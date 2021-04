TAG Heuer Connected : énorme succès pour la smartwatch suisse

La smartwatch Connected par TAG Heuer connaît un succès inattendu. Quelques jours après la commercialisation du produit, l’horloger suisse annonce qu’il va doubler le rythme de production pour répondre à la demande.

Augmentation de la production

Il y a maintenant quelques jours, le prestigieux horloger suisse TAG Heuer se lançait tête baissée sur le marché des smartwatchs. Un pari réussi, puisque les consommateurs semblent faire confiance au savoir-faire du constructeur pour assurer la transition vers les montres connectées.

Alors que la production était cadencée à 1200 exemplaires par semaine, TAG Heuer va finalement passer 2000 unités hebdomadaires. Pour cause, la demande est tout simplement largement au dessus des prévisions de l’entreprise.

Selon Bloomberg, le CEO Jean-Claude Biver a déclaré avoir reçu 100000 commandes de la part de divers revendeurs dans le monde. La vente en ligne de ce précieux accessoire sera d’ailleurs ininterrompue jusqu’en juin 2016. Il faudra donc l’acheter directement en magasin.

Caractéristiques techniques & Prix

La TAG Heuer Connected fonctionne sous Android Wear. Elle est équipée de capteurs météorologiques en plus des compteurs habituels. Elle concilie la qualité d’une montre suisse avec la modernité de l’OS de Google et ses centaines d’applications. Son prix s’élève à 1500 dollars :

boitier en titane

verre en saphir inrayable

écran LCD 1,5″ (Résolution d’écran : 360×360, 240 ppi)

Batterie de 410 mAh (autonomie minimum de 25 heures en utilisation standard)

Mémoire principale 1 GB – mémoire de stockage 4 GB

Gyroscope, capteur d’inclinaison, microphone, moteur haptique

Bluetooth BLE 4.1 – WLAN 2,4 GHz 802.11 B/G/N

Android Wear (et compatible Android 4.3+ / iOS 8.2+)

Suite à ce succès, la firme a également décidé de proposer de nouvelles déclinaisons de la montre à l’horizon 2017. On dénombrera notamment une version en or et une autre en diamant. Leurs tarifs seront sans doute nettement plus importants.

Voici une prise en main par Droid Life :