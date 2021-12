Mobvoi, une jeune start-up chinoise, est très prolifique sur le marché des objets connectés. Ses smartwatches remportent un franc succès. Cette fois-ci, la marque sort des sentiers battus et innove afin de vraiment se démarquer avec sa TicWatch Pro à double écran.

Prix et spécifications techniques

Là où les précédentes TicWatch visaient un prix relativement bas, le nouveau modèle nommé TicWatch Pro vise le haut du panier avec un prix de 249€. Contrairement à ses habitudes, Mobvoi n’a pas fait le choix du financement participatif pour lancer son appareil connecté. La TicWatch Pro a été commercialisée plutôt discrètement et se trouve déjà disponible sur Amazon. Le constructeur semble ainsi tester de nouvelles façon de pénétrer ce marché très concurrentiel.

Pour le prix affiché, la smartwatch affiche de belles spécifications :

Ecran AMOLED 1.4″ 400 x 400 px + écran LCD FSTN basse consommation

SoC Snapdragon Wear 2100

512 Mo de RAM

4 Go de stockage interne

WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, capteur de rythme cardiaque

Certification IP68

Microphone + haut-parleur

Dimensions : 12 x 14 x 8 cm pour 59 grammes

Batterie 415 mAh

Wear OS

La TicWatch Pro est donc équipée du meilleur matériel à l’heure actuelle, même s’il commence à être âgé. Le tout pour un prix équivalent à d’autres montres connectées moins bien dotées. La smartwatch chinoise est même compatible avec Google Pay. Si le service n’est pas encore déployé en France, il ne devrait pas tarder à l’être, ce qui permettra à terme de réaliser des transactions sans contact. Mais c’est surtout avec ses deux écrans superposés que la TicWatch Pro se démarque.

Vidéo de prise en main

Design

La nouvelle montre de Mobvoi est vraiment une très belle pièce, surtout comparée à la TicWatch E qui était très – trop – banale. Ici, on se retrouve avec une smartwatch avec une très belle allure. Si le boitier lui-même est en plastique, la couronne et l’arrière de la montre connectée sont en acier inoxydable. Sur le modèle de couleur argent, l’effet est franchement chouette. La montre fait vraiment haut de gamme et respire la solidité.

Mobvoi a aussi eu la bonne idée d’intégrer deux boutons physiques – eux aussi en acier inoxydable – sur le côté droit. En général, les tocantes sous Wear OS n’en ont qu’un seul. Ici, le second peut servir de raccourci pour votre application préférée, mais il est surtout là pour activer le mode Essentiel. J’y reviendrai plus en détail durant la suite du test.

La TicWatch Pro a cependant un petit inconvénient : elle est plutôt massive. Avec ses 59 grammes, on la sent bien sur le poignet. Elle est aussi dotée d’un bracelet hybride pas forcément très confortable. Le dos est en silicone, l’avant est en cuir. On retrouve ce concept de dualité fortement imprégné dans la montre. Pour ma part, j’aurais préféré un bracelet en cuir intégral, plus confortable et pas impossible à fournir sur un appareil à ce prix.

Malgré ces petits détails, la TicWatch Pro est l’une des plus belles montres Wear OS que j’ai eu l’occasion de tester ces dernières années. Le design est vraiment soigné, la montre passe partout avec son look urbain haut de gamme. Elle surpasse largement la Huawei Watch 2 plus onéreuse. En bref, ça commence bien !

Ecran(s)

C’est aussi une première dans le monde des smartwatches : la TicWatch Pro utilise deux écrans ! Ils sont superposés, la dalle AMOLED étant placée sous une dalle LCD FSTN transparente à basse consommation. Si je craignais un manque de luminosité ou de couleurs, la prise en main m’a rassuré. L’écran AMOLED conserve de belles couleurs et jouit d’une très bonne définition. Il manque juste de punch en plein jour, malgré une luminosité adaptable automatiquement.

C’est dans cette situation que la dalle LCD FSTN prend tout son intérêt. Tout comme les écrans E-Ink – intégré sur le Withings Go par exemple – cette dalle est parfaitement lisible en plein soleil. Les informations essentielles y sont affichées : heure, date, nombre de pas. Et si vous lancez une activité sportive, d’autres informations seront affichées comme votre vitesse, calories dépensées, distance parcourue et rythme cardiaque en temps réel. Le tout consommant moins de courant qu’un écran AMOLED classique. Pas mal !

Modes Essentiel et Smart

Le principal intérêt des deux écrans est la conservation d’énergie. Pour arriver à tenir plus d’une journée, Mobvoi a prévu deux modes de fonctionnement pour sa TicWatch Pro. En fait, je dirais qu’il y en a trois. Le premier n’a pas de nom, je le qualifierai donc de “classique”. Il consiste à utiliser la montre sans jamais faire appel à l’écran FSTN. L’autonomie est alors tout ce qu’il y a de plus classique, environ une journée avec l’écran toujours allumé.

En mode Smart, on mixe le meilleur des deux mondes. L’écran AMOLED est utilisé pour Wear OS, mais l’écran de veille est remplacé par la dalle FSTN. Le temps d’utilisation est doublé de cette façon, passant à deux jours environ. Et quand la batterie passe à moins de 20% (ou d’autres paliers réglables dans les paramètres), la montre vous invitera à passer en mode Essentiel.

