Le marché des aspirateurs autonomes ne cesse de s’agrandir (voir le site dédié aspirateur-robot.com). Afin de se différencier et attirer le public, LG a doté son Hom-Bot d’une caméra de surveillance. Vraie bonne idée ou gadget inutile ? Réponse dans ce test complet.

Prix et spécifications

Dernier né de la gamme Hom-Bot Square de chez LG, le VR9647PS est un aspirateur autonome qui fait aussi office de caméra de surveillance. Reprenant le design carré de ses prédécesseurs, l’appareil que j’ai reçu en test est clairement situé dans le haut de gamme. Son prix officiel le confirme : 1099€. On le trouve cependant à partir de 899.99€ chez Boulanger (peu disponible ailleurs). Des accessoires de rechange sont fournis dans le paquet.

Pour cette somme, on s’attend donc à un aspirateur connecté de qualité. Pour le coup, je n’ai pas été déçu. Le VR9647PS est un bel appareil qui pèse 5.6 kg tout équipé pour des dimensions de 34 x 34 x 8.9 cm. Une batterie Li-Ion de 2330 mAh lui assure une autonomie de 110 minutes. Grâce à sa caméra dorsale et ses divers capteurs embarqués (notamment à ultrasons), l’aspirateur connecté est capable de détecter la surface sur laquelle il évolue tout en évitant les obstacles. Il peut même parler grâce à une centaine de commandes variant selon la situation ! Il est de plus très silencieux avec un son de seulement 69 dB en mode turbo.

Mais là où LG innove, c’est en intégrant une caméra de surveillance et les fonctions de repérage de mouvement qui vont avec. Le constructeur ne précise pas la résolution des capteurs. Les images recueillies sont cependant loin d’être en Full HD. L’application connectée Smart ThinQ permet même de piloter manuellement l’aspirateur. Une télécommande à infrarouge permet d’accéder à peu près aux mêmes options. En dernier recours, l’aspirateur est programmable grâce à des boutons tactiles situés sur son dos. C’est vraiment hyper complet et l’ensemble justifie le prix élevé.

Après cette petite présentation du potentiel du LG VR9647PS, il reste à le mettre à l’essai en conditions réelles. Va-t-il tenir ses promesses ?

Mise en situation

Pour mon essai, l’aspirateur connecté de LG s’est retrouvé sur un sol relativement simple à nettoyer : du carrelage. Histoire de tester ses limites, je l’ai utilisé dans une pièce composée de nombreux obstacles : pieds de chaises/table, meubles de diverses tailles et baies vitrées. Ajoutez à ça trois chiens en vadrouille pour corser encore l’affaire ! L’aspirateur allait donc avoir du pain sur la planche.

Après une charge complète et un appairage avec l’application, j’ai lancé le programme de base nommé zig-zag. Comme son nom l’indique, il consiste à faire des va-et-vient au petit robot autonome. C’est le mode recommandé pour un passage rapide. Pour plus de précision, il est conseillé d’activer le mode zone par zone. L’aspirateur découpe alors la pièce en carrés et effectue ensuite son trajet dans chaque carré avant de passer au suivant. Le mode spirale permet quant à lui de nettoyer un petit espace en faisant faire des cercles au VR9647PS. La télécommande permet de son côté un pilotage manuel ou la sélection d’une zone manuellement.

Les options sont nombreuses et permettent d’adapter le nettoyage à votre environnement. Si LG garantit un excellent évitement des obstacles sur le papier, il n’en est pas toujours de même dans la réalité. L’aspirateur connecté a ainsi percuté ma vitrine en verre (heureusement sans casse) et la gamelle des chiens pleine d’eau. Heureusement que j’étais à proximité, sinon le désastre serait vite arrivé…

En dehors de ces petits incidents, le nettoyage s’est déroulé à merveille. Le VR9647PS a été très débrouillard dans la zone pleine de chaises. Il est aussi passé sans problèmes sous mes meubles. Même le tapis de l’entrée aura eu droit à son nettoyage malgré son épaisseur. L’aspirateur de LG active d’ailleurs son mode turbo automatiquement s’il détecte un passage sur un tapis. Dans l’ensemble, il s’en sort donc très bien. Sa forme carré lui permet même de bien nettoyer dans les coins. Prévoyez juste le retrait préventif des objets fragiles avant de lancer l’engin seul dans votre maison.

