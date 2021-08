Accueil » Actualité Notre sélection des meilleurs objets connectés à offrir pour Noël 2016 Actualité Notre sélection des meilleurs objets connectés à offrir pour Noël 2016 Rédaction AfricaDaily 763 Vues

Envie d’offrir un objet connecté pour Noël 2016 ? Avec notre sélection, vous trouverez votre bonheur pour vous et vos proches pour tous les budgets.

Dans ce guide d’achat, vous trouverez un choix d’objets connectés incontournables pour tous les goûts et tous les budgets. Comme c’est une sélection des meilleurs, il a donc fallu faire des choix, mais n’hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel cadeau vous comptez faire (ou recevoir) pour ce Noël 2016.

Montres connectées

Apple Watch

Prix : 549€

Avec les plus grosses parts de marché dans le secteur des smartwatches, il est difficile de passer à côté de l’Apple Watch. Conçue par Apple, cette montre haut de gamme sera la compagne idéale pour un possesseur d’iPhone. Elle n’est certes pas parfaite, mais elle conviendra à tout fan de la marque. Elle a d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors de notre test. Les plus patients pourront attendre la nouvelle version plus perfectionnée qui sera commercialisée dans quelques semaines.

Samsung Gear S2

Prix : 285€

Déclinée en versions Classic et Sport, la Gear S2 de Samsung est une excellente smartwatch. Celle-ci utilise Tizen, un OS simple à prendre en main et très complet malgré son jeune âge. L’originalité de la Gear S2 réside dans son cerclage qui tourne afin de naviguer dans l’interface. Elle a d’ailleurs récolté la note de 9/10 lors de notre test. Un beau cadeau qui s’adresse aux utilisateurs d’Android, la montre n’étant pas compatible avec les iPhone.

Pour les petits budgets : Pebble Time

Prix : 85€

Gros succès sur Kickstarter, la montre connectée de Pebble est idéale pour les petits budgets. Le modèle Time est doté d’un écran à encre électronique de couleur qui lui assure une autonomie d’environ une semaine. Avec des mises à jour régulières et un prix attractif, c’est un excellent cadeau pour les f^tes de Noël !

Note : les nouvelles montre Pebble 2 et Time 2 sont en cours de livraison actuellement, mais suite à divers retards, rien n’indique qu’elles arrivent à l’heure pour la fin d’année. Nous mettrons ce dossier à jour dès qu’il y aura plus d’informations de la part du constructeur.

Traqueurs d’activité

Withings Activité Steel

Prix : 169€

Ne vous fiez pas au look de l’Activité Steel. C’est bel et bien un traqueur d’activité malgré son apparence de montre classique. Elle peut suivre automatiquement vos activités comme la course ou la marche mais aussi la qualité de votre sommeil. Très bien notée lors de notre test (8/10), elle est souvent en promotion. Si ce modèle ne vous parait pas assez complet, la Withings Steel HR avec un capteur cardiaque sera disponible pour les fêtes.

Fitbit Charge 2

Prix : 150€

Dernier né de Fitbit, le Charge 2 est un excellent traqueur d’activité au design soigné et aux capacités d’analyses poussées. Il intègre un capteur de rythme cardiaque et un écran OLED. Il peut donc suivre vos activités, mais aussi servir à la relaxation ! Dommage qu’il ne soit pas étanche, ce qui ne l’empêche pas d’avoir récolté un 8.5/10 lors de notre test. Vous pouvez foncer, c’est une valeur sûre !

Pour les petits budgets : Xiaomi Mi Band 2

Prix : 30€

Nouvelle version du traqueur d’activité du chinois Xiaomi, le Mi Band 2 gomme de nombreux défauts de son aîné et ajoute en passant un écran bien pratique. Certes, il n’est pas aussi évolué que d’autres traqueurs plus onéreux, mais pour 30€ il est imbattable actuellement ! C’est pour cela qu’il a récolté un bon 7.5/10 lors de son test. On le trouve sur de nombreux sites d’import comme Gearbest mais aussi sur Amazon.

Casques de réalité virtuelle

Samsung Gear VR

Prix : 65€

Le Gear VR est un casque de réalité virtuelle qui a de nombreux arguments à faire valoir : lentilles réglables, confort, interface dédiée… Son plus gros défaut est qu’il n’est compatible qu’avec les smartphones Samsung comme le S6 et le S7. Si vous possédez le matériel adéquat, alors vous vivrez une excellente expérience de réalité virtuelle. Son prix a en plus bien baissé, passant de 99€ à moins de 70€. Un bon choix pour les fans de Samsung comme l’atteste la note de 7/10 obtenue sur notre test complet.

Homido

Prix : 55€

Conçu par une start-up française, le Homido est un casque de VR polyvalent. Celui-ci peut accueillir des smartphones Android ou iOS de 4.2″ à 6″. Les lentilles sont réglables et adaptées à divers types de corrections (myopie, hypermétropie). Une application dédiée permet de trouver les meilleurs jeux, applis et films pour profiter facilement de la réalité virtuelle. Son seul bémol est son prix un peu élevé pour un casque passif.

Pour les petits budgets : Pearl ZX1523

Prix : 20€

Pas besoin d’un gros budget pour profiter de la réalité virtuelle. Le casque de chez Pearl est proposé au prix très bas de 20€, soit à peine plus que les casque en carton de type Google Cardboard. Pour ce prix, vous aurez un casque assez confortable et utilisable même avec des lunettes. Il a récolté un 8/10 lors de notre test et reste encore valable malgré son âge.

