Triby Family : notre test de la radio connectée pour toute la famille

Triby Family est une radio connectée conçue par la marque française Invoxia. Derrière ce petit engin d’apparence classique se cache un vrai couteau suisse pour toute la famille.

Durant mon enfance, je me souviens de mon grand-père qui écoutait tous les matins la radio dans la cuisine lors du petit-déjeuner. Une habitude qui semble avoir disparu à notre époque, remplacée par la consultation sur nos smartphones ou le visionnage de la télévision. Mais avec Triby, Invoxia pourrait bien tenir la recette qui remettra la sacro-sainte radio au centre de toute cuisine moderne. Tour d’horizon de ce petit engin qui m’a fait retomber en enfance tout en restant moderne.

Prix et spécifications

Triby Family est la première radio connectée de la marque française Invoxia et elle est présente dans notre sélection d’objets connectés 2017. Un nouveau modèle nommé Triby IO est en préparation, nous le testerons dès sa commercialisation. Les deux versions sont vendues au même prix, soit 199€. On la trouve parfois en promotion sur Amazon :

Les radios connectées ne courent pas les rayonnages, mais parmi elles la Triby Family reste l’une des plus onéreuses. Elle innove cependant en apportant des fonctionnalités plus originales que ses concurrentes. Elle embarque bien évidemment des modules Wifi et Bluetooth, mais intègre aussi un écran à encre électronique ainsi que des capteurs de température et d’humidité.

Dotée d’une coque métallique, la Triby Family est recouverte d’une protection en silicone interchangeable. Il existe quatre coloris : argent, jaune, rouge ou bleu. Ça permet un peu de personnalisation.

Afin de diffuser le son, la radio connectée est équipée de deux haut-parleurs d’excellente qualité. Quatre microphones permettent de téléphoner en mains libres. Une batterie dont la capacité n’est pas indiquée fait fonctionner le tout. Mais voyons plutôt comment tout ça fonctionne en situation réelle.

Prise en main

Le design de la Triby Family est vraiment attractif et plaira aussi bien aux parents qu’aux enfants. Elle est équipée de plusieurs boutons placés aux cotés de l’écran. Ceux de gauche permettent de passer des appels téléphoniques VoIP. Ceux de droite, en forme de radio, permettent de choisir la chaîne à écouter. Sur le dessus on a les boutons de volume et de lecture/pause. Leur seul défaut est leur apparente fragilité qui s’oppose à la solidité de la coque en métal.

L’élément le plus original de la Triby Family est son écran à encre électronique qui peut indiquer plusieurs informations simultanément. En veille, il affiche l’heure, la température ambiante et l’humidité ainsi que le dernier message reçu. Lors de l’écoute d’une webradio, il affiche le nom de la chaîne choisie. Si vous utilisez Spotify, vous aurez aussi le nom du groupe et de la musique en cours. Et lors d’un appel depuis l’application, le nom de l’appelant s’affichera.

Une fonction originale de la radio d’Invoxia est la réception de message. Envoyés depuis l’application, ils s’affichent sur l’écran dès leur réception et font en même temps sortir une languette jaune sur le coté de l’engin. Un appui sur cette languette enverra une confirmation sur l’appli et basculera l’affichage de la radio sur son mode précédent. C’est une fonction plutôt futée qui permet de créer des post-it pour toute la famille. Le seul défaut qu’on peut trouver est l’impossibilité de remonter dans l’historique des messages depuis la radio, on ne peut afficher que le dernier reçu.

Pour le reste, c’est une radio tout ce qu’il y a de plus classique. Tout se paramètre par l’application. L’usage de la radio en elle-même reste donc très simple, même pour des enfants. C’est l’un des aspects que j’aime le plus sur cette Triby Family qui s’adresse même au public le moins geek.

Application Triby

Compatibilité : Android 4.2+, iOS 8.0+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 7.1 Nougat

Avant de parler plus en détail de l’application, il faut savoir que sous Android elle est encore en version bêta. Son développement est donc moins avancé que sous iOS et des fonctionnalités sont donc absentes. N’ayant pas d’iPhone, je n’ai pas pu comparer les différences entre les deux applications. N’hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires sur la version iOS.

Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet. La première étape consiste comme toujours à configurer la radio. Il faut donc créer un compte et connecter l’engin à votre réseau Wifi. Arrive déjà le premier détail crispant : il faut rentrer le nom du réseau à la main. L’application semble en effet incapable de proposer une liste des points d’accès proches. Pas génial pour les utilisateurs qui ne connaissent pas forcément leur SSID par cœur. Passé ce petit détail, le reste est enfantin. Il faudra aussi créer un groupe. Cette étape permettra de regrouper plusieurs utilisateurs sous le même compte. Chacun pourra ainsi depuis son smartphone accéder à la radio pour passer des appels VoIP. On peut aussi associer un bouton d’appel sur la radio à chaque utilisateur du même compte.

Le paramétrage des radio Web est tout aussi simple. Un onglet comporte toute une liste des webradios disponibles en France et ailleurs dans le monde. Le choix est immense. Depuis cet onglet on peut aussi lancer la chaîne de son choix directement sur la radio, que l’on soit à domicile ou pas. Tout passe en effet par les serveurs d’Invoxia. Pour ce qui est de Spotify, il faut avoir l’application installée sur le smartphone et un abonnement actif. Spotify Connect permet alors de diffuser jusqu’à deux playlists sur la Triby, une pour chaque bouton.

Le dernier onglet est quant à lui destiné à envoyer des messages sur la Triby Family. Vous pouvez soit utiliser le clavier, soit faire des petits dessins. C’est plutôt pratique pour envoyer un mémo rapide au domicile. On peut ensuite vérifier qu’il a bien été reçu quand quelqu’un appuie sur le drapeau de la radio.

Voici donc ce que permet de réaliser l’application. L’utilisation globale est très simple. J’ai cependant relevé quelques bugs : appels qui n’aboutissaient pas alors que j’étais sur le même réseau Wifi, messages non transmis… Ça reste très sporadique et c’est probablement dû à l’état de bêta de l’application. Dans l’ensemble l’expérience a été très satisfaisante.

Autonomie

Invoxia ne précise pas la capacité de sa batterie sur le site officiel. Elle est donnée pour tenir environ deux semaines en veille et entre 7h et 10h en radio/appels. A raison d’une heure d’écoute par jour, on peut donc estimer qu’une recharge sera nécessaire toutes les semaines. Ça me semble plutôt moyen. Il reste toujours la possibilité de laisser l’engin branché en permanence avec son câble micro-USB. Invoxia précise que cela n’impactera pas l’usure de la batterie.

Lorsqu’il ne reste que 20% d’autonomie, un message est envoyé à l’application et une icône apparaît sur l’écran de la Triby. Il faut alors compter environ trois heures de recharge. Le câble fourni est relativement court, il faut donc retirer la radio du frigo le temps de l’opération ou prévoir une rallonge. J’espère donc que les prochains modèles offriront une autonomie un peu plus conséquente. Un mois en veille me semble un bon compromis.

Invoxia dépendance ?

Utiliser le Wifi pour écouter de la radio et passer des appels est devenu quelque chose de très commun de nos jours. Durant mon test, je n’ai cependant pas pu m’empêcher de me poser la question de l’avenir à plus ou moins court terme de la Triby Family. Tout passe par les serveurs d’Invoxia : paramètres, messages, appels, webradios, etc… En elle-même la Triby Family n’est qu’une grosse enceinte avec un écran. Que se passera-t-il si la société vient à subitement déposer le bilan ou se fait racheter dans quelques mois ou années ?

Sans même un récepteur FM classique, la petite radio familiale perdra 90% de son utilité. Il sera bien sûr toujours possible de l’utiliser comme une enceinte Bluetooth, mais l’intérêt sera très limité. Cette réflexion me vient après le récent rachat de Pebble par Fitbit. Les utilisateurs des montres de la marque se retrouve du jour au lendemain avec un objet obsolète alors qu’il était plein de potentiel. Les Pebble Watches n’étant pas pleinement dépendantes d’Internet, elles sont toujours utilisables un minimum avec plusieurs applications. Mais qu’en sera-t-il de la Triby dans le même cas de figure ? Cette réflexion me semble donc nécessaire avant tout achat.

Conclusion

