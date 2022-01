Accueil » Actualité Objet Connecté : lesquels choisir & acheter en 2019 ? Actualité Objet Connecté : lesquels choisir & acheter en 2019 ? Rédaction AfricaDaily 48917 Vues

Dans ce dossier, nous avons sélectionné pour vous 25 objets connectés et high-tech qui feront plaisir à coup sûr en 2019. Des montres connectées à la domotique, vous devriez trouver votre bonheur ! Maj 27/03/2019



Maison connectée

Nokia Home

Prix : 99€

La caméra de sécurité Nokia Home est à la fois élégante et efficace. Elle innove même en intégrant un capteur de particules afin de vous informer de la qualité de l’air ambiant. L’application est simple à prendre en main, ce qui fait de cette caméra connectée un cadeau idéal pour la famille.

Qivivo

Prix : 150€

Le thermostat connecté Qivivo est assez inédit dans son domaine puisque sa dernière version permet de contrôler les chauffages électriques via fil pilote. Grâce à ses fonctions intelligentes, vous pourrez réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 40% par rapport à un thermostat classique. C’est votre porte-monnaie qui va vous remercier !

Netgear Arlo Ultra 4K 100% sans-fil

Prix : 499€

Là où la plupart des caméras connectées utilisent une alimentation filaire, Netgear fait le pari un peu fou du 100% sans-fil. La solution Arlo Ultra 4K comporte une base qui peut ensuite contrôler plusieurs caméras adaptées aux usages intérieurs et extérieurs. De plus, Netgear offre une excellente solution d’enregistrement sur le Cloud adaptable à tous vos besoins pour la surveillance.

Starter Kit Philips Hue

Prix : 199€

Envie de changer votre ambiance d’intérieur ? Le kit de démarrage d’ampoules Philips Hue est fait pour vous. Une fois les équipements connectés à la base, il ne vous reste plus qu’à contrôler les ampoules connectées avec votre tablette tactile sous Android ou iOS. Le Starter Kit de Philips nous avait particulièrement séduit lors de notre test, récoltant la note de 8/10.

Parrot POT

Prix : 99€

Voici une invention des plus originales : un pot de fleur connecté qui s’occupe de vos plantes ! Doté de divers capteurs et d’un réservoir d’eau, le POT pourra entretenir vos fleurs même lors de vos absences du domicile. L’application vous donnera des conseils d’entretien et des rappels divers. Un gadget idéal pour les personnes qui n’ont pas forcément la main verte.

Amazon Echo Spot

Prix : 129€

L’Echo Spot créé par Amazon est plus qu’une enceinte connectée. Ce petit appareil élégant embarque un écran tactile qui permet l’affichage de nombreuses informations. Son haut-parleur est suffisant pour sonoriser une chambre. La caméra embarquée autorise même à faire de la visio avec les membres de la famille. Bien entendu, l’assistant vocal Alexa est de la partie. L’Echo Spot est donc idéal pour faire office de centrale domotique. Nous lui avons attribué 7/10 lors de notre test complet.

Triby I/O

Prix : 199€

Triby I/O est une enceinte connectée créée par la start-up française Invoxia. Connectée à votre smartphone, elle peut jouer vos musiques ou diffuser des webradios mais fait aussi office de kit mains-libres pour toute la famille. Son écran permet d’afficher la météo ou de laisser des messages personnalisés. Son design est conçu afin d’être utilisé les adultes mais aussi les enfants.

La nouvelle version est compatible Apple Home Kit et avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Nous avons adoré cette radio connectée, ce qui lui a valu la note de 8/10 lors de notre test. Vous ne verrez plus jamais la radio avec les mêmes yeux !

