[priice_widget keywords= “Nest Learning Thermostat”]

Le thermostat Nest est celui qui a fait la réputation de cette entreprise américaine. Appareil connecté intelligent, il viendra se fixer au mur ou sur un support pour vous permettre de faire des économies énergétiques sur le long terme. Voici notre test et avis sur le thermostat connecté Nest. Initiallement publié le 28/04/2015 – Test de la version 1

C’est avec cet accessoire que s’est fait connaitre cette firme américaine, fondée, entre autres, par un certain Tony Faddell, bien connu des amateurs de la firme à la pomme. Celui qui faisait partie de l’équipe à l’origine de l’iPod s’est lancé avec succès dans cette nouvelle aventure qui est passée depuis sous le giron du géant américain Google.

Avant d’aller plus loin, tâchons de définir ce qu’est un thermostat intelligent. Il s’agit d’un thermostat relié à la chaudière et qui apprend de vos habitudes de chauffage pour vous proposer une distribution de la chaleur en rapport avec vos préférences, tout en permettant d’économiser de l’énergie lors de vos périodes d’absence. En gros, vous définissez un programme, qu’il est capable d’ajuster avec le temps.

Le test du thermostat Nest en vidéo

Le packaging

Comme pour le Nest Protect, le thermostat vous est livré dans une boite plutôt compacte au regard de tout ce qui se trouve à l’intérieur. Carton marron et bandeau blanc aux couleurs de la marque qui fait le tour de celle-ci, on fait dans la sobriété chez Nest et l’on ne peut que féliciter ce choix.

Bien sûr, ce qui importe c’est l’intérieur de la boite et de ce côté-là on est bien servi aussi, avec pour commencer un cylindre de métal et de verre qui s’avère être le thermostat qui viendra prendre place sur le mur. Un support en plastique permettra de le fixer, il est lui aussi dans le coffret. La seconde pièce importante de ce coffret est le petit boitier Heat Link qui viendra se positionner à proximité de votre chaudière et qui sera le relais entre celle-ci et votre thermostat.

Pour ce qui est de mon installation, le Nest a remplacé un thermostat plus ancien qui bénéficiait d’une alimentation électrique incorporée dans le mur. Si ce n’est pas le cas, une prise avec un cordon permettra de brancher le thermostat sur secteur pour le faire fonctionner. Cette solution n’est pas sans désagrément puisqu’un fil apparaitra alors. À noter que le support du Nest, vendu à 39 euros sur le site, permet dans cette situation d’avoir une installation un peu « plus propre ».

De la visserie et une documentation viendront compléter l’ensemble dont il ne manque absolument rien pour réussir l’installation. À noter qu’il est possible de réaliser cette installation seule, ce qui demande de petites compétences techniques, sinon il vous sera conseillé de faire appel à un installateur agréé dont le coût peut varier de 70 à 90 euros. À noter que certaines compagnies comme Direct Energie proposent dans certains contrats ce thermostat Nest avec la pose offerte.

Vous aurez compris que la boite renferme le nécessaire pour faire fonctionner votre appareil connecté et que le site Internet de Nest permet d’aller chercher les dernières informations sur son produit ou encore sur les installations avec lesquelles le thermostat est compatible et sur les professionnels qui peuvent venir réaliser cette installation.

Le design du produit

Cerclé de métal, le thermostat Nest a vraiment belle allure et de mon point de vue, le design général du produit est un vrai point fort. Si vous possédez un intérieur contemporain, il viendra vraiment s’harmoniser avec celui-ci en lui apportant un petit plus non négligeable.

Avant l’arrivée de ce type d’appareils, un thermostat était souvent un petit boitier blanc ou marron avec un écran à cristaux liquides. Avec ce genre d’appareil connecté, vous ne verrez plus les thermostats de la même façon. Le design du produit est aussi au service d’une facilité d’utilisation qui fait que le thermostat se prend en main en 10 minutes.

Le cercle en acier inoxydable est aussi la surface que l’on va venir tourner manuellement pour baisser ou augmenter la température de la pièce. Pas besoin d’appuyer sur un quelconque bouton, ici, tout se fait en faisant rouler ce cercle sous nos doigts. Sur l’écran LCD (de bonne qualité) apparait la température programmée avec un fond coloré qui change pour passer du noir si votre chaudière n’est pas en activité au orange si celle-ci se déclenche.

