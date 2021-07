Tag Heuer Connected : notre test de la smartwatch de luxe

Tag Heuer, l’horloger suisse de luxe, a sorti sa propre montre connectée. Ce modèle très haut de gamme est-il à la hauteur de la réputation de la marque ? Réponse dans ce test complet.

Design

Pour sa montre Connected, l’horloger suisse Tag Heuer a mis les petits plats dans les grands et livre une magnifique pièce d’horlogerie. Bien qu’au premier coup d’œil la smartwatch semble impressionnante car très grosse et épaisse, elle demeure étonnamment légère une fois au poignet. La marque suisse a utilisé du titane pour le boitier, métal à la fois résistant et léger. L’écran bénéficie quant à lui d’une dalle tactile en saphir, ce qui lui garanti une grande tolérance aux rayures ou aux chocs.

Le design est d’ailleurs plus classique que la plupart des montres high-tech de la concurrence. La Connected pourrait presque passer pour une montre à aiguilles normale. Sur le côté droit du boitier, un bouton estampillé du logo de la marque permet d’allumer l’écran ou faire un retour en arrière selon la situation.

Le bracelet en caoutchouc est peut-être le petit point faible de cette montre. Il n’est pas ajustable. J’aime bien porter mes accessoires près du poignet sans qu’ils “flottent” dans tous les sens au moindre mouvement. Ici, pas moyen de régler la taille. J’ai néanmoins apprécié le système de fermeture qui empêche toute perte intempestive en cas de mouvement brusque. La marque suisse propose de nombreux coloris ainsi que des bracelets en cuir et en métal. Les amateurs de personnalisation apprécieront l’attention.

Au dos de la montre de luxe on ne trouve pas grand-chose si ce n’est le connecteur pour la charge. Tag Heuer n’a pas investi dans un capteur de rythme cardiaque, ce sont les sportifs qui risquent d’être déçus. Elle est en revanche certifiée IP67 ce qui garanti une protection contre les éclaboussures et la poussière.

Passons maintenant aux détails techniques. Premièrement, les dimensions : la Connected jouit d’un écran de 46 mm de diamètre, soit 1.5″. Le boitier est épais de 12.8 mm mais l’ensemble conserve un poids final de 52 grammes seulement. L’écran tactile possède une définition de 360 x 360 px, soit une résolution de 240 ppi. Celui-ci utilise la technologie LTPS et s’avère lisible même en plein soleil, mais j’y reviendrai plus en détail dans la partie suivante.

Afin de faire tourner Android Wear au mieux de sa forme, Tag Heuer a choisi d’utiliser un processeur Intel double-cœur à 1.6 GHz épaulé par 1 Go de RAM. Des spécifications haut de gamme qui écrasent la concurrence. La smartwatch dispose aussi de 4 Go de stockage interne. La connexion avec le smartphone se fait via Bluetooth 4.1, mais le wi-fi 802.11 b/g/n est aussi de la partie. Par contre, la Connected n’intègre pas de haut-parleur, juste un microphone pour utiliser Google Now.

Commercialisée entre 1400€ et 9300€ pour la version en or, il est clair que la montre de l’horloger suisse n’est pas pour tout le monde. Elle fera plus bijou que vrai objet high-tech, avec quelques fonctions absentes (capteur cardiaque, haut-parleur). Néanmoins elle respire la qualité et ne laisse pas indifférent.

Prise en main

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 8.2+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

Comme toute montre sous Android Wear, la première installation est l’étape la plus longue. Il vous faudra télécharger l’application éponyme sur votre smartphone Android ou iOS.

Les étapes de synchronisation sont simples et bien expliquées. Après moins de dix minutes d’attente et de mises à jour, la Tag Heuer Connected est prête à l’utilisation. Android Wear oblige, si vous connaissez déjà le système vous ne serez pas dépaysé. La marque suisse a cependant rajouté quelques fonctions en plus sous la forme de petites applications : Minuteur, Alarme et Chronomètre. Elles sont très bien faites et facilement utilisables.

Ça ne s’arrête pas là, puisqu’il est possible de télécharger une autre application conçue spécialement pour la Connected et nommée… Connected. Celle-ci permet de choisir de nombreux cadrans dont certains sont interactifs. Il y a donc de quoi vous faire une montre sur mesure avant de commencer à fouiner sur le Play Store !

Pour le reste, la smartwatch reste classique. Vous pourrez recevoir vos notifications, utiliser Google Now et d’autres applications compatibles. Le wi-fi permet de prendre le relais en cas de coupure du Bluetooth, c’est pratique mais il faut cependant passer par le smartphone pour configurer le mot de passe. L’ajout d’un clavier à l’écran aurait été plus futé et pas impossible à mettre en place.

Le bouton sur le côté permet diverses actions. Un appui court allume l’écran si il est en veille. Un appui court dans une application permet de revenir en arrière. Et un appui long vous amènera au menu principal. On prend vite le coup et ça permet au final de gagner un peu de temps lors des manipulations.

L’écran est quant à lui plutôt mitigé. Bien qu’offrant une bonne définition, il affiche des couleurs très ternes, le blanc tirant sur le jaune ou le rouge vers le rose. En plein soleil, les couleurs passent toutes dans les tons jaunes, un effet probablement dû à la technologie transréflective utilisée par Tag Heuer. Ça a l’avantage de rendre les informations plus facilement lisibles mais au détriment de la colorimétrie. Si vous aimez les tons vifs avec de beaux contrastes, orientez-vous vers une montre à dalle AMOLED. Malgré tout, la dalle de la Connected s’accorde bien dans les tons de la montre et finalement les couleurs fades ne sont pas si choquantes que ça à l’usage.

Au niveau des performances, rien à redire : la Tag Heuer fait montre (mouhahaha !) d’une réactivité exemplaire grâce à son processeur. Même mes watchfaces les plus lourdes avec plein d’informations et de boutons interactifs ne réussissent pas à faire ramer l’engin. C’est vif, ça répond au doigt et à l’œil, c’est un vrai régal. Vous pourrez même vous amuser avec quelques petits jeux sans problèmes, l’écran est suffisamment large pour ça.

En conclusion, la Tag Heuer Connected s’en sort très bien. Réactive et lisible en plein jour, elle a tout ce qu’il faut pour séduire les utilisateurs en quête d’une montre fonctionnelle.

Autonomie

Profitant de l’épaisseur du boitier, Tag Heuer a équipé sa Connected d’une batterie de 410 mAh, ce qui en fait la plus grosse du marché actuellement. Est-ce que cela permet de profiter plus longtemps de cette smartwatch ? Oui et non. Oui on peut tenir une bonne journée avec une charge complète. Non, ça n’ira pas au-delà de deux journées entières. Finalement, ça reste au même niveau que la concurrence. La montre suisse n’innove donc pas dans le domaine. La charge reste cependant plutôt rapide, mais l’utilisation du socle n’est pas aisée, la faute au bracelet qui ne s’ouvre pas. On se retrouve donc à laisser la montre dans des positions improbables, ce qui est dommage étant donné les efforts esthétiques réalisés sur elle.

Conclusion