Somfy One+

Prix : 249€

Somfy One+, c’est l’alliance d’une caméra de sécurité avec une alarme anti-intrusion. Cette caméra filme en 1080p et peut détecter les mouvements (avec une gestion des faux positifs). En cas d’intrusion, une alarme de 90 dB retentira afin d’avertir d’une effraction. Une application permet de contrôler cette caméra. Afin de protéger votre vie privée, un capot peut se rabattre devant l’objectif quand vous êtes à domicile. C’est une solution de sécurité tout-en-un moderne et abordable.

La Somfy One+ a obtenu la très bonne note de 7.5/10 lors de notre test, gage de sa qualité.

Station météo Netatmo

Prix : 160€

La station météo Netatmo nous avait particulièrement emballé lors de son test (8.5/10) grâce à sa simplicité d’utilisation et son efficacité. Relié à votre smartphone Android ou iOS, ce kit complet vous tiendra au courant des évolutions du temps dans vos alentours. Vous pourrez aussi y ajouter des modules complémentaires afin d’étendre les capacités de base.

Echo Input

Prix : 39€

Vous avez une belle enceinte, mais vous aimeriez qu’elle devienne “intelligente” ? Dans ce cas, l’Echo Input est l’accessoire qu’il vous faut. Très abordable, il se connecte en Bluetooth ou via une prise 3.5 mm à n’importe quelle enceinte. Il suffit ensuite de l’activer avec la voix et de donner vos ordres à l’assistant Alexa. Simple comme bonjour, votre enceinte devient aussi intelligente que n’importe quelle enceinte connectée !

Nous avons pris en main l’Echo Input, il s’est vu attribuer la note de 7.3/10.

Santé et sport

Withings Thermo

Prix : 99€

Nous l’avons testé pour vous et il nous a fortement convaincus : c’est le thermomètre connecté de Withings. Simple d’usage, cet objet connecté conviendra à toute la famille en apportant des mesures très précises enregistrées sur l’application dédiée.

Withings Body+

Prix : 99€

C’est un encore un produit Withings qui est ajouté à notre Top 25 pour sa qualité : la balance connectée Body+. En plus de suivre votre poids, cette balance peut aussi évaluer votre composition corporelle : masse graisseuse, musculaire et hydrique. Tous ces enregistrements sont ensuite analysés sur l’application qui pourra vous prodiguer des conseils pour une meilleure santé.

Babolat Pop

Prix : 89€

Amateurs de tennis, ce bracelet connecté est pour vous. Portez-le au poignet lors de vos matchs afin d’avoir diverses statistiques sur votre style de jeu : puissance, durée, type de coup préféré, etc… Peu importe votre raquette, le Pop de Babolat s’adapte à tout le monde.

Oral-B Pro 7000

Prix : 160€

Même les brosses à dents deviennent connectées ! La Oral-B Pro 7000 est une brosse électrique qui est fournie avec diverses brossettes et se connecte à une application afin d’évaluer la qualité de votre brossage. Un petit écran externe permet aussi d’avoir les infos de base comme la durée de votre brossage.

Tensiomètre connecté Omron M7

Prix : 90€

Le tensiomètre connecté M7 Intelli IT de chez Omron sera votre allié idéal pour effectuer un suivi de votre santé cardiovasculaire. L’application connectée iOS/Android vous donnera des informations claires et des conseils afin de conserver une tension idéale.

Montres et bracelets connectés

Samsung Galaxy Watch

Prix : 300€

Disponible avec des boîtiers de 42 ou 46 mm, la Galaxy Watch de Samsung est une valeur sûre. Ce modèle est le dernier à conserver la couronne rotative, la version Active plus récente n’en étant pas pourvue. Avec son écran AMOLED, son interface Tizen orientée vers le suivi de santé et le bien-être, cette montre connectée a tout pour plaire. Elle dispose de plus d’une belle autonomie allant jusqu’à 4 jours d’usage.

Mi Band 3

Prix : 30€

Si vous cherchez un traqueur d’activité efficace et pas cher, le Mi Band 3 de Xiaomi est une référence. Noté 8.5/10 lors de notre test, ce bracelet connecté dispose d’une excellente autonomie en plus de suivre vos pas, calories dépensées et rythme cardiaque. Il existe même des applications tierces qui améliorent ses capacités.

