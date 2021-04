Accueil » Actualité Sony Xperia 5 Mark 3 – Un modèle haut de gamme plus petit Actualité Sony Xperia 5 Mark 3 – Un modèle haut de gamme plus petit Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Xperia 5 Mark 3 est un produit phare, car voici à la fois le Snapdragon 888 pour les performances et de nombreuses fonctionnalités du modèle frère Xperia 1 Mark 3. L’écran du Xperia 5 Mark 3 est un peu plus petit que celui du Xperia 1, mais il s’agit toujours d’un écran OLED. L’écran mesure 6,1 pouces de large et la résolution est Full HD au lieu de 4K que l’on retrouve dans le modèle sœur. Cependant, le Xperia 5 Mark 3 prend également en charge la mise à jour d’écran de 120 hertz et le HDR. Ainsi que bien sûr le support 5G fourni avec le Snapdragon 888.

Sony a toujours eu du succès avec sa série Compact et si l’on regarde les dimensions du Xperia 5 Mark 3, il mesure 157 x 68 x 8,2 millimètres et pèse un peu plus de 160 grammes. Si on le compare avec notre version préférée des mobiles Compact de Sony, le Xperia XZ1 Compact qui est venu en 2017, le nouveau Xperia 5 Mark 3 est bien sûr beaucoup plus long, car il a un écran long et étroit, et globalement il est donc 28 mm plus haut, 3 mm plus large et 1,1 mm plus mince que le Xperia XZ1 Compact. De plus, alors 17 grammes de plus.

Ensemble de caméras plus petit mais similaire

À l’arrière du Xperia 5 Mark 3, nous trouvons trois caméras et c’est fondamentalement le même ensemble que dans le nouveau Xperia 1. La seule chose qui manque ici lorsque nous comparons est le capteur de profondeur. La caméra principale est ainsi accompagnée d’un grand angle et d’un zoom. Ce dernier est comme sur le Xperia 1 Mark 3 fixé en deux positions, avec une focale de 77 et 105 millimètres respectivement et la résolution est de 12 mégapixels. Ici, Sony choisit une voie différente de celle de presque tous ses concurrents. Les priorités de Sony sont d’obtenir une mise au point automatique rapide et de meilleures propriétés d’obscurité, même en zoom avant, au détriment du nombre de mégapixels. Entre les deux modes de zoom fixes que vous pouvez basculer, le téléphone utilise l’IA pour optimiser la qualité de l’image.

Pour ceux qui souhaitent utiliser le téléphone pour les jeux, le Xperia 5 Mark 3 dispose de l’amélioration de jeu de Sony qui optimise le téléphone pour les jeux et vous permet entre autres de diviser votre succès sous la forme d’enregistrements d’écran en 120 images par seconde, tout comme l’écran peut. Les haut-parleurs sont orientés vers l’avant et le téléphone prend en charge le son Sony 360. Tout comme dans le Xperia 1 Mark 3, il existe également un connecteur de 3,5 millimètres pour ceux qui le préfèrent aux écouteurs sans fil. Sony propose un son haute définition dans des écouteurs qui le prennent en charge, que vous choisissiez avec ou sans fil.

Chargeur rapide inclus

Sony Xperia 5 Mark 3 est livré dans une finition plus brillante et le téléphone sera vendu dans les trois couleurs noir noir, vert et rose. Sur les photos, cependant, le vert semble également aller un peu dans le sens du bleu et le rose attire la couleur pêche. La batterie du Xperia 5 Mark 3 est de 4500 mAh, le téléphone prend en charge la charge rapide, un chargeur 30 W est inclus et il devrait charger de 0 à 50% en 30 minutes.

Les ventes commencent cet été et ce n’est que plus près de ce moment-là que nous apprenons à connaître le prix.