth. Si vous le perdez, sa dernière position connue (ou plutôt celle du smartphone lors de la perte de signal) sera affichée dans le menu latéral.

La position est aussi capturée à chaque appui sur le bouton du Yuzz.it. Une photo Google Street Maps ainsi qu’un emplacement Google Maps est alors affichée sur l’enregistrement. Un appui sur la photo ou la position offre la possibilité d’ouvrir l’application adaptée. Vous pouvez aussi éditer l’adresse à la main et voir vos Yuzz réalisés à proximité. Là encore c’est franchement très complet, c’est vraiment agréable à utiliser !

Le seul inconvénient provient de l’utilisation du GPS du smartphone. La précision n’est pas géniale et il arrive parfois qu’on se retrouve avec un positionnement à plusieurs rues de la bonne position. L’idéal est de rester statique un petit moment afin de s’assurer que le GPS a eu le temps de se caler correctement avant d’appuyer sur le bouton. Verrouiller l’application en arrière-plan (sous Android) améliorera aussi la réactivité du Yuzz.it.

Récupération d’objets perdus

En cas de perte de vos clés, vous aurez la position approximative donnée par l’application. Mais dans ce cas, ça ne suffit pas forcément. Le Yuzz.it est donc équipé d’un bipper qu’on peut activer depuis l’application grâce au bouton “Faire sonner”. Le son émis est malheureusement bien trop faible… On cherche alors le porte-clé qui peut se retrouver dans la même pièce pendant un moment. L’application essaye avec la puissance du signal Bluetooth d’indiquer si l’objet connecté est plus ou moins proche, mais ça reste peu précis. C’est malheureusement le gros problème de tous les porte-clés connectés de ce type et le Yuzz.it ne fait pas exception.

Autonomie

Le Yuzz.it fonctionne avec une pile bouton remplaçable. Les créateurs du porte-clé connecté promettent une autonomie de 12 mois, ce qui est vraiment bon. Bien entendu, une utilisation intensive du porte-clé connecté réduira probablement cette donnée. Mais même au-delà de six mois sans changement, c’est du tout bon !

Le changement s’effectue d’ailleurs simplement. Le Yuzz.it s’ouvre sur le côté, il suffit ensuite de retirer la pile bouton. Cette procédure permet aussi de débloquer l’objet connecté en le réinitialisant.

Et pour le futur ?

Vous l’aurez compris, j’ai été conquis par le Yuzz.it. Il commence très bien sa carrière de porte-clé connecté en étant bien plus pratique que ses concurrents. Il y a cependant quelques petits ajouts que j’aimerai voir apparaître sur l’application. En voici la liste :

Faire sonner le smartphone en appuyant sur le bouton du Yuzz.it.

Effacer plusieurs Yuzz à la fois. C’est vite rébarbatif de les effacer un par un quand ils commencent à s’accumuler !

Épingler les Yuzz les plus utiles en haut de la timeline ou dans un onglet spécifique.

Améliorer le système de filtres avec des options comme un tri par date par exemple.

Améliorer la précision de la localisation sur l’application.

Voilà en gros les petites touches qui rendraient à mon sens ce porte-clé connecté encore plus indispensable. L’équipe travaille d’arrache-pied et deux mises à jour ont eu lieu durant mes quelques jours de test. La prochaine grosse fonctionnalité est probablement l’action personnalisée avec un double-clic. J’ai hâte de voir ce que le futur réserve au Yuzz.it !

Conclusion