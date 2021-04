Test de la Station Météo Netatmo

Produit domestique connecté par excellence, Netatmo propose de faire passer un cap à la station météorologique en la couplant directement avec notre tablette, voir notre smartphone. Solution complète, séduisante et qui apportera des informations sur notre environnement intérieur et extérieur, voilà un produit bien intéressant que l’on vous propose de découvrir en notre compagnie.

Test vidéo de la station météo Netatmo

Le Packaging.

Le produit est livré dans une petite boite aux dimensions toute raisonnable qui n’intègre que le nécessaire. Ainsi, à l’intérieur vous retrouverez bien entendu les deux sondes (de forme cylindrique), celle pour l’intérieur et celle pour l’extérieur. S’ajoute à cela une seconde petite boite dans laquelle vous découvrirez le cordon USB avec son adaptateur secteur, quatre petites piles et une notice de fonctionnement qui présente essentiellement des dessins qui expliquent comment utiliser l’équipement.

Le design du produit

Rien à redire sur le design de ce produit, ici ce sont essentiellement deux matériaux qui ont été utilisés, l’aluminium et le plastique. Les deux capteurs de forme cylindrique possèdent un corps en aluminium avec juste des petites ouvertures qui vont permettre d’effectuer des relevés. Le dessus de la station que l’on utilisera à l’intérieur de la maison est en plastique blanc, comme celui de l’extérieur, à la différence qu’il est tactile et qu’un appui sur celui-ci permettra de déclencher un relevé manuel.

Une diode lumineuse verte transversale est aussi présente sur la station intérieure, elle permettra de s’assurer que le capteur est parfaitement relié à votre ordinateur ou tablette, tout comme elle s’allumera lorsque vous déclencherez un relevé manuel.

Le choix des matériaux et le design général de l’équipement se marieront parfaitement à un intérieur moderne, tout comme il se fera aussi très discret dans un intérieur plus classique. Bref, nous avons un produit relativement passe-partout qui trouvera sa place facilement à l’intérieur de tous les habitats.

Enfin, la borne extérieure, plus petite, mais semblable en tout point à la borne intérieure, peut être fixée à un mur. Pour cela, un collier en velcros est fourni, mais on a aussi la possibilité de la positionner sur une vis qui est disponible avec l’ensemble. L’objectif étant essentiellement de faire en sorte que cette station extérieure soit bien positionnée et ne risque pas de tomber si elle doit être fixée. La borne extérieure est faite pour résister à de forts écarts de températures, par contre, il sera fortement recommandé de la tenir à l’abri du soleil et de la pluie pour une meilleure fiabilité et une durée de vie du produit plus longue. Pensez donc à la mettre à l’abri.

Configuration de la station Netatmo

La configuration de la station se fait de manière très simple. Après avoir créé un compte en ligne, vous allez récupérer un petit programme (compatible MAC et Windows) qui va vous aiguiller sur toutes les étapes du paramétrage de votre station.

Branchée sur le port USB de votre ordinateur, vous allez coupler votre station météo avec votre réseau WiFi afin que les données soient collectées sans jamais avoir à la brancher. La chose ne prend pas plus de deux minutes et peut être exécutée même par quelqu’un qui n’a aucune compétence particulière en informatique.

Appareil mobile par excellence, il vous sera aussi possible de configurer la station Netatmo depuis les applications dédiées en connectant la station météo à votre appareil via le câble USB livré.

Le petit module extérieur, qui fonctionne avec quatre piles livrées, se paramètrera automatiquement sur la station intérieure. Ainsi, il ne sera pas demandé une configuration particulière pour ce second module.

Quelles informations sont récoltées ?

Comme vous avez la présence de deux bornes, vous allez avoir deux types d’informations récoltées.

À l’extérieur, vous allez retrouver du classique avec les températures (réelle et ressentie), mais aussi les minimales et maximales attendues pour la journée, un pictogramme symbolisant l’aspect du ciel ou encore le taux d’humidité dans l’air. La qualité de l’air n’est pas oubliée puisque la pollution est prise en compte et toutes ces données sont résumées en un mot qui vous donnera la qualité de l’air que vous respirez (bon, moyen, mauvais, excellent). Notons que l’application qui accompagne la station météo sera capable de vous offrir sur un plateau l’historique des températures et du taux d’humidité sous la forme d’un diagramme. Les prévisions météo pour les jours à venir sont de la partie.

La borne située à l’intérieur de l’habitat vous donnera non seulement la température qu’il fait chez vous, mais aussi le taux d’humidité, la pression atmosphérique, ainsi que le taux de CO2 à l’intérieur de votre domicile ou encore la puissance sonore du bruit de fond (exprimé en décibel). Là encore, une synthèse vous est donnée en un mot qui résume la qualité de votre environnement intérieur. Tout comme pour l’extérieur, vous pourrez accéder au résumé sous forme de diagrammes des multiples paramètres pris en compte. L’application accompagne donc à merveille les deux bornes pour offrir des informations en temps réel (un relevé est effectué toutes les 5 minutes) et pour accéder à un historique de ce relevé. L’objectif étant d’agir sur votre environnement intérieur si la qualité de celui-ci n’est pas assez bonne (aéré plus souvent, réduire le bruit ambiant…)

Les applications

Elles sont gratuites et elles seront l’interface sur votre tablette qui vous permettra de configurer et d’accéder aux relevés que fournissent les bornes. Cette station météorologique n’a donc aucun sens si elle n’est pas reliée à un smartphone ou à une tablette.

Si le prix d’un tel équipement peut sembler élever, les applications qui l’accompagne sont gratuites et disponibles sur iOS, comme sur Android. Pratiques comme on vient de le voir dans le paragraphe précédent, elles se pilotent facilement et présentent une interface capable de vous donner les informations en un clin d’œil comme pour le temps, représentée par un pictogramme ou le taux de CO2 matérialisé par un cercle qui change de dimension et de couleurs selon le seuil (du vert au rouge et de petit à gros).

Vous pourrez les utiliser depuis une tablette comme depuis un smartphone, voir même depuis son iPod touch. Elles sont le corollaire indispensable de la station et depuis peu, d’autres applications sont capables de récolter les données de la station Netatmo comme WeatherPro, une excellente application disponible sur iPhone (bizarrement, elle n’est pas prise en charge par la même application sur iPad).

Netatmo, pour qui et à quel prix ?

Pour le trouver ce n’est pas très compliqué, il est en vente sur la majorité des sites ecommerce avec un premier prix à environ 140 euros actuellement.

Que vous soyez passionnés par les produits connectés, intéressés par la météo ou simplement que vous ayez envie d’avoir des informations sur votre environnement intérieur et extérieur, Netatmo est un produit qui devrait vous séduire. Il remplace aisément les stations météo qui prennent un sérieux coup de vieux grâce à cette solution et il sera un très bon indicateur si vous souhaitez améliorer la qualité de vie au sein de votre habitat. Il sait se faire oublier très rapidement, mais son système de notifications vous permettra d’être toujours tenu au courant si quelque chose au sein de votre domicile ne va pas (un taux de CO2 trop élevé par exemple). Il saura aussi vous donner des alertes météo, très pratique les jours où vous devez mettre un pied dehors.

En soi, le produit n’est pas indispensable, mais il s’avère très fiable sur la durée (test de 2 semaines) et vous permettra d’être connecté en permanence avec votre intérieur tout comme avec l’extérieur.

Notre avis