Drones

DJI Phantom 4

Prix : 1300€

Avec le drone DJI Phantom 4, vous serez sûr de faire plaisir ! Doté d’une caméra 4K et d’une autonomie de presque 30 minutes, ce drone fait partie des meilleurs. Il est capable de revenir seul à son point de départ et d’éviter les obstacles. Ces nombreuses fonctionnalités justifient son prix très élevé.

Parrot Disco FPV

Prix : 1130€

Rentrez dans le futur avec ce drone. Voyez ce qu’il voit directement grâce au casque de réalité virtuelle inclus dans le pack. Il peut voler jusqu’à 80 km/h et possède une excellente autonomie de 45 minutes. Son seul défaut est sa caméra qui ne film qu’en Full HD et pas en 4K. Son prix est aussi très élevé, bien que légèrement inférieur à celui du DJI Phantom 4.

Pour les petits budgets : AR Drone 2.0

Prix : 250€

L’AR Drone 2.0 n’est plus tout jeune mais reste une référence dans le monde des drones. Celui-ci se pilote avec un smartphone ou une tablette ce qui permet de voir directement ce que voit la caméra embarquée. Il n’est certes pas aussi perfectionné que le DJI Phantom 4, mais reste un excellent choix pour aborder le monde des drones sans devoir vendre un rein !

Ampoules connectées

Philips Hue

Prix : 199€

Le kit de démarrage Philips Hue est idéal pour commencer à changer votre éclairage intérieur. Avec sa station Hue et trois ampoules connectées de couleur, vous pourrez gérer à distance la luminosité de chaque pièce, définir des minuteries et créer des ambiances colorées. La note de 8/10 obtenue pendant notre test prouve l’efficacité de l’ensemble.

AwoX StriimLIGHT Color

Prix : 80€

Envie d’allier l’utile à l’agréable ? L’ampoule connectée AwoX StriimLIGHT devrait faire l’affaire : elle peut non seulement prendre les couleurs de votre choix, mais aussi diffuser de la musique enregistrée sur votre smartphone ou tablette. Voici de quoi animer une petite soirée entre amis !

Pour les petits budgets : Xiaomi Yeelight RGBW

Prix : 15€

Pour les petits budgets, l’ampoule connectée de Xiaomi reste un très bon choix. Elle peut bien évidemment se piloter avec le smartphone mais elle peut aussi être utilisée avec la passerelle de la même marque pour créer des scénarios plus complexes. Le seul inconvénient est l’application traduite en anglais seulement et pas du tout disponible en français.

Caméra IP

Netgear Arlo

Prix : 190€

Les fans de sécurité devrait apprécier la solution Arlo de Netgear. Une station permet de brancher jusqu’à 15 caméras simultanément, toutes fonctionnant sans fil. Elles filment en 720p et peuvent se positionner aussi bien en intérieur qu’en extérieur puisqu’elles sont étanches. Cerise sur le gâteau : les vidéos sont enregistrées gratuitement sur le Cloud pendant 7 jours d’affilé.

Netatmo Welcome

Prix : 169€

La caméra connectée Netatmo est un petit OVNI dans son secteur. Celle-ci est en effet doté d’une fonction de reconnaissance faciale. La Welcome peut ainsi pour envoyer des notifications quand telle ou telle personne passe à sa portée. C’est l’idéal pour surveiller l’arrivée des enfants en fin de journée ou lancer une alerte en cas de personne non reconnue.

Thermostats connectés

Nest

Prix : 249€

La maison connectée est notre futur, avec à la clé la possibilité de gérer au mieux le chauffage. Nest a donc créé un thermostat intelligent qui apprend de vos habitudes afin de proposer une température optimale dans votre logis, que vous soyez présent ou non. L’application connectée vous fourni ensuite des statistiques sur les économies réalisées. Un beau cadeau pour le confort de toute la famille !

Netatmo

Prix : 155€

Moins onéreux que son concurrent de chez Nest, le thermostat connecté de Netatmo propose plus ou moins les mêmes fonctions. Il peut ainsi s’adapter à vos habitudes de vie ou vous avertir en cas de problème avec vos chauffages. Et les possesseurs d’iPhone ont un petit bonus : ils peuvent piloter le thermostat à la voix grâce à Siri.

Qivivo

Prix : 150€

La société française Qivivo a récemment mis à jour son thermostat connecté en y ajoutant une fonction inédite : la compatibilité avec les chauffages électriques fil pilote. C’est le seul actuellement à proposer ce type de branchement. En dehors de ça, tout comme ses compères, il peut apprendre vos habitudes afin de chauffer au mieux votre maison selon les circonstances. C’est aussi le moins cher de notre sélection.

Objets connectés pour les enfants

Gulli Watch

Prix : 80€

Les enfants aussi ont droit à leur montre connectée. La Gulli Watch embarque un écran tactile et un appareil photo, ainsi qu’une vingtaine d’applications diverses. Ils pourront donc faire comme papa ou maman, plus besoin de leur piquer leur Apple Watch !

Furby Boom Sweet

Prix : 29.99€

Il est de retour ! Le meilleur ami des enfants, le cauchemar des parents : le Furby. Et maintenant il est connecté grâce à une application disponible sur Android et iOS. Cette petite peluche nouvelle génération reprend le principe de ses origines, il faudra donc s’occuper de lui, le cajoler, jouer afin de le rendre le plus heureux possible.



