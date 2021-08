Accueil » Actualité [CES 2017] La réalité virtuelle pour aider à la formation des médecins Actualité [CES 2017] La réalité virtuelle pour aider à la formation des médecins Rédaction AfricaDaily 426 Vues

La France est largement présente au CES et apporte avec elle son lot d’innovations. Une société bordelaise utilise ainsi la VR pour former les médecins.

La réalité virtuelle n’attire pas que le grand public. La start-up SimforHealth, basée à Bordeaux, a ainsi présenté lors de la grand-messe du high-tech sa simulation d’hôpital en VR. Les visiteurs ont ainsi pu utiliser des casques HTC Vive pour s’immerger dans le peau de médecins devant faire face à une urgence médicale. Ce n’est heureusement qu’une simulation créée de toute pièce, mais elle servira à former les futurs médecins aux situations demandant du sang-froid. Spécialisée dans la formation numérique pour les professionnels de santé, SimforHealth a collaboré avec la Faculté de médecine de Nice et l’institut Harvard Medical International pour créer son hôpital virtuel.

Voici la démonstration en vidéo :

Ce n’est pas la seule innovation qui est présente sur le stand de la start-up française. Ses membres ont ainsi présenté une plateforme nommée MedicActiv qui a pour vocation la consultation et la diffusion de cas cliniques virtuels. L’objectif est encore une fois de renforcer les connaissances des pratiquants de santé tout en leur permettant de partager leurs propres expériences.

Quand on voit que la France est le pays qui possède le meilleur système de santé au monde (classement OMS), on ne peut qu’être confiant dans l’avenir face à de telles innovations. Il ne reste qu’à espérer que leur coût les rendra abordables pour la collectivité, notre pays étant aussi l’un des plus coûteux pour les soins.