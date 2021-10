Attendue depuis un moment après de nombreuses rumeurs, la montre connectée de Xiaomi est enfin commercialisée. Orientée vers le suivi d’activité, on vous dit tout sur cette montre Amazfit Pace qui s’avère très attrayante.

Mise à jour 13/10/2017 : la montre et l’application connectée Amazfit viennent de recevoir une mise à jour plus que sympa. Il est maintenant possible de contrôler la musique du smartphone directement depuis la montre. La Pace peut maintenant compter les étages gravis. Pour finir, les algorithmes de calcul ont été améliorés, ce qui rend la montre connectée sport plus précise. D’autres options mineures viennent ajouter plus de confort dans l’usage quotidien de cette très belle montre qui voit ainsi sa note monter de 0.5 points !

Spécifications et prix

Avant toute chose, faisons un petit point sur la marque qui a conçue l’Amazfit Pace. Lors de vos recherches sur le Web, vous la trouverez soit sous la marque Xiaomi, soit Huami. Huami est en fait l’appellation découlant de la fusion entre Huafeng et Xiaomi, qui avaient déjà travaillé en partenariat à la conception des excellents traqueurs MiBand. La grosse différence par rapport aux années précédentes réside surtout dans l’application connectée utilisée qui n’est plus MiFit. Mais nous verrons ceci en détail plus loin.

Pour le moment, voyons les caractéristiques techniques de l’engin. Pour ce test, j’ai reçu la version internationale qui fonctionne en anglais. La version de base est en chinois, faites donc attention lors de votre achat.

Ecran 1.34″ tactile 320 x 300 px

Processeur 1.2 GHz

512 Mo RAM

4 Go stockage interne

Bluetooth 4.0 Low Energy, Wifi 802.11 b/g/n

Capteur de rythme cardiaque, GPS

IP 67

Batterie 280 mAh

Comme vous pouvez le constater, la tocante est bien équipée : GPS, Wifi, rythme cardiaque. Ce genre d’équipement se trouve d’ordinaire sur les montres connectée à plus de 250€ comme la Huawei Watch 2 par exemple. Xiaomi réussit cependant le tour de force de commercialiser l’Amazfit Pace à moins de 120€. On la trouve même sur Gearbest à moins de 100€ lors des promotions !

La montre sport est disponible en deux coloris : noir ou rouge. Des bracelets existent aussi dans d’autres couleurs comme le vert ou le bleu.

Pour moins de 120€, Xiaomi montre une fois de plus sa maîtrise en matière d’objets connectées. L’Amazfit Pace est une belle montre connectée avec un prix très abordable compte tenu de ses spécifications haut de gamme.

Design

Lors de l’ouverture de la boite, la montre connectée de Xiaomi impressionne avec son gabarit imposant : 4.5 x 4.5 x 1.2 cm. Le tout pèse 54 grammes. Ces dimensions restent cependant classiques dans le monde des smartwatches, peu réputées pour leur discrétion. La forme tout en rondeur de l’Amazfit Pace minimise cependant l’effet, tout comme l’absence de gros bouton sur le côté. Le seul bouton (quasiment invisible) est situé en haut à droite de la couronne. Cette dernière est en céramique, ce qui donne un look assez unique à l’ensemble du produit. Reste à voir la résistance aux chocs sur le long terme.

Le constructeur chinois a opté pour un écran tactile réflectif. Relativement peu répandu, ce type de technologie permet cependant une totale lisibilité en plein soleil. Le rendu des couleurs est malheureusement très terne, comme du vieux papier jauni. En basse luminosité, il faut compter sur un rétro-éclairage. L’Amazfit Pace embarque un capteur de luminosité situé juste sous la dalle. Elle peut ainsi adapter l’éclairage selon la situation et se débrouille fort bien sur ce point. J’ai trouvé l’écran réflectif de la montre sport plus efficace que celui employé sur les montres de chez Garmin. L’avantage de cette technologie est aussi d’assurer un affichage permanent sans trop impacter l’autonomie.

Sous le boitier de l’Amazfit on trouve le classique capteur de rythme cardiaque qui peut fonctionner 24/7, ainsi que les ports pour le dock de chargement.

L’Amazfit Pace est une belle smartwatch malgré sa taille imposante. L’écran réflectif est un choix risqué, mais qui semble ici tout à fait cohérent. Reste à voir comment fonctionne le tout une fois en action.

Application Amazfit Watch

Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi6 sous Android 7.1.1 Nougat

Comme pour toute montre ou traqueur connecté, une application pour smartphone est nécessaire. Étonnamment, ce n’est pas MiFit qui est utilisée, mais une toute nouvelle application nommée Amazfit Watch. Inutile donc de chercher à appairer la Pace avec MiFit, vous serez invités à passer par la nouvelle application. Cette dernière est pour le moment en anglais seulement, mais il n’y a rien d’insurmontable. Gageons que le français arrivera dans quelques mois.

Le premier appairage donnera lieu à une mise à jour de la montre. Il faudra alors configurer le Wifi sur l’Amazfit Pace avec un QR Code. Le Wifi est ainsi utilisé pour les mises à jour, mais aussi pour transférer vos données sportives à l’application via le Cloud et recevoir vos notifications mail, réseaux sociaux, etc.

