Smart Mirror Android : Un miroir connecté à fabriquer soi-même

Le développeur Max Braun, employé chez Google, s’est amusé à créer un miroir connecté pour sa salle de bains. Simple et efficace, l’objet peut être réalisé par tout un chacun.

Le matin, on a tous tendance à consulter nos smartphones ou nos tablettes en se préparant. Cette habitude représente une perte de temps qui peut potentiellement nous faire arriver en retard au travail. C’est en tout cas ce que s’est dit Max Braun. Cet employé de Google a eu alors l’idée de combiner un miroir sans tain, un écran LCD ainsi qu’un dongle pour afficher des informations comme sur une tablette.

Après avoir testé le Chromecast de Google et le Nexus Player, son choix s’est finalement arrêté sur l’Amazon Fire TV Stick.

Grâce à un fichier APK conçu par ses soins, le miroir est capable d’afficher différentes informations. On retrouve ainsi un flux d’actualités API Associated Press, la météo Forecast, les alertes Google Now ainsi qu’une horloge. En bref, tout ce qu’on peut avoir besoin de consulter de bon matin.

L’écran est totalement tactile, et la recherche vocale est prise en charge. En outre, les informations s’actualisent automatiquement de façon quotidienne.

Ce Smart Mirror est la preuve que l’internet des objets est à la portée de tous les débrouillards.