Test : Audio Pro P5 – Portable avec un meilleur son

Swedish Audio Pro est surtout connu pour ses enceintes à usage intérieur, généralement avec une connexion Bluetooth mais parfois aussi des enceintes intelligentes. Avec P5, ils ont visé un format plus durable et portable pour une utilisation en extérieur.

Lorsque l’entreprise prétend que l’enceinte pèse un peu plus d’une livre et qu’elle est facile à transporter, je pense qu’elle exagère un peu. Quand je le pèse moi-même, la balance reste à 729 grammes. Le format est comme une miche de pain plus petite, à peu près. La taille et le poids en font un haut-parleur que je n’emballerais pas ou n’accrocherais pas au sac à dos lors d’une randonnée, même si une sangle de transport est incluse, mais bien dans la voiture sur le chemin de la plage ou dans le panier de pique-nique.

Les commandes sont simples, un bouton marche-arrêt et deux boutons de volume, ainsi qu’un bouton d’appairage. L’appariement ne pose aucun problème. Vous pouvez connecter deux haut-parleurs pour un son stéréo, mais le format et le prix en font un domaine d’utilisation typique.

Le son est bon pour le format même en mono. Ce sera un peu plus choquant que dans des enceintes plus grandes, bien sûr, mais les graves et les aigus sont bons sans que l’un ou l’autre ne prenne le dessus. En particulier, les basses se balancent légèrement et sont dépassées dans cette taille d’enceinte, mais ici, elles sont détaillées et claires. Le son est dirigé, vous pouvez régler le haut-parleur ou le poser pour que le son se propage dans différentes directions, mais il sonne différemment selon la façon dont vous vous asseyez par rapport au haut-parleur. Je dirais que l’Audio Pro P5 a un bon son pour sa taille.

En plus du Bluetooth, vous pouvez utiliser un cordon standard de 3,5 mm pour la source audio et le chargement s’effectue via USB C. La durée de vie de la batterie est de 18 heures avec un volume de 50 % et de 4 heures avec un volume de 100 %. Si vous vous asseyez avec le haut-parleur à côté de vous à l’intérieur, 50 % suffisent, mais à l’extérieur en compagnie, 70 % du volume est plus approprié. Je pense que la durée de vie de la batterie est raisonnable et suffisante.

Une seule petite LED indique si le haut-parleur est allumé ou éteint. Si le niveau de la batterie commence à baisser, il s’allume en rouge, mais une barre de batterie plus détaillée aurait été bien.

Un bouchon en caoutchouc protège les contacts, et le haut-parleur est recouvert de caoutchouc et semble robuste. Il devrait résister à la pluie, mais n’est pas classé IP68 comme d’autres haut-parleurs extérieurs qui peuvent résister à une chute dans l’eau.

Dans cette gamme de taille et de prix, on retrouve, entre autres, Marshall Emberton et le SRS-XB33 de Sony. L’apport d’Audio Pro fait bonne figure dans la concurrence, même s’il n’a pas de caractéristiques qui le démarquent des alternatives, sauf peut-être une image sonore un peu plus claire.