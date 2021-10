Accueil » Actualité Test : Apple Ipad 10.2 (2021) – Coup de coeur et replay Actualité Test : Apple Ipad 10.2 (2021) – Coup de coeur et replay Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La plupart des gens le savent maintenant et c’est que ce modèle d’Ipad le moins cher est aussi celui qui est le meilleur achat pour la plupart des gens. Cela s’applique aux prédécesseurs de ce modèle et cela s’applique à cet Ipad (2021), ou si vous aimez l’Ipad de neuvième génération, ce qui bien sûr révèle également qu’Apple a eu quelques tentatives pour affiner le concept.

Cet iPad prend donc en charge les étuis à clavier via une connexion spéciale sur le côté, appelée connecteur intelligent, et ici il y a un support pour l’Apple Pencil, bien que seulement le stylet de première génération. Certes, Apple Pencil, comme tout étui pour clavier, est quelque chose que vous devez acheter et n’est pas inclus dans l’achat.

Cet Ipad peut donc faire beaucoup de ce que peuvent faire les modèles les plus chers. Vous pouvez utiliser l’iPad OS 15 et ses fonctionnalités pour diviser l’écran entre plusieurs applications différentes et, par exemple, faire glisser une photo de la galerie d’images vers un e-mail pour joindre l’image. La caméra d’appel vidéo est équipée de la fonction Centered, ce qui signifie que vous et éventuellement plus de personnes qui utilisent la tablette pour des réunions vidéo vous retrouvez tous dans l’image, à l’aide de la reconnaissance faciale, de l’objectif grand angle et du zoom intelligent. Et cela fonctionne même si vous vous éloignez un peu de la pièce, de l’assiette.

L’iPad est alimenté par la puce A13 Bonic d’Apple et ce n’est pas la dernière, mais c’est quand même suffisant pour rendre la vitesse de la tablette agréable, même lorsque j’utilise plusieurs applications en même temps. C’est donc suffisant pour une bonne expérience même si elle n’est pas aussi démesurée en performances que sur Ipad Pro où l’on peut revenir sur des apps que l’on utilisait il y a longtemps sans qu’il soit nécessaire de les recharger en mémoire.

La puce du système a donc deux ans et d’autres détails de l’iPad ont également quelques années sur leur cou. L’appareil photo au dos ne fait pas de merveille mais a surtout une plage dynamique limitée. L’écran a des bords épais tout autour et on retrouve le capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’accueil là-dessous de l’écran, tout comme dans les anciens millésimes d’Iphone. Il n’y a pas de reconnaissance faciale avec Face ID. D’autre part, il existe une prise casque standard de 3,5 millimètres, quelque chose qui a été mis au rebut sur l’Iphone il y a longtemps, mais qui peut plaire à vous qui souhaitez utiliser vos vieux écouteurs ordinaires ici sans aucun adaptateur. Ipad dans sa neuvième génération vous en donne beaucoup pour votre argent et il y a pour la plupart peu de raisons de choisir un modèle plus cher.