La surface vitrée du thermostat est aussi un bouton physique, dont le clic se fera entendre dès lors que l’on pressera sur celle-ci. Ce bouton physique servira essentiellement à entrer dans le menu et les paramètres, et le déplacement dans les menus se fera via l’anneau en acier qui entoure le thermostat. Tout cela est parfaitement fonctionnel et c’est très rapidement que l’on prend ses repères.

Les différents menus et paramètres sont là aussi bien détaillés, bien assez pour éviter que l’on soit perdu. Il est possible dès lors de programmer la température de la semaine directement depuis le thermostat, mais aussi de changer la langue, de modifier la luminosité, de désactiver le capteur de mouvement ou encore de changer le réseau WiFi directement depuis cette interface. Pour dire vrai, manipuler ce thermostat est un vrai bonheur en terme d’ergonomie.

Vous aurez compris que le design de ce produit est fort d’un double avantage, le premier est l’apparence même du thermostat qui est une vraie réussite, le second, sa facilité d’utilisation qui permet une prise en main rapide. Même si l’on n’est pas habitué aux objets connectés, il n’y a ici aucune barrière pour une bonne manipulation du thermostat.

L’application compagnon

[appbox googleplay com.nestlabs.android]

[appbox appstore 464988855]

Nous avons aimé l’application et surtout sa relative simplicité qui fait que l’on ne se perd pas dans les menus. En effet, dès que vous arrivez sur l’écran d’accueil de celle-ci, vous avez une liste des produits Nest que vous possédez et il suffira de tapoter sur celui que vous voulez guider ou paramétrer pour y accéder.

Dans notre cas précis, en possédant un Nest Protect et le thermostat, il y a donc deux éléments sur cet écran d’accueil. Les deux, par un code couleur, permettent de voir en un coup d’œil s’ils sont en activité ou non. La sélection du thermostat permet donc d’accéder à l’interface de contrôle présente au sein de l’application Nest.

Première chose possible, on peut modifier directement la température de notre intérieur depuis le cercle qui symbolise le thermostat. En tapotant sur le haut ou le bas de celui-ci, on fera descendre ou augmenter la chaleur de notre intérieur. La température extérieure, présente aussi au sein de l’application, sera un élément supplémentaire qui pourra être intéressant lors du réglage.

À droite de l’application, on peut ouvrir un volet qui va permettre d’accéder au plus intéressant du programme, les paramètres et le réglage d’un programme énergétique pour la semaine. Comme le thermostat est dit intelligent, sans intervention de votre part, il crée lui-même un programme dès le deuxième jour d’utilisation, qu’il affine avec le temps (en fonction de votre présence ou de votre absence du logement).

Manuellement, vous pouvez effacer totalement ce programme ou encore l’optimiser en fonction de vos réelles attentes. Tout cela se fait très simplement sur un axe chronologique qui représente la semaine. Dans ce même menu, il vous sera possible d’accéder à votre historique énergétique afin d’évaluer vos économies d’énergie. Elles peuvent être réalisées manuellement en tournant le thermostat vers une baisse des températures, ou ce sera l’intelligence du Nest qui aura permis cela.

De nombreux réglages sont aussi disponibles, ils reprennent les réglages possibles sur le thermostat lui-même, sauf que là vous les effectuez à distance sur l’interface de l’application plus simple à appréhender que celle du thermostat Nest.

On l’avait déjà évoqué, l’application repose sur la même philosophie que l’objet, à savoir une facilité dans la prise en main qui ne vous demandera pas plus de 10 minutes afin de comprendre comment cette application fonctionne. Comme il est possible de tout faire depuis ce programme, elle est bien entendu indispensable dès lors que vous avez installé un tel dispositif à la maison. Enfin, et nous ne l’avions pas évoqué, mais l’application permet de piloter son thermostat à distance, pratique lorsque l’on rentre de vacances et que l’on a envie de retrouver la chaleur du cocon familial au moment de franchir la porte.

Configuration du thermostat Nest

Après installation, le thermostat va communiquer avec le module Heat Link présent à côté de la chaudière. C’est la liaison entre les deux qui permettra de régler la température de la chaudière en fonction de votre présence ou votre absence (le thermostat possède un capteur de proximité qui aide à déterminer votre présence ou non). Il est à noter que lors de mon installation, effectuée par un professionnel, le thermostat s’y est repris à trois fois avant de communiquer avec le Heat Link. Le technicien, qui n’a pas semblé surpris, m’a même affirmé que cela arrivait souvent. Si c’est le cas chez vous, pas de panique donc.

