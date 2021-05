Accueil » Actualité Sharp montre un capteur de caméra géant – fonctionne maintenant avec Leica Actualité Sharp montre un capteur de caméra géant – fonctionne maintenant avec Leica Rédaction AfricaDaily 0 Vues

L’un des plus gros inconvénients des capteurs de caméra des téléphones mobiles est qu’ils sont généralement terriblement petits, ce qui affecte la qualité de l’image. Maintenant, le japonais Sharp en collaboration avec Leica, qui fabrique entre autres des appareils photo, des optiques et des jumelles, a présenté son nouveau téléphone Aquos R6 avec un énorme capteur d’appareil photo.

Le capteur mesure 1 pouce, ce qui (pour le moment) en fait le plus grand capteur de l’industrie mobile. En revanche, Sharp se contente de 20,2 mégapixels, ce qui a encore le potentiel de livrer des images magnifiques grâce au grand capteur.

Ce n’est pas seulement en ce qui concerne le capteur de la caméra que Sharp a correctement intégré. L’écran de 6,6 pouces dispose d’un panneau Pro IGZO OLED avec une résolution de 2730×1260 pixels, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 240 Hz et une luminosité allant jusqu’à 2000 nits.

Sous le capot se trouve un Snapdragon 888 avec 12 gigaoctets de mémoire de travail, 128 gigaoctets de stockage et une batterie de 5000 mAh.

À propos, ce n’est pas seulement le capteur de la caméra qui est grand, le lecteur d’empreintes digitales utilise Qualcomm 3D Sonic Max avec une zone de lecture si grande qu’il est possible d’utiliser deux doigts en même temps pour déverrouiller le téléphone.

Sharp Aquos R6 sortira au Japon et dans «quelques autres régions» au cours du mois de juin, cependant, on ne sait pas de quelles régions il s’agit et sur quoi son prix va arriver.

Ces dernières années, depuis 2016, Leica s’est associé à Huawei sur leurs appareils photo mobiles. Il y a eu des rumeurs non confirmées selon lesquelles la collaboration avec Huawei a pris fin, à la fois dans les jours et à la fin de l’année dernière, mais rien n’a été confirmé. Selon une déclaration de Leica à GSMarena ce week-end, la collaboration entre Leica et Huawei est toujours en cours. Une collaboration avec plusieurs fabricants de mobiles différents pour Leica est possible et nous avons vu des exemples similaires avec Zeiss, qui collabore à la fois avec Nokia / HMD Global et Sony sur le côté mobile.