Sélection des 3 meilleures stations météos connectées

Conditionnant entièrement la déroulement de notre journée et notre vie, la météo est l’une des informations que nous suivons le plus chaque jour.

Souvent basée sur les données de gigantesques centres de données, capteurs disséminés un peu partout dans le monde ou encore de satellite permettant de suivre l’évolution des pressions ou encore les déplacements des masses nuageuses, le tout traité par d’importants supercalculateurs, la météo peut également devenir bien plus conviviale. Les stations météos personnelles sont apparues il y a déjà de nombreuses années mais l’avènement des objects connectés a totalement bouleversé ce marché.

Exit les interfaces peu ergonomiques et les vieux affichages monochromes à cristaux liquide et place aux interfaces conviviales, consultables directement depuis une tablette ou un smartphone, avec tout un tas de données plus intéressantes les unes que les autres. En pleine expansion, le secteur des stations météos et capteurs connectés grand public ne regorge toutefois pas, pour le moment, de dizaines de modèles différents et il faut noter, avec une certaine fierté, que nombre d’entre eux sont conçus par des entreprises Français. Netatmo, Parrot, Archos, la plupart des constructeurs de ces modules font partie de ce que l’on nomme plus communément la French Tech et sont souvent reconnus sur le marché international (en particulier Netatmo et Parrot).

Station Météo Netatmo

Entre 100€ et 150€ pour la station de base (module intérieur et extérieur) + 70€ par module additionnel (pluviomètre, anémomètre, capteur supplémentaire)

(Lire notre test) Première représentante des stations météos connectées grand public, le Netatmo est une réussite sur de très nombreux aspects et reste, encore aujourd’hui, une référence en la matière. Elégante et discrète, cette station a démontré sa fiabilité à de nombreuses reprises, la plupart des tests étant unanimes à son sujet. Son seul défaut ? Son prix. En effet, commercialisée à plus de 150€ avec un unique capteur externe (Humidité et température), la Netatmo reste l’une des plus onéreuses des stations météo connectées.

Il est possible de lui ajouter quelques capteurs (dont un pluviomètre ou un second capteur d’humidité et de température) mais il vous faudra passer de nouveau à la caisse et débourser près de 70€ par capteur supplémentaire. Certes, cette station reste onéreuse, mais son interface est l’une des plus réussies, si ce n’est LA plus réussie, sur le marché des stations météos connectées.

Le module interne est également très complet puisqu’outre la mesure de la température et l’humidité ambiante, ce dernier est capable de vous retourner la concentration en CO2 de la pièce où vous le positionnez ainsi que le niveau de pollution sonore (en décibels – dB) et même la qualité de l’air extérieur. Des informations intéressantes qui vous permettront de savoir à quel moment il devient urgent d’aérer votre maison ou encore s’il vous faut éviter de sortir, en cas de pollution importante de l’air extérieur. Ces indicateurs prennent tout leur sens dans un milieu urbain ce qui transformera la Netatmo en une station météo complète, capable de retourne bien plus d’informations que les traditionnelles données : humidité et température.

Parrot Flower Power

Ici il ne s’agit pas d’une station météo à proprement parler mais plutôt d’un capteur connecté qui s’adresse avant tout à ceux qui adorent planter diverses espèces d’arbustes et de plantes dans leur jardin mais qui ne savent pas toujours comment en prendre soin. Le Parrot Flower Power pourra vous aider à gérer correctement vos plantations et leur permettre de grandir dans les meilleurs conditions. Capable de trouver les caractéristiques exactes de votre plante (dans une base de données de plus de 7 000 espèces), ce dernier vous indiquera quelles actions sont nécessaires de votre part pour que cette dernière ne sèche pas ou encore ne puisse pas croître dans les meilleurs conditions possibles.

Le Parrot Flower Power est en effet en mesure de relever la température de l’air et le niveau d’ensoleillement, éléments favorisant la croissance de vos plantes, mesurer l’humidité du sol afin de vous avertir quand il devient nécessaire d’arroser votre plante pour lui éviter la sécheresse et même le taux d’engrais dans le sol pour que vous sachiez quand il vous faut en rajouter. Communicant avec votre smartphone par Bluetooth, le Parrot Flower Power a une autonomie de 6 mois, ce qui vous évite de changer trop souvent ses piles ni de vous préoccuper de son alimentation. Tout comme la station météo connectée de Netatmo, le Flower Power de Parrot est de très bonne qualité et est reconnu pour sa fiabilité

Prix : 49€ par Parrot Flower Power

Archos Weather Station

Assez similaire à la station de Netatmo, à la différence près qu’elle est bien moins connue et n’a pas encore totalement fait ses preuves, la station météo connectée d’Archos cependant l’avantage d’être très abordable et complète. Malgré tout, cette dernière a un suivi moins important que la mouture de Netatmo et reste moins populaire. Peu de tests à son sujet sont disponibles sur Internet mais les premiers retours semblent plutôt positifs, ce qui lui donne le droit de figurer parmi notre Top 3 des meilleures stations météos et capteurs connectés.

Le station météo d’Archos est livrée, de base, avec trois capteurs, ce qui fait d’elle l’une des plus complète du marché. Elle est capable de mesure l’humidité et la température du sol grâce à son capteur ” Soil “, inclus dans le packaging de base, ou encore de mesure le taux de CO2 intérieur, la pollution sonore, la pression atmosphérique ainsi que la température et l’humidité intérieure et extérieure (grâce à un capteur Outdoor). L’interface de la station est également plutôt conviviale, ce qui est un atout par rapport à certaines stations concurrentes (dont celles d’Oregon Scientific) qui sont parfois peu ergonomiques et agréables, même si Netatmo conserve largement l’avantage à ce niveau là.

Prix : 79€ (avec capteur Soil, Intérieur et Extérieur)