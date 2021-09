Accueil » Animaux Weenect Cats et Pets : notre test & avis sur les GPS chien et chat Animaux Weenect Cats et Pets : notre test & avis sur les GPS chien et chat Rédaction AfricaDaily 4506 Vues

Weenect est une marque française spécialisée dans les traceurs GPS grand public. Nous testons aujourd’hui ses balises pour animaux de compagnie.

Prix et caractéristiques techniques

Une fois n’est pas coutume, je vais tester deux produits simultanément. La première est une balise pour chien nommée Pets et l’autre Cats (pour les ragondins. Ho… Wait…). Cependant, rien ne vous empêche d’utiliser le modèle pour chat sur un chien et inversement. Leurs caractéristiques et fonctionnalités sont quasiment identiques, si ce n’est que la Weenect Cats est légèrement plus évoluée. Les tarifs s’en ressentent : 129€ pour la balise Pets et 149€ pour la version Cats.

Chaque balise est équipée d'une puce GPS/Glonass Gotop GT 1108 MT et d'une carte SIM. Cette dernière est pré-installée, il n'y a donc pas besoin d'en acheter une à part comme c'est le cas sur la plupart des traqueurs du marché. C'est un très gros avantage en terme d'économies ! Pour informations, cette carte SIM utilise les réseaux Bouygues, Orange et SFR. Et si vous partez à l'étranger, elle est aussi compatible avec les réseaux d'autres pays. Vous pouvez retrouver toute la liste sur le site officiel de Weenect.

Le modèle Pets est certifié IP67. Médor pourra donc faire un peu trempette sans risquer d’endommager le traceur. En revanche, la version Cats n’est que résistante à l’eau et aux éclaboussures. Une immersion prolongée pourra la détruire.

Comme je le disais plus haut, la balise Cats est légèrement plus évoluée que la Pets. Elle embarque un haut-parleur et un vibreur et bénéficie d’une taille bien moins imposante. Son poids est de 25 grammes contre 43 grammes pour son homologue canine. En dehors de ça, tout le reste est identique au niveau du fonctionnement. Il reste donc maintenant à tester ces engins en conditions réelles.

Prise en main

Compatibilité : Android 4.1+ et iOS 7.0+

Appareil de test : Oneplus One sous LineageOS 14.1 (Android 7.1.1 Nougat)

Dans le cadre de ce test, ce sont deux de mes chiens qui ont servi de cobayes. Max a donc récupéré la Weenect Pets et Black la Weenect Cats. Ils ont bien sûr été rémunérés en bonne et due forme : câlins, papouilles et friandises !

Après avoir chargé chaque traqueur, je les ai fixés aux colliers de mes toutous. Il faut utiliser pour cela les coques en silicone fournies dans l’emballage. Faites bien attention à prévoir des colliers relativement fins, surtout pour la version Cats qui n’est pas très large. Pour ma part, j’ai dû installer les engins sur les colliers anti-puces, les colliers pour les laisses étant trop gros et ne passant pas au niveau des attaches. Mes chiens sont pourtant loin d’être les plus gros du monde (20 kg seulement). Si vous possédez un animal de grande taille, il faudra peut-être prévoir l’achat d’un collier de petite taille. Notez d’ailleurs que sur sa vidéo de présentation Weenect indique qu’il y a un dispositif d’attache facile, mais il a été abandonné car jugé pas assez universel.

Une fois les toutous équipés, il ne reste plus qu’à allumer les traceurs GPS. Il suffit pour cela de laisser appuyer l’unique bouton pendant quelques secondes. Des LED bleues et rouges clignoteront indiquant l’état des connexions GPS et GSM. Quand tout est prêt, vous devriez voir votre balise apparaître dans l’application sous la forme d’un cercle avec une empreinte d’animal.

Notez que le signal GPS sera meilleur en extérieur qu’en intérieur comme sur la plupart des appareils du genre. Il me semble d’ailleurs que la Weenect Cats est plus précise que sa comparse. Dans tous les cas, la précision est suffisante pour situer l’animal perdu/fugueur dans la grande majorité des situations. Weenect annonce une marge d’erreur d’environ 3m, dans la réalité on est plus à 10 ou 15 m. Mais voyons donc les possibilités offertes par l’application.

L’affichage principal offre une vue de votre position actuelle (calculée avec le GPS de votre smartphone) sur une carte OpenStreet Maps. Celle-ci sera améliorée dans les prochaines mises à jour de l’application. Chaque balise est quant à elle indiquée avec une pastille colorée. Vous pouvez accéder à chaque traceur en ouvrant le menu latéral. Vous aurez un aperçu rapide du signal GPS et de la batterie restante.

Depuis la page principale vous pouvez accéder au ciblage, qui permet de centrer la vue sur la balise sélectionnée. Vous pouvez aussi actualiser les positions, ce qui oblige chaque traceur à envoyer immédiatement ses coordonnées. Quant à l’option Radar, elle utilise la réalité augmentée pour donner une idée de la position de votre animal. C’est plutôt original, mais la précision n’est pas forcément au top … L’idéal est donc d’utiliser ce système de repérage en conjonction avec les autres possibilités de l’application.

