Amazfit Stratos : notre test de la montre connectée haut de gamme de Xiaomi

Vous l’attendiez avec impatience, elle est maintenant disponible ! Quoi ? La nouvelle Amazfit Stratos, la montre connectée de Xiaomi qui vient prendre la relève de la Pace. On vous dit tout sur cette montre sport dans notre test.

Mise à jour 7/11/2018 : La montre connectée Amazfit Stratos est maintenant totalement en français ! Pour en profiter, il suffit de télécharger la mise à jour qui est automatiquement proposée depuis quelques jours.

Prix et caractéristiques techniques

L’an dernier, j’avais été fortement convaincu par l’Amazfit Pace, une montre sport très complète qui réussissait à intégrer un GPS et le suivi de nombreux sports pour à peine 100€. Pour 2018, Xiaomi remet le couvert et agrandit sa gamme Amazfit déjà bien remplie avec la Stratos. Au programme : changement de design, données récoltées plus nombreuses… et prix plus élevé de 50% ! Le jeu en vaut-il toujours la chandelle ?

L’Amazfit Stratos est commercialisée entre 150€ et 170€ selon les sites. Tout comme la Pace, il faut la faire importer. Mon choix s’est porté sur Gearbest où son prix est de 155€ environ en version internationale. Pour cette somme, on a sur le papier une montre très attractive :

Ecran réflectif 1,34″ LCD 320 x 300 px

Processeur 1.2 GHz

512 Mo RAM

4 Go de mémoire interne

Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 b/g/n

GPS, GLONASS, capteur de rythme cardiaque

Étanchéité 5 ATM

Batterie 280 mAh

On retrouve de nombreux points communs avec le modèle de l’an dernier : même écran, même puissance, même connectique… Malgré tout, Xiaomi apporte des nouveautés comme l’étanchéité jusqu’à 50 m et surtout le suivi de 14 sports différents ainsi que le calcul du VO2Max très prisé des sportifs. De quoi marcher sur les plate-bandes de Garmin !

Vidéo de prise en main

Design

Noter le design est toujours difficile et forcément un peu subjectif. En 2017, la Pace avait divisé les fans. Cette année, Xiaomi nous offre une montre plus sobre à l’aspect néanmoins fort attractif. L’Amazfit Stratos adopte ainsi un look urbain tout en conservant une couronne en céramique. Le boitier est quant à lui conçu en fibres de verre. L’écran est renforcé en Gorilla Glass. Le bracelet interchangeable reste de façon classique en silicone – remplacé par un bracelet Griffe 1 de Noreve pour ce test – mais plus souple que celui de la Pace .

La plus grosse nouveauté de l’Amazfit Stratos est l’ajout de trois gros boutons sur le côté droit. Ils permettent de naviguer au sein de l’interface en complément de l’écran tactile. Lors d’une séance de sport, ces boutons permettent de mettre l’activité en pause rapidement ou visualiser les divers écrans de données. Très pratique, sachant que cette montre connectée n’embarque pas de pause automatique…

Le dos de la tocante chinoise est composé de façon classique d’un capteur de rythme cardiaque et d’un connecteur pour la charge. Malgré sa taille imposante de 35 x 35 x 15 mm, la Stratos ne pèse que 70 grammes et s’oublie assez vite une fois au poignet.

Application Amazfit

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 8.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi Mix 2 sous Android 8.0 Oreo

Que de changements dans l’application Amazfit depuis mon test l’an dernier ! Xiaomi a totalement revu l’interface qui devient bien plus sympathique qu’auparavant. Fini l’empilement des données, l’écran est maintenant allégé au maximum pour ne laisser voir que l’essentiel : activité du jour, batterie restante, rythme cardiaque et suivi du sommeil.

Pour accéder à tous les relevés d’exercice, il suffit de se rendre dans l’onglet Sport dédié à cet effet. C’est ici que vous aurez un compte-rendu détaillé avec graphiques à l’appui pour chacune de vos sessions. C’est simple et diablement complet !

Le dernier onglet permet quant à lui de paramétrer votre profil et gérer les réglages de la montre comme les cadrans ou la connexion WiFi. On notera d’ailleurs l’arrivée de deux nouvelles watchfaces sur la Stratos. Tout comme l’an dernier, l’application Amazfit peut se connecter à un compte Strava. Dommage qu’on ne puisse pas associer d’autres services comme Google Fit ou MyFitnessPal… Autre défaut gênant : l’application n’est qu’en anglais, ce qui risque de rebuter les utilisateurs peu à l’aise avec la langue de Shakespeare.

On sent que Xiaomi a travaillé son application avec amour. Elle est cette année bien plus agréable à utiliser, malgré le fait qu’elle reste pour l’instant cantonnée à l’anglais.