Une fois celui-ci relié au Heat Link, on vous demandera d’entrer les identifiants de votre compte Nest, l’endroit où se trouve le thermostat, la température minimale souhaitée et d’autres paramètres comme votre réseau WiFi sur lequel va être appairé l’appareil. Autant de choses indispensables qui prennent environ 5 à 10 minutes.

C’est ensuite que vous allez pouvoir, depuis le thermostat ou l’application, commencer à définir votre programmation pour une utilisation optimale de cet appareil connecté. N’oubliez pas que votre objectif sera certainement de faire des économies d’énergie, pensez donc à le paramétrer avec cette donnée en tête.

Le thermostat met quelques jours avant d’atteindre « sa vitesse de croisière » qui vous permettra d’économiser. Dans les premiers jours, n’hésitez donc pas à lui donner des instructions et à définir manuellement la température souhaitée. Au bout de quelques semaines (je l’ai testé durant 4 semaines environ), il est capable d’adapter la consommation d’énergie à vos habitudes.

Avec le peu de recul que j’ai, difficile de juger s’il va me permettre d’économiser de l’argent. Toutefois, l’application propose dans la rubrique « Historique énergétique » un détail des heures et minutes où vous avez économisé du chauffage chaque jour, que ce soit manuellement ou via le mode « auto-absence » du thermostat intelligent.

Pour donner des chiffres concrets, Nest a commandé quelques études concernant son thermostat et il apparait qu’un tel dispositif permet d’économiser de 10 à 15 % sur sa facture chaque année. Le thermostat, d’une valeur de 219 euros, peut être remboursé au bout de la deuxième année.

Tous les mois, vous recevrez aussi un mail avec un petit bilan énergétique de votre consommation qui permettra de savoir où l’on en est. N’ayant pas encore reçu mon premier mail, je ne pourrai que reprendre les remarques et commentaires d’autres sites qui jugent la pertinence de ce mail trop légère. Il me tarde donc de découvrir mon premier compte rendu.

Configuration et fonctionnement du thermostat se veulent faciles et dans les faits c’est le cas. Si vous faites installer le dispositif, c’est même l’installateur qui configurera le thermostat avec vous, de quoi vous rassurer si vous n’avez ni l’âme d’un bricoleur, ni d’un programmeur. Au quotidien on oublie parfois de le régler, mais pas de souci si vous aviez défini un programme à l’avance et encore moins de crainte si vous le laissez gérer le chauffage avec le programme auto-absence. Bref, ce thermostat intelligent porte vraiment bien son nom.

Le thermostat Nest, pour qui et à quel prix ?

Arrivé en Europe l’an passé, le thermostat se vend plutôt bien en Amérique où l’on n’hésite pas à en mettre plusieurs par logement, avec la possibilité de contrôler les climatiseurs. En France, ce genre de dispositif commence à se rencontrer de plus en plus fréquemment, même si ce thermostat souffre de ne pas pouvoir contrôler les radiateurs électriques, encore très nombreux dans les logements français.

Avant achat et installation, il faut donc bien vous renseigner sur la faisabilité de l’installation du thermostat au sein de votre logement (test en ligne). Si je prends mon cas, j’habite un appartement neuf où une chaudière à gaz et un thermostat classique étaient installés. C’est donc naturellement que le Heat Link est venu se connecter sur ma chaudière pendant que le thermostat Nest remplacé l’ancien. L’intérieur de style contemporain était aussi parfaitement adapté au design du thermostat, ce qui fait que celui-ci s’est adapté facilement à mon logement, sans aucun fil apparent.

En ce moment le thermostat est vendu environ 150 euros, auxquels il faut rajouter de 70 à 90 euros si vous voulez le faire installer. Voilà un achat qu’il convient donc de soupeser, en prenant en compte les études qui disent qu’en deux ans l’achat du thermostat est amorti.

[priice_widget keywords= “Nest Learning Thermostat”]

En plus de la compatibilité avec votre système de chauffage, il faut donc vous demander si le gain à long terme vaut l’investissement. Si vous comptez vendre votre logement prochainement, ce n’est peut-être pas la bonne solution. En revanche, si vous venez de l’acheter, il y a fort à parier que vous réussirez à rentabiliser cet achat dans des délais assez brefs.