Ringly Aries : 2 nouveaux bracelets connectés ornés de gemmes

La firme new-yorkaise Ringly, spécialisée dans les bijoux et accessoires de joaillerie connectés, présente aujourd’hui deux nouveaux bracelets connectés pour sa gamme Aries. L’un est orné d’une obsidienne, et le second d’une agate.

Afin de se distinguer et de cibler une clientèle de luxe, Ringly conçoit ses wearables et trackers d’activité comme de véritables bijoux. Initialement lancée en mars, la gamme Aries regroupe des bracelets en or ornés de gemmes telles que le lapiz, le quartz, la pierre de lune ou encore la labradorite.

Deux bijoux connectés

Aujourd’hui, cette ligne s’étoffe de deux nouveaux bracelets en acier inoxydable de couleur argentée. Le Boardwalk arbore une obsidienne flocon de neige, entourée de deux pyramides. Le Roadtrip quant à lui est décorée par une agate lacet bleu cernée par deux petits cristaux.

Ces deux accessoires sont capables de compter les pas et de suivre l’activité de l’utilisateur, qui peut recevoir des notifications sur son smartphone Android ou iOS. L’autonomie s’élève à trois jours. Ringly prépare également un système de paiement sans contact NFC, en partenariat avec Mastecard, mais cette fonctionnalité ne sera disponible que sur les prochaines gammes à paraître en 2017.

Diamond Club

Les 500 premières personnes qui commanderont l’un de ces deux wearables Aries Silver profiteront d’un véritable diamant incrusté sur le côté du bracelet. Elles seront également admises au sein du Diamond Club de Ringly.

Prix et disponibilité

Les bracelets Aries Silver seront commercialisés à l’été 2016. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande au prix de 195 dollars sur le site officiel de Ringly, au lieu de 275 dollars en magasin.

Êtes-vous intéressées par un tel bracelet ?