Fitbit Versa

Prix : 199€

Fitbit est la marque qui monte actuellement. Un succès dû à des traqueurs d’activité efficaces et jolis à la fois, mais aussi aux montre connectées. La Versa est incontestablement la meilleure smartwatch de la marque. Si elle n’embarque pas de GPS comme la Ionic, elle est toutefois bien plus légère et élégante. Orientée vers le sport, la Versa dispose de son propre magasin d’applications et de nombreux cadrans. Lors de notre test, nous lui avons attribué la note de 8.5/10.

Apple Watch Serie 4

Prix : 429€

Apple ne lâche pas le marché des montres connectées et a récemment présenté la Série 4 de son Apple Watch. D’un design très similaire à la troisième itération, cette nouvelle montre connectée embarque une connectivité 4G, un GPS et un processeur plus puissant, ainsi qu’un écran plus grand. Tout comme la Galaxy Watch de Samsung, elle se positionne comme une montre sportive.

Réalité virtuelle

Homido V2

Prix : 49€

Le casque de réalité virtuelle Homido en est maintenant à sa seconde version. Ce casque conçu par une start-up française permet d’utiliser n’importe quel smartphone de 4.5″ à 6″. De plus, les lentilles et sangles sont réglables pour un confort optimal. Il nous a particulièrement convaincu lors de notre test, ce qui lui a valu la note de 8.5/10.

Oculus Go

Prix : 199€

Pas besoin de smartphone avec le casque VR Oculus Go. Celui-ci est en effet totalement autonome. Il embarque une batterie et des écouteurs pour une immersion totale. Une fois branché à Internet, il vous donne accès à des centaines de jeux, films et applications conçus spécialement pour la réalité virtuelle. C’est donc le top pour passer à la réalité virtuelle sans dépenser plus de 200€.

Drones

DJI Mavic 2 Pro

Prix : 1500€

Le Mavic 2 Pro de DJI est la Rolls Royce des drones : caméra 4K, évitement d’obstacles, retour automatique, etc… Truffé de capteurs, ce drone possède en plus une autonomie conséquente de 31 minutes en vol. Son prix est certes élevé, mais le jeu en vaut la chandelle.

Parrot Mambo

Prix : 89€

Le mini-drone Parrot Mambo est l’un des plus originaux du marché. En plus de proposer une bonne tenue de vol, il peut être équipé de divers accessoires comme un canon à billes ou une pince. Contrôlable avec un smartphone, il sera un bon achat pour débuter dans le monde des drones avec les vols en intérieur. Il a reçu la note honorable de 7/10 lors de notre prise en main.

Transport

Xiaomi M365

Prix : 399€

La trottinette électrique est maintenant un moyen de transport incontournable. La Xiaomi M365 est l’une des meilleures du marché. Propulsée par un moteur électrique, elle peut faire des pointes de vitesse jusqu’à 25 km/h et bénéficie d’une belle autonomie de 30 km. Cerise sur le gâteau, une application connectée permet d’accéder à divers relevés comme le kilométrage, l’état de la batterie, etc…

Tracker GPS Invoxia

Prix : 99€

Dans le domaine des balises GPS, le Tracker de chez Invoxia est à part. Doté d’une autonomie de plusieurs mois, ce petit appareil en forme de clé USB communique sur les réseaux basse consommation LoRa et SigFox. Il est aussi précis qu’un GPS classique, mais ne nécessite pas une recharge quotidienne. Très simple d’emploi, le Tracker GPS a obtenu la note de 9/10 lors de notre test. C’est l’appareil idéal pour tracer votre voiture/moto/scooter en cas de vol !

Voilà qui clôt cette sélection d’objets connectés à offrir pour Noël 2017. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez eu sous le sapin !