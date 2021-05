Accueil » Actualité T1 2016 : $846 millions investis dans les objets connectés ActualitéEtude T1 2016 : $846 millions investis dans les objets connectés Rédaction AfricaDaily 146 Vues

Selon les chiffres rapportés par CB Insights, 846 millions de dollars ont été investis dans l’internet des objets au premier trimestre 2016. Cette somme colossale est répartie sur 70 opérations différentes.

L’internet des objets a le vent en poupe. Les entrepreneurs ambitieux, aux projets novateurs, s’attirent la bienveillance des plus grands fonds d’investissement. Au premier trimestre 2016, 70 projets sont parvenus à lever un total de 846 millions de dollars de capital risque.

Cette somme représente une progression de 31% par rapport au trimestre précédent. Le plus haut montant levé reste cependant 861 millions de dollars, au cours du deuxième trimestre 2015.

Les nouveaux projets davantage plébiscités

Sur l’ensemble des levées de fonds dans l’internet des objets depuis un an, les analystes de CB Insights précisent que 33% sont du capital d’amorçage. 22% ont été réalisées en phase de financement de série A, 15% en série B, 7% en série C, 3% en série D et 4% en série E.

Autrement dit, on constate clairement que les nouveaux projets intéressent davantage les investisseurs. Ils sont prêts à investir de l’argent dans des structures qui n’ont pas encore réellement fait leurs preuves.

Les cinq investisseurs majeurs de l’internet des objets

Parmi les fonds d’investissement les plus friands d’objets connectés, on retrouve tout d’abord Intel Capital. Le géant américain a financé le plus grand nombre de projets depuis 2011. Début 2015, il a notamment participé à la levée de 27 millions de dollars pour l’israélien Stratoscale.

Qualcomm Ventures se place en seconde position, suivi par Andreessen Horowitz et Kleiner Perkins Caufield & Byers. La cinquième place est occupée par KPCB.

