Aux côtés des enceintes connectées Echo, Amazon possède aussi une prise connectée. Nommée Smart Plug, elle est passée entre nos mains pendant plusieurs jours. Nous vous livrons maintenant notre avis dans ce test.

Amazon s’est lancé sur le marché français il y a peu de temps. Mais le géant américain a su rattraper en quelques mois son retard sur Google, son éternel concurrent. L’assistant vocal Alexa est partout : enceintes connectées, casques audio… Même le vénérable Chromecast Audio est supplanté par l’Echo Input. Et pour couronner le tout, Amazon dispose aussi de sa propre prise connectée, la Smart Plug. La famille Alexa est donc très complète !

Caractéristiques techniques

Première constatation : la prise connectée d’Amazon est très imposante. Avec des dimensions de 101.1 x 56 x 79.4 mm et un poids de 157 grammes, elle ne passera pas dans tous les coins de la maison.

Cet embonpoint est cependant nécessaire pour intégrer l’antenne Wi-Fi et les divers éléments de protection électrique. La Smart Plug se connecte au réseau 230 V/50 Hz et délivre une intensité en sortie de 10 A. On peut donc y brancher la plupart des appareils domestiques : cafetière, lampe, TV…

Grâce au Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré, la prise reçoit les ordres sans nécessiter de hub spécifique. Il vous faudra toutefois posséder une enceinte connectée Amazon pour profiter de ses capacités ou tout du moins l’application Amazon Alexa. Bien entendu, les objets connectés Google ne sont pas pris en charge.

Prix

La prise connectée Amazon Smart Plug est disponible à 29.99€ sur le site Amazon. C’est un prix similaire aux nombreuses prises connectées du marché. La plupart des concurrentes sont cependant capables de gérer à la fois Alexa et Google Assistant.

Il arrive toutefois qu’Amazon baisse le prix de la Smart Plug ponctuellement sous la barre des 10€. Elle vaut alors bien plus le coup !

Voir l'offre

Installation de la prise connectée Amazon

La mise en place de la Smart Plug se veut extrêmement simple sur le papier. On la branche sur la prise murale, on ouvre l’application et on donne des ordres.

Dans la pratique, tout ne s’est pas vraiment déroulé selon le plan. Après le branchement, mon enceinte Echo Spot a immédiatement repéré la prise et m’a indiqué comment l’utiliser. Sauf qu’à chaque activation, l’Echo Spot se bornait à me dire que la Smart Plug n’était pas disponible… Un passage dans l’application m’aura permis de résoudre le problème rapidement.

Histoire de parfaire le fonctionnement de la prise connectée Amazon, je l’ai intégrée dans mon groupe Salle à Manger. On peut d’ailleurs indiquer à Alexa si la prise est liée à une lumière. L’activation est alors plus simple. On dit “Alexa, allume la lumière” plutôt que “Alexa, allume la première prise”. Bien entendu, si vous possédez plusieurs ampoules ou prises contrôlant des lampes, vous pouvez utiliser une action de groupe pour toutes les contrôler, par exemple “Alexa, éteins la salle à manger”.

Fonctionnement

Pas de surprises, le fonctionnement de l’Amazon Smart Plug est très simple. Une fois configurée, la prise s’allume ou s’éteint selon votre bon vouloir. Le claquement du commutateur électrique est d’ailleurs très bruyant, ce qui est loin d’être confortable.

L’activation de la prise connectée demande en général une ou deux secondes. Il faut que les instructions vocales soient traitées à distance, puis reviennent vers la prise via Wi-Fi. Si vous possédez une enceinte Echo Spot, vous pourrez contrôler la prise grâce à l’écran tactile. Dans tous les cas, il est évident que l’allumage est bien plus long qu’avec un interrupteur mural classique.

Notons que de nombreux utilisateurs signalaient l’an dernier sur Amazon de fréquents problèmes de déconnexion. Pour ma part, la prise a parfaitement fonctionné durant les tests. Je n’ai eu aucun souci de désynchronisation lors de mes essais sur plusieurs jours.

Quelle utilité pour les prises connectées ?

Commercialisées aux alentours de 30€, les prises connectées sont-elles indispensables ? Il est clair que non, sauf dans des cas très particuliers. Pour ma part, le bouton de ma lampe de chevet est difficile à atteindre, la prise murale étant dissimulée derrière un meuble. Le contrôle vocal apporte ici un certain confort, m’évitant des contorsions acrobatiques le soir.

Mais j’avoue qu’en dehors de ça, l’utilité des prises connectées me semble limitée. En cas de coupure internet, tous ces objets connectés deviennent totalement inutiles. Le domicile se transforme alors en grosse brique où rien ne fonctionne…

Conclusion