Application Smart ThinQ

Compatibilité : Android 4.1.2+, iOS 8.0+

Appareil de test : Huawei P9 sous Android 7.1 Nougat

[appbox googleplay com.lgeha.nuts]

[appbox appstore 993504342]

Afin de tirer le meilleur de votre aspirateur connecté, il faudra passer par l’application Smart ThinQ. Cette dernière est compatible Android et iOS. Elle permet de contrôler tous les appareils LG, du frigo à l’aspirateur en passant par le lave-linge. Dans notre cas, c’est le Hom-Bot qui est concerné. Après un appairage très rapide, on accède au menu principal très dépouillé. Il donne un aperçu de l’activité du robot.

A partir du menu principal vous pourrez lancer un nettoyage et choisir votre mode de navigation. Il est même possible de choisir des horaires pour un passage ponctuel ou quotidien. Il manque malgré tout la possibilité de choisir les jours précis de la semaine. Espérons qu’une future mise à jour viendra améliorer tout ça.

Un journal de bord est aussi présent afin d’afficher le trajet suivi par le VR9647PS lors de ses excursions. Notez que l’aspirateur connecté est capable de mémoriser la forme de vos pièces. Il gagne ainsi en précision à chaque nouveau passage afin de réduire le temps de nettoyage.

Fonctions Home Guard et Home View

Si les fonctions vues au paragraphe précédent sont inhérentes à tous les aspirateurs LG Hom-Bot Square, le VR9647PS apporte quant à lui quelques nouveautés avec Home Guard et Home View. Le robot autonome se transforme alors en appareil de surveillance vidéo. La caméra embarquée dans le nez se révèle être de qualité assez moyenne. Son capteur n’est en effet pas assez précis pour reconnaître un visage. Les mouvements capturés sont flous sur les clichés. La détection des mouvements est par contre très efficace, une notification vous avertissant en cas d’intrusion. Le VR9647PS prend alors cinq clichés.

On gagnera donc à utiliser le mode Home Guard en complément d’une vraie caméra connectée. L’aspirateur servira plus à vérifier que Médor ne saccage pas la maison en votre absence. Une carte permet de le positionner à votre convenance. Il peut alors être mis en surveillance manuellement ou à une heure précise.

La fonction Home View sert de son côté à piloter l’aspirateur manuellement en s’aidant de la caméra. Ce mode est idéal pour scruter les environs lorsqu’on n’est pas à domicile. Encore une fois, ce n’est pas ça qui dissuadera des cambrioleurs sachant que l’aspirateur n’embarque aucune alarme. Mais pour effectuer une surveillance des animaux ou des enfants, c’est largement suffisant. Ou sinon c’est fun pour suivre en temps réel le nettoyage !

La caméra embarquée sur le VR9647PS n’est donc pas au même niveau que les modèles spécifiquement conçus pour la surveillance. Elle peut néanmoins servir à effectuer des contrôles pour rassurer l’utilisateur : retour des enfants à la maison, surveillance des animaux.

Autonomie

L’aspirateur connecté de LG est doté d’une batterie Li-Ion de 2330 mAh. Il peut ainsi nettoyer une surface de 150 m², ce qui équivaut à environ 110 minutes de navigation. Ce temps peut varier selon les conditions. Le mode Turbo drainera plus vite la batterie. Il s’active automatiquement lors du passage sur un tapis ou une moquette. Si jamais la charge faiblit alors que le nettoyage n’est pas terminé, le robot retournera seul à sa base. Il reprendra ensuite le travail à l’endroit où il l’avait laissé. Pour un chargement complet, il faut compter trois bonnes heures.

Conclusion

