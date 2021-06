Accueil » Animaux SureFlap : une chatière qui s’ouvre que pour votre chat Animaux SureFlap : une chatière qui s’ouvre que pour votre chat Rédaction AfricaDaily 741 Vues

Les animaux aussi ont droit à leurs objets connectés. La preuve avec SureFlap, une chatière intelligente qui s’ouvre uniquement pour vos chats.

Commercialisée sur Amazon, la chatière de marque SureFlap est un appareil qui se connecte… à votre matou ! En effet, celle-ci possède une antenne capable de reconnaître les puces d’identification animales et se déverrouille automatiquement lors de l’approche du chat. Le fonctionnement est ultra simple, un bouton permet d’enregistrer une puce d’un simple appui. Jusqu’à 32 animaux peuvent être enregistrés dans la mémoire. L’ensemble fonctionne avec quatre piles AA donnant une autonomie jusqu’à un an en usage normal. Le volet fait 142 x 137 mm, ce qui destine cette chatière aux petits chats. Rassurez-vous, la société commercialise des versions plus grandes.

Voir l’offre Amazon

Fini donc le stress de voir le chat du voisin débarquer dans la maison pour piller votre intérieur ou se battre avec votre animal ! La chatière possède aussi quatre verrous manuels si vous ressentez le besoin de la contrôler vous-même selon les circonstances. Pour 80€, vous ferez une bonne affaire, même si il faudra un petit temps d’adaptation à votre animal afin qu’il s’habitue au bruit produit par l’aimant de verrouillage du volet.

Une bonne idée avec un fonctionnement simple qui démontre les nombreuses possibilités offertes par la communication M2M dans notre quotidien.