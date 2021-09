Notre test & avis de la lampe connectée nomade Philips Hue Go

Nous testons aujourd’hui la Hue Go, une lampe connectée de Philips qui peut fonctionner de façon autonome. Vaut-elle le coup ? Réponse à la fin du test.

Prix et caractéristiques

La lampe Hue Go fait partie comme son nom l’indique de la gamme Hue de Philips. Commercialisée à 79.95€ sur le site officiel de la marque, on la trouve néanmoins affichée à 59.90€ sur Amazon.

Bien que dotée d’une batterie qui permet de l’emporter où vous voulez, la Hue Go fonctionne idéalement en se connectant au pont Philips Hue via ZigBee. Pour rappel, cette passerelle permet de contrôler tous les appareils connectés de la gamme Hue : ampoules, interrupteurs, capteurs de mouvements, etc… Nous l’avions testé l’an dernier et avions été relativement séduits par son fonctionnement.

Le pont n’est pas fourni avec la Hue Go et c’est finalement le plus gros défaut de cette lampe. Il faudra donc repasser à la caisse si vous n’êtes pas équipé. L’appareil est commercialisé à partir de 52.20€ sur Amazon. Comptez donc plus de 100€ pour la lampe et la passerelle, un prix relativement élevé pour un seul éclairage.

Voyons maintenant ce que nous réserve cette lampe connectée nomade. Elle utilise la technologie LED avec une ampoule de 6W capable de varier sur 16 millions de couleurs et de changer d’intensité.

Ses dimensions permettent de la transporter facilement : 150 x 150 x 80 mm. Tout en plastique, elle n’est pas étanche (IP 20). Évitez donc de l’oublier sur la terrasse un jour de pluie !

La lampe est dotée d’un petit pied qui permet de l’incliner. Un petit bouton situé dessous sert à changer les couleurs ou à l’éteindre en appuyant plus de 2 secondes. C’est la seule façon d’interagir si vous n’êtes pas relié au pont. On dénombre sept éclairages différents : deux statiques et cinq dynamiques. On peut ainsi profiter soit d’une lumière blanche intense ou au contraire à une imitation de bougie, en passant par un vert relaxant. J’aurai bien aimé un accès plus simple au bouton, comme par exemple une surface tactile sur le dessus de la lampe (ou à défaut un bouton sur le côté). Je chipote, mais pour le prix ça ne me semble pas une requête exagérée.

La première approche avec la lampe Hue Go est plutôt bonne, malgré quelques défauts : le prix relativement élevé et l’obligation d’utiliser le pont Hue. Voyons maintenant ce que propose l’application de Philips.

Application Philips Hue

Compatibilité : Android 2.3+ et iOS 8.0+

Appareil de test : Oneplus One sous Lineage OS 14.1 (Android 7.1.1 Nougat)

Il est maintenant temps d’améliorer l’éclairage de la maison. Pour ça, il faut préalablement connecter le pont Hue au réseau local, puis appairer la lampe Go. Ces étapes sont simples et bien expliquées par l’application, il faut compter moins de cinq minutes pour tout mettre en place.

Il ne reste ensuite qu’à s’amuser avec l’éclairage. La lampe Hue Go est avant tout destinée à l’ambiance. Sa luminosité est bonne mais insuffisante par exemple pour lire sans autre source lumineuse. Si vous souhaitez un vrai éclairage, je ne peux que vous recommander d’investir dans le Starter Kit Hue avec trois ampoules connectées de très bonne qualité. La lampe nomade s’assortira en revanche très bien à une installation Ambilight par exemple ou agrémentera une soirée entre amis sur la terrasse.

Son utilisation via l’application connectée est très simple. Le menu principal regroupe vos divers éclairages classés par pièce. Vous pouvez gérer jusqu’à cinquante accessoires différents. Un appui sur la pièce désirée vous donne accès ensuite aux diverses ampoules disponibles. Dans mon test, j’ai ainsi réglé la Go dans la chambre.