Prise en main

Après ce petit tour du propriétaire, il ne reste qu’à prendre en main la montre connectée. Xiaomi reprend son OS basé sur Android déjà utilisé sur l’Amazfit Pace. Les utilisateurs de la première montre ne seront donc pas dépaysés même si quelques écrans ont été modifiés. La navigation au sein de cette interface se fait comme sur toute montre tactile avec des gestes à base de glissements et d’appuis. Les boutons physiques peuvent aussi prendre la relève, bien qu’ils ne soient pas aussi efficaces que les contrôles tactiles.

L’OS de l’Amazfit Stratos est vraiment complet grâce aux nombreuses informations disponibles. Météo, alarme, chronomètre et bien entendu suivi du sport : c’est toujours aussi rempli que l’an dernier. La grosse force de cette montre est sa capacité à afficher des graphiques directement à l’écran. Du suivi de sommeil à un tracé GPS en passant par le rythme cardiaque, tout est consultable rapidement sur la Stratos. L’application devient dès lors presque inutile !

Tout comme son aînée, la nouvelle montre sport de Xiaomi permet d’ajouter de la musique dans la mémoire interne. Vous pouvez ensuite lier un casque Bluetooth directement à la Stratos pour profiter de vos sons préférés lors du sport sans avoir à embarquer le smartphone avec vous. Fitbit a suivi la même voie avec sa Ionic.

Vous l’aurez compris, la Stratos est une montre connectée sport très complète et bien fichue. Dommage que l’interface soit en anglais, tout comme celle de l’application. C’est finalement son plus gros défaut.

Précision des données

14, c’est le nombre de sports que peut suivre l’Amazfit Stratos. Un score impressionnant pour une montre commercialisée à moins de 200€. Parmi les activités possibles, on trouve des classiques comme la marche ou le jogging. Le triathlon fait aussi son arrivée. Plus original, on peut obtenir des relevés pour le tennis, le football ou même… le ski ! Xiaomi fait fort, du moins sur le papier.

Dans la plupart des cas, la montre activera le GPS pour améliorer les résultats. Le capteur de rythme cardiaque s’activera aussi, sauf pour les activités aquatiques. Il s’avère cependant que les données récoltées manquent parfois de précision.

Ainsi, j’ai été confronté à quelques sautes d’humeur du capteur de rythme cardiaque qui grimpe sporadiquement en flèche ou descend très bas en pleine activité. Le GPS manque quelques fois lui aussi de précision, mais rien de dramatique. Idem pour le calcul du VO2 Max. On reste ainsi un cran en-dessous des montres plus haut de gamme comme on en trouve chez Garmin ou Polar. Notez que vous pouvez lier des accessoires via Bluetooth, mais je n’ai pas pu tester la fiabilité de cette fonction faute de matériel adéquat.

Du côté du suivi de sommeil, l’Amazfit Stratos fait mieux que la Pace, mais reste plutôt moyenne. Si les phases de sommeil semblent mieux détectées qu’auparavant, les heures d’endormissement et de réveil sont souvent mal détectées. Et quand on se lève la nuit, la montre le repère rarement.

Si la Stratos est complète, Xiaomi devra encore fournir du boulot pour améliorer la précision du tout.

Autonomie

L’Amazfit Pace était une gagnante du point de vue de l’autonomie, tenant 5 bonnes journées avec plusieurs activités suivies par GPS entre temps. Pour la Stratos, c’est plus décevant… En moyenne, j’ai tenu à peine 3 jours sans forcer. Il semble que cette mauvaise autonomie provienne de bugs logiciels. Ainsi, lors de l’utilisation du minuteur, la batterie tombe à plat à toute vitesse… Est-ce dû au flash que j’ai effectué afin de passer en version US ? Difficile à dire.

Pour les amateurs de triathlon, sachez que la montre chinoise est donnée pour tenir 35h en usage GPS continu. Il semble néanmoins que ce temps sera difficile à tenir, du moins avec mon modèle flashé. Si vous tentez l’expérience, je vous invite à me faire vos retours dans les commentaires.

Concernant la recharge, elle prend environ 2h. Xiaomi fournit un chargeur dock propriétaire. Il permet de tenir la Stratos bien en place et s’avère très pratique à l’usage, tout en paraissant bien plus solide que celui de la Pace. Un bon point qui limite – un peu – la déception de l’autonomie moyenne.

Conclusion

Note : ce test a été réalisé avec une montre en version chinoise flashée avec un firmware US officiel. Un flash nécessaire suite à une erreur d’envoi de la part de Gearbest. Ce firmware est exactement le même que celui des Stratos vendues en version internationale. Les photos visibles dans ce test reflètent donc bien le produit tel que vous l’aurez en main.

Durant le test, des problèmes d’autonomie sont apparus lors de l’utilisation du chronomètre ou du minuteur. Impossible de certifier que ces bugs proviennent du flashage. Toujours est-il que sans utiliser ces outils, la montre tient sans problème 5 jours au moins en usage basique.