Regardons de plus près l’application Amazfit Watch. Cette dernière est très classique dans son approche. L’écran principal affiche ainsi un résumé de vos diverses statistiques : pas du jour, sommeil, dernier sport effectué, rythme cardiaque continu et manuel. Une section permet aussi de choisir votre cadran parmi une petite vingtaine. Les paramètres se trouvent tout à la fin, il n’y a pas de menu latéral. Je vous recommande d’ailleurs de commencer par là afin de passer un maximum de valeurs aux normes françaises (température, distances, poids, taille).

L’application peut ensuite selon chaque section afficher des graphiques de vos progrès quotidien ou sur de plus longues durées (jusqu’à un mois). On est donc sur du classique, l’ensemble fait son boulot. Les possesseurs d’un compte Strava pourront d’ailleurs transférer leurs données depuis Amazfit Watch. C’est la seule application compagnon compatible pour le moment.

Mon seul regret est juste l’absence de traduction en français. Il faudra sûrement patienter un peu comme c’était le cas avant sur l’appli MiFit. Dommage aussi qu’on ne puisse pas connecter plus de services comme MyFitnessPal ou Google Fit.

Prise en main

La montre est à jour, il est temps de passer aux exercices. Avant ça, il faut se familiariser avec l’interface qui ressemble à un mélange entre Android Wear et Tizen. L’Amazfit Pace utilise son propose OS qui semble basé sur Android. Plusieurs écrans sont disponibles et la navigation se fait avec des glissements latéraux. Les paramètres sont accessibles depuis le cadran principal en tirant depuis le haut. Un glissement depuis le bas ouvre les notifications. On prend vite le coup et la navigation est agréable. Il est juste dommage de ne pas pouvoir ajouter de nouveaux écrans ou cadrans, il faut faire avec ce que propose Xiaomi.

Pour ce test, j’ai pratiqué de la marche, l’un des sept sports reconnu par la montre parmi la course (extérieur ou tapis) et le cyclisme (extérieur ou intérieur). La montre n’est pas étanche (juste résistante à l’eau) et ne gère donc pas la natation. Avant toute activité, un lancement manuel est nécessaire afin de profiter de toutes les options dont le GPS. Ce dernier permet de suivre votre trajet afin de le reporter dans l’application. Vous aurez aussi votre vitesse, altitude, rythme cardiaque, etc. C’est relativement complet, il ne manque que la gestion du VO2Max.

Une fois votre session lancée, vous pouvez la mettre en pause. En cas d’arrêt prolongé, la montre le fera d’elle-même.

Encore plus sympa : vous pouvez stocker environ 2 Go de musiques et lier l’Amazfit Pace à un casque Bluetooth. Il s’avère d’ailleurs que le smartphone est totalement inutile avec cette montre lors des exercices. Absolument toutes les données sont affichées à l’écran sous forme de graphiques. En fait, la montre en affiche plus que l’application elle-même. Elle peut même proposer divers programmes d’entrainement, que vous soyez débutant ou confirmé. C’est bluffant !

Qualité des relevés

Avoir une belle montre connectée pour le sport c’est bien, mais si elle fait de bons relevés c’est encore mieux. Grâce à son GPS embarqué, l’Amazfit Pace offre de bons résultats quand il s’agit de suivre les distances et les dénivelés. Le calcul du nombre de pas est lui aussi cohérent, tout comme celui de la vitesse moyenne et max. Le capteur de rythme cardiaque est dans la bonne moyenne.

C’est en fait pour le sommeil que la montre connectée de Xiaomi s’en sort le moins bien. Le graphique manque de précision et la tocante s’est avérée incapable de repérer les moments où je me suis levé en pleine nuit, les cataloguant comme sommeil léger. J’ai eu l’impression de revoir le MiBand à ses débuts avant que de nombreuses mise à jour n’offrent des algorithmes plus précis. Il faudra donc patienter un peu avant que l’Amazfit Pace ne calcule correctement les phases de sommeil. Maigre consolation : elle repère bien les heures de coucher et de réveil.

L’Amazfit Pace peut aussi donner la météo, servir de boussole ou d’alarme. Cette dernière fonctionnalité n’est pas intelligente. L’alarme sonnera à l’heure indiquée le matin, peu importe votre phase de sommeil.

Autonomie

Voici un autre point fort de la montre connectée sport de Xiaomi. Malgré une batterie assez petite de 280 mAh, le constructeur annonce une autonomie de 5 jours en usage classique. En activant un suivi permanent du sport (pour un marathon par exemple) avec le GPS et le rythme cardiaque permanent, elle va jusqu’à 35h. Pour ma part, il aura fallu un peu plus que 4 jours pour vider la batterie en situation normale et avec le rythme cardiaque suivi en permanence. L’écoute de musique via Bluetooth reste par contre très énergivore. L’autonomie est cependant une réussite sachant que l’écran est visible en permanence.

La charge est le petit point négatif de la montre puisqu’il faut compter plus de deux heures pour une charge de 80% environ. Le dock fourni semble de plus assez fragile.

Conclusion

