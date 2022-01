Tag Heuer Connected : la nouvelle montre WearOS de luxe est officielle

Le célèbre horloger suisse vient de mettre à jour sa montre connectée sous WearOS, la sobrement nommée Connected. Presque quatre ans après, le nouveau modèle se veut plus performant et adapté à nos usages connectés. Pas sûr toutefois que l’augmentation de prix de 300€ soit justifiée…

En 2016 nous testions la première génération de Tag Heuer Connected. Tournant sous WearOS, cette montre de luxe utilisait alors des composants haut de gamme afin de se démarquer de la concurrence. Elle faisait aussi le pari d’un écran réflectif afin de rester utilisable en plein soleil.

Malgré tout, l’ensemble avait du mal à affronter des concurrentes moins onéreuses et tout aussi efficaces. La troisième génération tente de gommer ces défauts, au détriment d’un prix encore plus élevé.

Luxe et technologie dans un même boitier

Pas de doutes, la Connected de troisième génération est bien une montre Tag Heuer. Dotée d’un massif boitier de 45 mm et d’un unique bouton, la smartwatch se révèle quand même moins imposante que ces ancêtres. On sent que la marque suisse essaie de suivre l’ère du temps qui vise à proposer des montres toujours plus fines.

La smartwatch se dote maintenant d’un capteur de rythme cardiaque, élément indispensable de nos jours. GPS, boussole et accéléromètre sont aussi de la partie. Tag Heuer embarque d’ailleurs plusieurs applications de suivi sportif et santé au sein de WearOS.

Niveau processeur, Intel tire sa révérence, la marque suisse adopte le sacro-saint Qualcomm Snapdragon 3100. Les performances devraient être au rendez-vous, la marque ne nous ayant pas déçu sur ce point.

L’écran conserve l’OLED de la seconde génération, mais gagne en définition. Il arrive maintenant à 456 x 456 px au lieu de 400 x 400 px. Vu la taille imposante de 1.39″ de la dalle, nous ne devrions voir aucun pixel disgracieux de près ou de loin.

L’autonomie n’est malheureusement pas améliorée. La batterie de 450 mAh promet au mieux une journée complète avec 1h de sport. On retrouve ici le plus gros défaut des montres connectées sous WearOS…

Prix et disponibilité

Vous trouviez la Montblanc Summit 2+ trop chère ? Alors ne regardez pas la suite de cet article. La Tag Heuer Connected de troisième génération est clairement un objet de luxe avec un prix de base de 1700€. La note peut toutefois monter jusqu’à 2250€ selon le matériau et le type de bracelet.

La smartwatch est disponible dès maintenant. Mais faut-il pour autant l’acheter ? Même avec un budget suffisant, il faut garder en tête que vous payez avant tout le luxe de la marque suisse : boitier en titane, écran saphir, bracelet en cuir… Techniquement, cette montre ne va pas plus loin que ses homologues à 300€.