Accueil » Actualité [CES 2017] Somfy présente ses caméras tout-en-un One et One+ Actualité [CES 2017] Somfy présente ses caméras tout-en-un One et One+ Rédaction AfricaDaily 661 Vues

Somfy, spécialiste de la sécurité, profite du CES 2017 pour dévoiler une solution tout-en-un idéale pour la maison : la caméra One.

Les caméras connectées fleurissent depuis déjà quelques années sur le marché de l’IoT. Quelques modèles originaux se démarquent comme la Withings Home ou encore la Netatmo Welcome. Mais dans la majorité des cas, ces objets restent plutôt classiques et n’offrent qu’une seule fonction : la surveillance. Pour en faire plus, il faut passer par du matériel supplémentaire, souvent connecté à une station centrale. Face à ça, Somfy a créé la One qui résout (en partie) ce problème.

Bien qu’ayant un aspect et des spécifications classiques avec son capteur 1080p à grand angle (130°) capable de détecter les mouvements, la Somfy One va plus loin. Elle fait aussi office d’alarme grâce à sa sirène intégrée d’une puissance de 100 dB. Et afin de se dédouaner de la trop souvent indispensable passerelle connectée, c’est elle qui assume cette tâche. Vous pourrez ainsi y connecter plusieurs objets comme le capteur d’intrusion IntelliTAG de MyFox. Comme Somfy est déjà bien présent dans le secteur de la sécurité, il est aussi possible de faire appel à ses services de télésurveillance Somfy Protect à partir de 9.99€/mois. Votre domicile sera alors protégé par des professionnels qui pourront utiliser votre caméra afin de gérer au mieux la situation en cas d’intrusion lors de vos vacances par exemple.

Somfy One est aussi compatible avec diverses solutions comme IFTTT ou l’assistant vocal d’Amazon, Alexa. Si jamais vous souhaitez protéger votre vie privée, sachez que la caméra est dotée d’un volet motorisé qui viendra masquer l’objectif si besoin. Et si jamais la version One ne vous semble pas assez complète, il existe un modèle encore mieux doté : la One+. Elle embarque une batterie de secours qui prendra le relais en cas de coupure de courant. Elle est aussi équipée pour communiquer sur le réseau LPWA pour se substituer à Internet en cas d’interruption sur votre ligne ADSL. Un port micro-SD offrira aussi la possibilité d’enregistrer les vidéos en local. De base, Somfy offre des enregistrements de 10 secondes conservés 24h sur le Cloud. Bien sûr, il est possible d’en avoir plus en souscrivant divers abonnements. On reste malheureusement en retrait par rapport à des offres gratuites comme celle de Netgear par exemple.

Ces nouvelles caméras connectées seront disponibles à partir du second trimestre 2017. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais il devrait se calquer sur la concurrence soit environ 200/250€ pour le modèle de base.