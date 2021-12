Galaxy Watch : Samsung dévoile sa nouvelle smartwatch haut de gamme (prix, specs, disponibilité)

Après ses excellentes Galaxy Gear, Samsung continue sur sa lancée en dévoilant la Galaxy Watch. On vous dit tout sur cette nouvelle smartwatch haut de gamme dans cet article.

L’an dernier, je testai la Galaxy Gear S3. La montre se classait sans peine parmi les meilleures du marché. Fort de ce succès, il n’est pas étonnant que Samsung réitère sa recette pour une nouvelle année. Et tant qu’à faire, autant damer le pion à Apple en dévoilant la nouvelle tocante quelques semaines avant l’Apple Watch Serie 4.

Histoire de garder ce qui a fait le succès des Galaxy Gear S2 et S3, la Galaxy Watch conserve un look citadin avec un boitier et une couronne en métal. Le look reste donc très proche de ce qui existe déjà chez le géant coréen, ce qui n’est finalement pas plus mal. Ecran AMOLED et couronne rotative sont aussi de retour pour notre plus grand plaisir. Deux tailles de boitier sont disponibles : 42 mm et 46 mm. Trois coloris sont proposés : noir, gris et or.

Des spécifications haut de gamme

Samsung oblige, la Galaxy Watch vise sans surprise le haut de gamme. L’écran Super AMOLED de 1.3″ offre une belle définition de 360 x 360 px. La connexion avec le smartphone s’effectue grâce au Bluetooth 4.2. Le WiFi est aussi de la partie, tout comme le GPS et le capteur de rythme cardiaque. Les nageurs seront ravis d’apprendre que la smartwatch est étanche jusqu’à 50 m. Elle embarque aussi suffisamment de stockage pour y mettre jusqu’à 500 titres musicaux à écouter via un casque Bluetooth.

Jusque là, rien de vraiment exceptionnel. La Galaxy Watch embarque le minimum vital pour le haut de gamme. Samsung veut donc tenter de se démarquer avec le logiciel. C’est une fois de plus Tizen qui est à l’honneur. L’OS mobile du géant coréen a été amélioré pour devenir un vrai coach de vie, que vous soyez sportif ou non. La montre pourra suivre jusqu’à 39 activités différentes et votre sommeil. Des comptes-rendus quotidiens viendront vous donner des conseils pour vous motiver. En dehors du sport, la montre pourra se connecter aux objets connectés SmartThings pour les contrôler.

L’ensemble parait donc plutôt complet. Plus intéressant encore, la batterie de 472 mAh devrait assurer jusqu’à quatre jours d’autonomie en usage modéré. Un temps plus que correct qui dépendra bien entendu de votre utilisation. Je vous en dirais plus une fois que la tocante sera passé entre mes mains pour un test complet.

Prix et disponibilité

La Galaxy Watch ne sera pas accessible à tous les budgets. Il faut en effet compter 329€ pour se procurer la précieuse montre connectée. La bonne nouvelle, c’est que ce prix est bien moins élevé que la Galaxy Gear S3 qui était commercialisée à 399€ à son époque. Les précommandes sont déjà ouvertes, les premières livraisons auront lieu dès le 6 septembre 2018.

J’attends avec impatience le test. Samsung va devoir composer avec une concurrence acharnée, en particulier face à la superbe TicWatch Pro sous Wear OS. En attendant, n’hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires.