Afin de vous assurer que votre chien ou chat ne s’est pas fait la belle, il est possible de paramétrer des zones de surveillance entre 50 et 2000 m. Si l’animal en sort, vous recevrez immédiatement une alerte via les notifications Android ou par SMS, voire par mail selon vos réglages. Idem si votre boule de poil rentre à l’intérieur de la zone. Pensez bien à créer une zone par traceur si vous en utilisez plusieurs à la fois. C’est probablement la fonction la plus utile de l’application, surtout pour les possesseurs de chats, souvent fugueurs.

Une autre partie de l’application fort utile est l’onglet Détails du menu latéral. Il regroupe l’essentiel : position de l’animal, puissance du signal GPS, batterie de la balise et aussi un historique des alertes reçues. Depuis ce menu vous pourrez changer la fréquence des relevés GPS : Veille, Quotidien et Temps réel. Bien évidemment, plus les relevés sont proches, plus la batterie se videra vite. Voici les intervalles selon chaque mode :

Temps réel : 30 secondes

Quotidien : 5 minutes à l’arrêt, 1 minute en déplacement

Veille : ne s’actualise qu’à la demande

L’idéal est donc de laisser les traceurs en veille afin d’économiser la batterie. Si vous savez que votre fidèle compagnon s’est enfui, vous pourrez alors passer au mode temps réel pour avoir des relevés plus fréquents. Le mode quotidien me semble plus adapté si vous sortez faire la promenade. L’actualisation aura lieu toutes les minutes en déplacement. Il est à noter que dans les mois à venir une mise à jour améliorera les divers modes en proposant un suivi amélioré. Il sera ainsi possible d’avoir un tracé toutes les 15 secondes et une activation du GPS uniquement en cas de mouvement.

Le menu Détails permet aussi d’activer une boussole ou d’obtenir un itinéraire sur Google Maps vers la dernière position connue du traceur actif. Il y a donc pas mal de moyens pour retrouver un animal perdu. Utilisés conjointement, la recherche en est simplifiée. Vous pouvez aussi visualiser un historique de ses déplacements depuis les dernières 24h.

Abordons maintenant les quelques fonctionnalités supplémentaires de la Weenect Cats. Celle-ci est équipée d’un haut-parleur et d’un vibreur. L’utilité de ce dernier m’échappe un peu, il aura plus effrayé mon chien qu’autre chose. En revanche, le haut-parleur peut servir de sonnerie, ce qui est très pratique lors de la recherche d’un animal perdu. La balise Cats sert aussi à passer des appels, le chat ou le chien la portant pourra donc écouter votre voix. Là encore, l’utilité me semble assez mitigée, mais j’imagine que chaque animal a sa façon de réagir face à la voix de son maître qui sort de son collier. En bref, seule la fonction sonnerie me semble vraiment pertinente. N’hésitez pas à me faire vos retours sur les autres fonctions dans les commentaires.

L’application Weenect intègre aussi un suivi d’activité. En le lançant, vous serez directement envoyé vers le navigateur. Il faut alors lancer manuellement l’enregistrement. Vous obtiendrez ainsi la distance parcourue, votre vitesse moyenne et maximale ainsi que le temps écoulé. Deux graphiques permettent de voir la distance parcourue et la vitesse moyenne. Pour terminer, une carte affichera votre parcours. Les relevés sont assez aléatoire et il faut laisser le navigateur ouvert en permanence pour l’enregistrement. Cela pourra cependant plaire aux maîtres qui veulent obtenir quelques informations sur leurs promenades. Les prochaines mises à jour devraient apporter le suivi d’activité directement dans l’application, ce qui sera bien plus agréable à l’usage.

Voici en gros ce que permet l’application Weenect. C’est plutôt complet et fonctionnel. Mais si vous n’avez pas de smartphone sous la main ? Pas de panique, il est toujours possible de vous connecter à votre compte Weenect pour bénéficier de quasiment toutes les mêmes fonctions depuis votre navigateur Web préféré sur PC. L’interface est bien conçu et simple à prendre en main, tout comme sur portable. Un vrai plus appréciable.

Autonomie

L’autonomie est un élément important pour une balise GPS. En effet, quel est l’intérêt de suivre un animal égaré si l’engin tombe à sec en permanence ? Weenect ne précise pas sur son site la capacité exacte de chaque balise, il y a juste une estimation de l’autonomie lorsqu’elles sont en mode veille. La Weenect Pets tiendrait donc 8 jours et la Cats 4 jours. Si c’est un bon résultat pour le modèle Pets, il en est autrement pour la Cats. Après avoir régler les deux traceurs en mode Quotidien (un relevé GPS toutes les cinq minutes) pendant un peu plus de 12h, le modèle Cats avait 67% de batterie contre 81% pour le modèle Pets. Comme je le disais lors de la prise en main, l’idéal est donc de rester en mode veille tant que votre compagnon à poil est en sûreté. Autrement vous serez bon pour des rechargements réguliers.

Comptez environ 3h de charge via USB (1A) pour les deux engins. Un socle à fixation magnétique est fourni dans chaque boite ainsi que le câble USB->micro-USB adapté. Des LED bleues et rouges indiquent alors l’état du rechargement. Dans tous les cas, je dois avouer que l’autonomie est assez décevante, même si ce n’est pas forcément catastrophique. Il faudra régulièrement vous assurer que les balises sont chargées. Afin de vous y aider, une notification vous indiquera quand un traceur GPS tombera en-dessous de 30% d’autonomie.

Conclusion

Conclusion