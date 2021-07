Garmin Forerunner 735XT : notre test de la montre dédiée aux sportifs

Garmin possède à son actif de nombreux traqueurs d’activités et des montres connectées pour les sportifs. Aujourd’hui, nous allons passer en revue la montre connectée Forerunner 735XT qui vise les sportifs assidus. Faut-il l’acheter ?

Design et spécifications

Avec sa taille relativement imposante et son design tout en rondeur, la Forerunner ressemble clairement à une montre classique. Pour mon test, j’ai reçu le modèle bleu/vert, mais elle existe dans une version noire/grise plus classique. Montre connectée oblige, le prix affiché est assez élevé : 449.99€ sur le site de Garmin. Le prix se voit encore augmenté si vous choisissez en plus un accessoire comme la ceinture pectorale que je testerai plus loin. Garmin vise clairement un public précis : les sportifs réguliers et plus particulièrement les triathlètes.

Voyons maintenant ce que la marque propose afin de séduire les futurs utilisateurs. La montre est équipée d’un écran en couleur d’une définition de 215 x 180 px allumé en permanence. La définition est un peu basse par rapport aux concurrentes sous Android Wear, mais c’est compensé par l’écran réflectif qui reste visible en plein soleil. D’ailleurs, on avait déjà ce même type de dalle sur le Garmin Vivosmart HR testé dernièrement. Il faut un petit temps pour s’habituer aux couleurs assez fades. La luminosité dans les endroits sombres est assurée par un rétro-éclairage. Il manque un peu de punch et on voit apparaître la LED quand on incline trop le poignet, ce qui provoque une tâche blanche en bas de l’affichage. C’est assez dommage pour une montre à ce prix…

Au niveau des dimensions, la Forerunner 735XT reste dans une bonne moyenne : 45 x 45 x 11.7 mm pour un poids de 44 grammes. Le bracelet est en plastique très souple, qui fait un peu “cheap” au premier abord mais se révèle très résistant à l’usage. Les petits poignets risquent quand même de trouver la montre un peu grosse.

L’écran n’étant pas tactile, il faut se déplacer dans l’interface avec les boutons. Ils sont au nombre de cinq. On a donc un bouton de validation, un autre de retour et les deux derniers servent à déplacer les écrans ou le focus. Le cinquième sert à éteindre la montre ou activer le rétro-éclairage. Celui-ci peut aussi s’activer par inclinaison du poignet. On prend vite le coup, les boutons étant bien positionnés. Cependant, face aux nombreuses options proposées, on en vient parfois à regretter l’absence de tactile dans l’interface.

Concernant l’OS embarqué, il est spécifique à cette montre. Ne cherchez donc pas Android Wear ou encore Tizen, même si on se rapproche assez de ce dernier dans le cas présent. Mais j’aborderai plus en détail les nombreuses fonctionnalités de la montre dans le paragraphe suivant. Abordons plutôt le reste des spécifications techniques.

Comme toute montre connectée, la Forerunner 735XT se connecte au smartphone via Bluetooth 4.0. Dommage qu’elle ne possède pas le wifi, je pense que cela aurait été un bon atout sachant que les données relevées sont enregistrées sur le compte Garmin Connect et consultables sur n’importe quel navigateur.

L’altimètre non plus n’est pas au rendez-vous, c’est là aussi un gros manque à mon sens étant donné la cible visée par la marque. Garmin compense néanmoins avec un GPS très efficace et une étanchéité jusqu’à 5 ATM, soit 50 m de profondeur. Cerise sur le gâteau, la montre peut faire office de télécommande pour les caméras VIRB de la marque. Dernier point qui s’avère indispensable : le capteur de rythme cardiaque, capable de fonctionner 24/7.

Bien qu’affichée à un tarif assez élevé, la Forerunner 735XT possède des arguments capables de faire pencher la balance en sa faveur : écran actif en permanence, GPS intégré ou encore capteur de rythme cardiaque 24/7. Reste à voir si tout cela est exploité correctement, ce que nous allons découvrir maintenant.

Prise en main

Compatibilité : Android 4.0.3+, iOS 8+, Windows 10

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

A l’instar de toutes les montres connectées, la Forerunner 735XT doit se connecter à l’application pour en tirer pleinement partie. Ayant déjà largement décrit Garmin Connect lors de mon test du Vivosmart HR, je vous propose de voir en priorité le fonctionnement de la montre sport. La première connexion au smartphone se fait en quelques minutes. En revanche, la stabilité laisse un peu à désirer pour la suite. A plusieurs reprises, l’application a indiqué des pertes de signal. Il a même fallu forcer de nouveau l’appairage afin de retrouver un fonctionnement stable. Malgré la mise à jour du firmware, ces déconnexions intempestives se sont produites tout au long de ma semaine de test.

