Samsung montre des détails dans son Android 12 – One UI 4

Tout d’abord, One UI 4, basé sur Android 12, signifie que les utilisateurs de Samsung peuvent profiter du nouveau langage de conception que Google introduit avec Material You. Cela signifie que l’ensemble du système est codé par couleur de manière à ce que vous, en tant qu’utilisateur, puissiez l’adapter à vos souhaits. De cette façon, le look peut être unique pour chaque utilisateur.

Pour les widgets, Samsung a principalement travaillé avec des looks et créé des widgets, qu’ils viennent de Samsung eux-mêmes ou d’autres applications, ils suivent donc les mêmes règles de conception. Par exemple, les coins sont arrondis et vous pouvez choisir les widgets que vous souhaitez sur l’écran d’accueil dans une liste de widgets spéciale. De plus, Samsung déclare que toutes les icônes ont désormais été étiquetées si vous le sélectionnez afin qu’elles deviennent plus sombres et plus reposantes à regarder en mode sombre.

Les films affichés dans une fenêtre flottante image par image sont désormais libres de redimensionner et vous devriez également pouvoir changer l’endroit où l’audio est lu à partir d’un widget sur l’écran d’accueil ou directement à partir de l’écran de verrouillage. One UI 4 met également à jour les retours de vibrations, les animations et les sons, il ne s’agit donc pas seulement de l’aspect purement visuel. En général, cependant, on peut dire que One UI 4 est une mise à jour plutôt modeste que vous, en tant qu’utilisateur, ne remarquerez pas nécessairement beaucoup.

Bien entendu, Samsung profite également des nouveautés que Google introduit en général dans Android 12, comme par exemple que les applications doivent vous avertir lorsqu’elles ont accès à une caméra ou à un microphone. Vous le voyez dans le coin supérieur avec une indication verte. Position, vous pouvez choisir de partager avec les applications soit exactement, soit en permettant uniquement à l’application en question de voir votre position approximative.

En même temps que Samsung lance One UI 4 pour mobiles, ils introduisent également One UI Book 4, pour Windows, ce qui signifie que les ordinateurs de Samsung seront plus similaires aux téléphones en termes d’interface, même s’ils exécutent des systèmes d’exploitation différents. .

Le test bêta de One UI 4 et Android 12 de Samsung est disponible pour les utilisateurs en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne, en Pologne, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et uniquement sur quelques appareils. La version pointue devrait sortir en décembre, mais Samsung n’a pas confirmé de date.