Vous pouvez ensuite accéder soit aux scénarios prédéfinis via un onglet, soit aux réglages manuels en appuyant sur l’icône de la lampe. Voyons d’abord les réglages manuels. Ils sont répartis en trois catégories : Couleurs, Blancs et Recettes. Pour les deux premiers un tableau chromatique vous permettra de choisir le coloris de votre choix qui sera immédiatement appliqué à la lampe. La réactivité est d’ailleurs très bluffante, le changement de couleur est presque immédiat. Le mode Recette offre quant à lui quatre tons prédéfinis : Détente, Lecture, Concentration et Stimulation. C’est simple et fonctionnel.

Pour régler l’intensité, il faut revenir au menu précédent et utiliser le curseur situé sous le nom de la lampe. J’aurai bien aimé cependant que ce réglage soit aussi accessible dans les divers modes de couleurs.

Passons maintenant aux scénarios. Philips propose 11 modes prédéfinis qui offrent chacun une couleur et une intensité spécifique. On retrouve d’ailleurs dans la liste les quatre réglages déjà vus dans l’onglet Recettes. Si jamais ces scénarios ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier à votre guise ou en rajouter d’autres à partir de vos propres photos. L’application ira ainsi faire de savants calculs pour vous offrir une lumière représentant au mieux l’ambiance dégagée par l’image choisie. C’est une fonction sympathique, mais on en fait vite le tour.

Les fonctions les plus intéressantes sont offertes par l’onglet Routines. Celui-ci permet en effet de paramétrer l’allumage ou l’extinction de vos éclairages selon votre emplacement. Vous partez au boulot ? Toutes vos lampes s’éteindront alors jusqu’à votre retour. Très pratique, surtout qu’on peut gérer chaque accessoire indépendamment et assigner une couleur différente à chaque pièce. On est malheureusement limité à quatre pièces au maximum.

Deux autres routines sont intéressantes à mettre en place : Réveil et Aller se coucher. Comme le nom l’indique, cela permet d’allumer ou éteindre la Hue Go selon les horaires de votre choix, les jours que vous souhaitez. La lampe adoptera alors un éclairage qui ira croissant et viendra vous réveiller en douceur. Le soir, elle s’éteindra progressivement en diffusant une lumière chaude. J’ai particulièrement apprécié ces options, mais il ne faut alors pas oublier de brancher la lampe au secteur si vous ne voulez pas qu’elle tombe en panne de batterie durant la nuit. La dernière option du menu Routines permet de définir vos propres horaires de déclenchement avec vos propres couleurs.

Les deux derniers onglets de l’application Hue permettent de se connecter à votre compte Philips et gérer vos accessoires Hue. La création d’un compte est vivement conseillée puisqu’elle permet de contrôler vos éclairages hors de votre domicile et même avec un navigateur Web. Dans ce dernier cas, les options sont limitée à l’allumage et l’extinction, vous ne pouvez pas changer les couleurs de vos éclairages.

Voici ce dont est capable l’application Philips Hue. Elle est très simple d’emploi et bénéficie d’un design agréable. Malheureusement, elle est trop simple et manque de certains réglages. Il est ainsi impossible d’activer les éclairages dynamiques de la Hue Go depuis l’application, il faut obligatoirement utiliser le bouton sous la lampe. On ne peut pas non plus changer la façon dont fonctionnent ces éclairages dynamiques. En gros, on choisi une couleur, une intensité et c’est à peu prêt tout… J’aurai aimé pouvoir assujettir la musique de mon smartphone à la Hue Go, c’est une fonction qui me semble assez incontournable pour une lampe d’ambiance. A moins de posséder un équipement Philips compatible, ce n’est apparemment pas possible. Espérons que Philips améliore ça dans de futures mises à jour.

Autonomie

Il peut sembler étrange de parler d’autonomie pour une lampe connectée, mais la Hue Go possède bien une batterie interne. Elle assure une autonomie de 3h, ce qui est finalement plutôt léger. Heureusement, la recharge ne prend que 1h30 environ. Cette batterie interne permet néanmoins de déplacer la lampe à volonté aux alentours de la maison : terrasse, balcon ou jardin. Lors d’une soirée à l’extérieur, ça permet d’ajouter un éclairage d’ambiance très agréable, du moins tant que tient la batterie. Attention cependant, l’application n’affiche pas le niveau de charge restant.

Conclusion

