Test : Apple Iphone 13 Pro Max – Max sans extra

Les vrais fanatiques d’Apple choisissent généralement le plus gros iPhone lors de son lancement, car ils veulent le pire. Apple a fait appel à cet instinct en lançant quelque chose où le modèle plus grand est meilleur que d’habitude, l’année dernière c’était la différence presque symbolique que vous aviez un peu plus de zoom optique dans l’Iphone 12 Pro Max que dans l’Iphone 12 Pro.

Avec l’Iphone 13 de cette année, cependant, l’Iphone 13 Pro et l’Iphone 13 Pro Max sont en grande partie identiques, alors choisissez celui que vous pensez avoir un écran assez grand pour vous, pas celui que vous pensez être le pire.

Car Iphone 13 Pro Max n’est certainement pas un téléphone pour tout le monde. Toute la famille Iphone 13 est devenue un peu plus épaisse et un peu plus lourde par rapport à l’Iphone 12, et cela est particulièrement visible sur l’Iphone 13 Pro Max, qui pèse 240 grammes. Dans cette catégorie de poids, nous ne trouvons par ailleurs que des mobiles de jeu de niche et des téléphones ultra-durables. C’est aussi 36 grammes de plus que l’Iphone 13 Pro.

En plus de l’écran plus grand, vous obtenez également une batterie plus grande pour les grammes supplémentaires. Dans une certaine mesure, un écran plus grand et une batterie plus grande s’excluent généralement, car l’écran est la partie qui consomme le plus d’énergie dans le téléphone mobile, mais cela ne s’applique pas du tout. Dans notre test vidéo, nous obtenons plus de 16 heures de temps d’écran sur la batterie, ce qui est vraiment bien, peu importe ce que vous comparez, et mieux que tout autre Iphone.

Écran plus rapide

L’écran compte pour l’essentiel de l’actualité par rapport à l’Iphone 12 Pro Max. Que le panneau du capteur soit devenu un peu plus petit ou que l’écran soit devenu plus lumineux est en soi de petites différences, mais que l’écran a un taux de rafraîchissement plus rapide, je pense que cela est d’autant plus perceptible.

Les Iphones plus anciens ont un taux de rafraîchissement de 60 hertz, et si vous faites défiler rapidement, tout sera flou. La série iPhone 13 Pro a entre 10 et 120 hertz selon l’application. Je le remarque le plus lorsque, par exemple, je lis un article sur le Web et que je fais défiler le texte et que le texte suit doucement. Cette fonctionnalité existe depuis de nombreuses années pour Android, et à partir de là, nous savons qu’une fois que vous avez expérimenté un écran plus rapide, il est difficile de revenir à un écran plus lent.

À quelle vitesse est une autre question. Comme je l’ai dit, Apple ne donne pas de chiffres précis à part que l’écran peut gérer 120 hertz. Quand j’essaye de faire glisser l’écran dans les paramètres et de comparer avec un Iphone 13 Mini et un mobile Android, je constate que l’écran est certes plus rapide que les 60 hertz que possède l’Iphone 13 Mini, mais plus lent que sur un mobile Android avec 120 hertz. Dans l’application cartographique, la mise à jour n’est pas plus rapide sur l’Iphone 13 Pro Max que sur les anciens Iphones. Apple semble simplement rarement utiliser la pleine vitesse, peut-être pour économiser la batterie. Malgré cela, je continue de ressentir et d’apprécier la différence. Considérant qu’il existe des mobiles Android avec un écran aussi rapide pour 2 000 SEK, cependant, il semble un peu avare qu’Apple réserve cette fonction aux modèles Pro.

La série Apple Pro a des bords en acier au lieu d’aluminium et le même verre d’écran en céramique que sur l’iPhone 12, qui s’est avéré vraiment durable. Sur un mobile aussi gros et lourd où il n’est pas pertinent d’essayer de l’utiliser d’une seule main, je ne suis pas gêné par les arêtes vives coupant dans la main.

Le téléphone a des haut-parleurs stéréo, mais ils ne sont pas symétriques, le haut est vers l’avant et le bas est vers le bas. Apple doit avoir fait un très bon travail de calibrage, car non seulement ils sonnent bien, mais ils ont également un excellent espace. À un moment donné, je regarde un film où il y a de la musique en arrière-plan et je dois faire une pause pour m’assurer qu’elle ne vient pas de la rue, car on dirait vraiment que le son vient de derrière moi.

Excellentes caméras

L’appareil photo est la principale différence entre les deux Iphone 13 et les deux Pro, puis principalement le troisième appareil photo pour un zoom optique trois fois supérieur. Le zoom va légèrement plus loin que sur l’Iphone 12 Pro Max, 3 fois au lieu de 2,5 fois. Mais l’important est qu’il s’agisse d’un ensemble d’appareils photo pouvant résister à la comparaison avec les meilleurs, à la fois en termes de reproduction des couleurs, de netteté et de sensibilité à la lumière. Une nouveauté est que l’appareil photo grand angle a été doté d’un autofocus. Il est particulièrement utile pour les gros plans jusqu’à deux centimètres dans le mode macro spécial, qui est alors activé. Il est certes difficile de prendre des photos à si courte distance sans ombrer le sujet, et on peut aussi prendre des photos à plus grande distance et les recadrer, mais je pense quand même que la fonction est utile, car les photos prises avec les autres appareils ont un effet assez faible profondeur de champ et il est donc plus facile de faire des gros plans nets avec l’objectif grand angle.

L’Iphone 13 Pro Max est alimenté par le chipset A15 Bionic, qui est bien sûr la puce mobile la plus rapide d’Apple à ce jour, ce serait étrange sinon. Pour quelle raison devrait-on avoir cette puissance de calcul est une autre question. L’interface d’Ios 15 n’en a pas besoin et est tout aussi rapide que les mobiles de ces dernières années. En fait, Apple a créé un mode vidéo spécial qui n’existe apparemment que pour démontrer la puissance de calcul. Dans le mode cinématique, comme on l’appelle, un flou artificiel est créé comme dans le mode image fixe pour les portraits, et vous pouvez également modifier la mise au point par la suite. La fonction se concentre également automatiquement sur les visages et change la mise au point lorsque le visage sur lequel vous vous concentrez détourne le regard.

En pratique, il s’agit plus d’un gadget que d’une fonctionnalité utile. Le flou artificiel ne fonctionne pas aussi bien qu’en mode image fixe, mais donne à celui mis au point des contours flous, et la fonction autofocus manque assez souvent.

Le système du téléphone est Ios 15, qui est le même système que vous avez, ou aurez bientôt, si vous avez un Iphone qui a moins de cinq ans. Il n’y a donc pas beaucoup de raison en soi d’acheter un nouvel Iphone. Si, par contre, vous avez besoin d’un nouveau mobile, vous voulez un Iphone, vous voulez un grand écran et une bonne autonomie de la batterie et des appareils photo, l’Iphone 13 Pro Max pourrait très bien être le mobile qu’il vous faut. Qu’il soit exceptionnellement cher et exceptionnellement lourd est une gifle. Si le grand écran n’a pas d’importance, l’Iphone 13 Pro est plus léger, moins cher et presque exactement le même en général.

Exemple de caméra

L’automatique d’Apple signifie que la plupart des images ont un excellent équilibre des couleurs et sont rarement surexposées ou sous-exposées.