[appbox googleplay com.garmin.android.apps.connectmobile]

[appbox appstore 583446403]

[appbox windowsstore 9nblggh20c82]

L’interface de la Forerunner fonctionne sur le même principe que Tizen. L’écran principal affiche l’heure et la date, on ajoute ensuite des widgets qui permettent d’obtenir diverses informations. La navigation se fait alors avec les boutons haut et bas. L’application Garmin Connect permet de modifier l’ordre d’affichage des écrans. La plupart des widgets sont axés sur le sport : affichage de la fréquence cardiaque, suivi d’une activité, résumé de la journée, calories consommées, etc… Montre connectée oblige, on peut aussi recevoir les notifications d’appels entrants, de messages et même les alertes de notifications tierces. Les interactions sont cependant plus limitées que sous Android Wear. L’absence de micro empêche de saisir un message vocalement ou de faire une recherche sur une application précise. La Forerunner est avant tout un traqueur d’activité, malgré son appellation de montre connectée. Vous pouvez télécharger d’autres écrans via Garmin Connect. Enfin, quand ça fonctionne… Lors de mon test, je suis tombé sur une page blanche.

L’intérêt réside donc dans la capacité de la montre à suivre les activité sportives. De ce côté, c’est très complet :

Course

Course en salle

Vélo

Vélo en salle

Natation en piscine

Natation en eaux libres

Triathlon

Les triathlètes sont donc à l’honneur. La Forerunner 735XT est capable de suivre chaque activité individuellement ou de regrouper course/cyclisme/natation dans un même suivi. L’utilisateur peut paramétrer ses temps de transition. Les relevés sont très complets, surtout pour la course : longueur de foulée, rythme cardiaque, tracé parcouru… C’est assez impressionnant ! D’ailleurs, par moments, l’interface en affiche tellement qu’on peut se sentir un peu perdu au départ.

Si le triathlon n’est pas votre tasse de thé, rien ne vous empêche de créer votre séance personnalisée avec deux ou trois sports à votre convenance. Il faudra un peu de patience pour tout mettre en place, la navigation aux boutons ne facilitant pas la tâche face aux nombreux paramètres proposés. Une fois tous vos réglages effectués, il ne reste plus qu’à lancer manuellement votre activité et d’appuyer sur le bouton retour pour indiquer une pause ou un changement de sport. Quand votre séance est terminée, vous pouvez enregistrer vos résultats dans la montre, ils seront aussi transférés sur l’application Garmin Connect une fois connecté au smartphone.

Même si le principal intérêt reste d’enregistrer manuellement vos activités, la Forerunner 735XT peut aussi les détecter automatiquement. Il faut fournir un effort continu pendant au moins dix minutes pour enregistrer l’exercice. Celui-ci sera alors classé en tant qu’activité modérée ou soutenue. Afin de garder la forme, il faudra faire 150 minutes modérées ou 75 soutenues par semaine. C’est une idée sympathique qui oblige à se bouger un peu.

Pour les plus sédentaires (mais la Forerunner ne leur est pas destinée) il est possible de recevoir une alerte en cas de trop longue inactivité. C’est une fonction classique qu’on retrouve sur de nombreux traqueurs. La montre de Garmin peut aussi suivre votre sommeil. Sa taille la rend cependant bien plus inconfortable que les traqueurs plus petits comme le Mi Band 2.

L’ensemble est donc très complet, surtout pour la partie sport. L’application Garmin Connect n’est pas en reste, proposant une interface soignée et simple à appréhender. Mon seul bémol concerne le capteur de rythme cardiaque qui affiche des résultats un peu trop élevés même au repos.

Accessoire HRM-Run

Pour ce test, j’ai reçu le pack montre + ceinture cardiaque pectorale. L’ensemble est affiché à 499.99€ sur le site de la marque, ce qui fait réaliser une belle économie sachant que la ceinture seule coûte 99€. En choisissant ce pack, vous économiserez donc 50€. La ceinture HRM-Run consiste en une bande avec un module cardiaque. Celui-ci possède une pile CR2032 pour une autonomie d’un an environ à raison d’une heure d’utilisation par jour. L’appairage se fait directement sur la montre via le protocole ANT+ 2.4 GHz. Bien qu’étanche jusqu’à 50m, le moniteur ne servira pas lors de vos séances de natation. Il n’est d’ailleurs pas protégé contre les produits utilisés dans les piscines.

Au niveau des relevés, c’est très complet : rythme cardiaque, nombre de pas, longueur de foulée, temps de contact au sol… Tout ceci vient s’ajouter aux données déjà fournies par la Forerunner 735XT. Cette ceinture s’avère donc être un bon complément pour les coureurs cherchant à obtenir les meilleures performances possibles.

Autonomie

La grosse faiblesse des montres connectées réside en général dans leur autonomie qui dépasse rarement plus de deux jours. Avec la Forerunner 735XT, Garmin explose le score en proposant presque 11 jours sans recharge ! Un score impressionnant qu’il convient de prendre avec des pincettes. En effet, si vous activez le suivi d’un sport avec GPS et cardio activés, la montre tiendra seulement 14h. Il y a de quoi réaliser le suivi d’un triathlon sans problème. Sans utiliser le capteur cardiaque au poignet, la durée de vie passe à 24h pour un suivi en continu. Garmin réalise une très belle performance, sachant que l’écran reste actif en permanence.

Pour la recharge, il faut utiliser un câble USB se terminant par une pince. L’un des bouts se ferme sur l’écran, ce qui laisse imaginer qu’il y aura quelques rayures à la longue. Comptez deux heures pour un remplissage complet de la batterie.

Conclusion