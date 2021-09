Accueil » Actualité Test : Apple Iphone 13 – Idéal pour la plupart Actualité Test : Apple Iphone 13 – Idéal pour la plupart Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Il y a beaucoup à suggérer que c’est l’Iphone 13 que vous devriez acheter s’il s’agit d’un nouvel iPhone que vous recherchez en ce moment. Cette année, Apple a rendu le choix de l’Iphone relativement facile. Tout comme l’Iphone 13 Pro et l’Iphone 13 Pro Max offrent les mêmes fonctionnalités en termes de performances, d’appareils photo, etc. et ne diffèrent que par la taille, l’Iphone 13 et l’Iphone 13 Mini ont le même ensemble de fonctionnalités.

La conception générale de l’ensemble de la série est commune, les quatre ont un écran OLED, un panneau de capteur plus étroit, un nouveau mode cinématique de fonction vidéo et 5G.

La raison la plus courante pour laquelle nous changeons de téléphone aujourd’hui est peut-être que l’écran du précédent est cassé, car nous gardons nos téléphones de plus en plus longtemps simplement parce que les étapes de performance et le développement de la technologie des caméras n’avancent pas aussi vite qu’il y a quelques années. .

Bonnes caméras, écran durable

Pourtant, bien sûr, les choses arrivent. Pour beaucoup, l’appareil photo est la fonction la plus importante dans un nouveau téléphone et quand je compare dans un éclairage un peu ombragé avec un téléphone aussi neuf que l’Iphone 12 Pro de l’année dernière, le nouvel Iphone 13 est non seulement meilleur que cela mais souvent comparable au modèle sœur, l’Iphone 13 Pro plus cher. Ils donnent tous les deux des images nettement meilleures, par exemple, les portraits dans la pénombre deviennent nettement meilleurs et le visage apparaît beaucoup plus clair. Ensuite, bien sûr, la différence est bien plus importante lorsque l’on compare avec un mobile de quelques années plus ancien, un Iphone ou un téléphone d’un autre fabricant qu’Apple. Je pense toujours que la plus grande différence de qualité ces dernières années du côté de l’iPhone a été lorsque le mode nuit a été introduit dans l’Iphone 11 Pro et que nous avons soudainement pu prendre de meilleures photos dans le noir, même avec un Iphone.

Bien sûr, l’Iphone 13 a non seulement des nouveautés dans les modèles de cette année, mais apporte également un écran plus durable, un bouclier en céramique qui a été introduit dans l’Iphone de l’année dernière et réduit considérablement le risque de rupture de l’écran lorsque vous laissez tomber le téléphone. Il existe également une charge sans fil, y compris la prise en charge de Magsafe, Apple Pay, il est résistant à l’eau, dispose d’un identifiant de visage avec une reconnaissance faciale rapide et sécurisée pour déverrouiller le téléphone ou vous identifier dans Mobile Bank ID.

Ios devient de plus en plus compliqué

Jusqu’à présent, j’ai principalement associé le nouveau téléphone à d’autres Iphones précédents, mais cela ne fait pas de mal de souligner les options disponibles. L’iPhone ne prend toujours pas en charge la charge très rapide, il nous manque le zoom extrême de nombreux téléphones Android et si c’est quelque chose que vous appréciez beaucoup, il existe des téléphones Android qui offrent tout cela à un prix bien inférieur à celui facturé par Apple pour l’Iphone 13. Seulement vous osez franchir le pas. et ce pas n’est pas très grand aujourd’hui. IOS et Android sont similaires dans de nombreux domaines et bien qu’il existe un seuil d’apprentissage à franchir lors du basculement, aucun des systèmes n’est désormais plus généralement plus facile à utiliser que l’autre. Année après année, Ios a reçu des fonctionnalités supplémentaires et est devenu plus difficile à voir, tandis qu’Android a reçu un design raffiné, un peu pour que les deux systèmes se rencontrent désormais au milieu.

Apple et Iphone ont, rappelons-le, une vaste flore d’applications et de services auxquels vous êtes habitué en tant qu’utilisateur d’iPhone et incluent Imessage, Facetime et Icloud ainsi que d’autres fonctions qui sont particulièrement utiles si vous avez plusieurs produits d’Apple et aussi famille, amis et collègues utilisent Iphone. Une grande nouveauté dans cette édition d’Iphone, et disponible dans toute la série Iphone 13 de Mini à Max, est ce qu’on appelle le mode vidéo cinématique. Cette fonctionnalité utilise les caméras et peut déplacer automatiquement la mise au point entre les différentes personnes de votre film. De plus, la fonction signifie qu’après, lorsque le film est enregistré, vous pouvez changer qui doit être mis au point. C’est innovant, mais le résultat est rarement assez bon. La mise au point avec un effet qui brouille l’arrière-plan est pire ici que lorsqu’il s’agit d’images fixes et souvent le flou autour de la personne mise au point est légèrement flamboyant et pas complètement naturel ou précis.

Bord en aluminium

À l’extérieur, l’Iphone 13 se compose d’un cadre en aluminium qui le rend plus léger que les modèles Iphone Pro plus chers, mais ce n’est pas nécessairement un inconvénient. Surtout si vous utilisez une coque pour votre téléphone, vous ne remarquerez en pratique que les avantages de ce choix de matériau. Il y a des haut-parleurs en bas et, avec le haut-parleur supérieur en haut au-dessus de l’écran, il donne un bon son les fois où vous voulez écouter sans casque. Le connecteur casque a disparu depuis longtemps de l’Iphone et ici sans fil ou connexion via le même connecteur Lightning que vous utilisez pour charger le téléphone.

Aucun nouvel Iphone n’a jamais été lent, car Apple est en mesure de contrôler à la fois le matériel et les logiciels. C’est la puce A15 Bionic d’Apple qui pilote tous les téléphones de la série Iphone 13 et il le fait apparemment sans aucun problème. Apple a également prouvé sa capacité à mettre à jour ses téléphones pendant de nombreuses années avec le dernier système. Nous nous attendons donc à ce que la puissance de l’A15 soit suffisante pour alimenter la série Iphone 13 non seulement aujourd’hui, mais pendant de nombreuses années à venir.

Questions et réponses

Qu’est-ce qui me manque par rapport aux modèles Pro ?

Performances graphiques légèrement plus nettes, jauge de profondeur Lidar, zoom optique et mode macro dans l’appareil photo, taux de rafraîchissement à l’écran plus rapide. Ce sont les principales différences.

Dois-je mettre à niveau ?

Ce n’est que si votre précédent Iphone a peut-être 3-4 ans que vous remarquerez une nette différence.

Dans quelles couleurs est-il ?

Apple appelle les couleurs rose, bleu, rouge, minuit et éclat d’étoile. Nous appellerions les deux derniers respectivement noir et blanc.

Une alternative

Plus moins cher

Vous pouvez obtenir un écran rapide, de bonnes performances et une charge ultra rapide dans un mobile pour moins cher, mais il s’agit alors d’un Android. Oneplus 9 ou Xiaomi Mi 11 par exemple.

Exemple de caméra

Les caméras de l’Iphone 13 vont loin, à l’exception du zoom optique qui fait complètement défaut.