Ce dernier mode est le moins énergivore. Pour cause : il désactive toute la partie connectée. Plus de Wear OS, WiFi, Bluetooth et compagnie. Il ne reste que l’écran LCD FSTN. Ce dernier affiche les informations basiques de tout traqueur d’activité. Pour obtenir le rythme cardiaque, il faut appuyer sur le bouton du bas. Si on perd le bénéficie de Wear OS, on gagne en revanche une autonomie monstrueuse allant jusqu’à 30 jours en pleine charge !

Basculer entre les divers modes est enfantin. Divers raccourcis sont disponibles. Le plus rapide consiste à utiliser un appui long sur le bouton du bas. Le seul inconvénient à mon sens est le passage entre Essentiel et Smart. Wear OS doit se lancer de nouveau, ce qui prend pas mal de temps et consomme beaucoup de batterie… En même temps, l’usage vous fera probablement passer de Smart à Essentiel et non l’inverse.

Wear OS

Compatibilité : Android 5.0+, iOS 9.3+

Appareil de test : Xiaomi Mi6 sous Android 8.0 Oreo/MIUI10

Mobvoi possède maintenant une certaine expérience avec les systèmes Google. Wear OS était déjà utilisé pour les TicWatch S&E. L’enceinte TicHome mini est quant à elle dotée de Google Assistant. Donc c’est sans grande surprise que la marque chinoise a opté pour Wear OS sur sa nouvelle montre. Notez que je n’ai pas d’iPhone, mais il semble que certaines fonctions comme les commandes vocales ne soient pas présentes pour les personnes dotées de ce type d’appareil.

Depuis mon test de la Huawei Watch 2, pas mal d’eau a coulé sous les ponts. Wear OS s’est bonifié. Google Assistant est maintenant bien intégré, il s’active grâce au bouton du haut sur un appui long. Le système s’avère plutôt réactif sur la TicWatch Pro, malgré quelques ralentissements sporadiques. Il faut dire que le Snapdragon Wear 2100 n’est plus tout jeune…

Malgré tout, j’ai pris du plaisir à faire joujou avec la montre. On peut utiliser la voix pour répondre aux SMS, les notifications s’affichent clairement, il y a des milliers de cadrans disponibles ainsi que des centaines d’applications sur le Play Store. Quelques petits défauts subsistent encore : Google Assistant n’utilise pas le haut-parleur alors qu’il le faisait sur la TicWatch E. J’ai aussi eu un beau plantage (une seule fois) avec les cadrans Watchmaker. Rien de bien méchant, mais il faudra attendre quelques mises à jour pour profiter du plein potentiel de la montre connectée.

Application Mobvoi

Afin d’accompagner ses objets connectés, la jeune pousse chinoise a développé une application Android compatible avec ses montres connectées. Elle est orientée vers le sport, relevant les pas enregistrés par la montre ainsi que le rythme cardiaque à intervalle régulier. La montre elle-même est dotée de diverses applications de fitness et santé.

Par défaut, un appui rapide sur le bouton bas lance le suivi d’activité : marche, course, vélo ou freestyle. Selon la situation, le GPS s’activera pour suivre votre trajet. Les informations de base sont présentes directement à l’écran et reportées sur l’application mobile après l’exercice. Le tout fonctionne correctement sans arriver cependant au même niveau que les traqueurs Fitbit ou Garmin. Il faut bien entendu que la montre soit en mode Smart pour transférer vos données ou même les enregistrer localement. Le mode Essentiel n’enregistre rien et n’utilise pas du tout le GPS.

Autonomie

Comme nous l’avons vu plus haut, la TicWatch Pro est équipée de plusieurs modes de gestion des écrans, ce qui en théorie lui apporte une meilleure autonomie que ses comparses plus classiques. Mais dans les faits, la promesse est-elle tenue ? D’après mes essais, oui, largement ! En utilisant le mode Smart, mixant écran AMOLED et écran LCD FSTN, j’arrive à tenir deux jours sans trop de problème avec Wear OS. Pour cela, j’utilise des cadrans à fonds noirs, j’évite d’activer le GPS… En bref, je reste assez léger sur mes usages, la montre servant principalement à gérer mes mails et appels ou à me réveiller le matin.

Une fois la batterie à moins de 15%, je passe alors la smartwatch en mode Essentiel. Dès lors, je bénéficie de plus de 3 jours de sursis avant que la batterie ne rende les armes. Ce mode de fonctionnement m’a sauvé la vie lors d’un voyage de plusieurs jours loin du chargeur !

Le tout est amélioré avec une charge plutôt véloce prenant à peine une heure. Un excellent temps compte tenu de la durée de vie d’une seule charge. En revanche, si vous êtes accro à Wear OS et ne pouvez pas vous en passer, l’autonomie ne sera pas si exceptionnelle que ça. Pour ma part, le pari est néanmoins réussi pour Mobvoi, ça fait plaisir de ne pas avoir à recharger ma montre connectée tous les soirs.

Conclusion

