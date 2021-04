Accueil » Actualité Ring lance de nouveaux produits – sonnette et caméra Actualité Ring lance de nouveaux produits – sonnette et caméra Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Call Floodlight Cam Wired Pro est une version mise à jour de la Floodlight Cam, vieille de quatre ans, et les nouvelles fonctionnalités incluent la détection de mouvement en 3D et la vision nocturne en couleur. La caméra utilise également la technologie Audio + avec plusieurs microphones pour à la fois mieux enregistrer le son et éliminer les effets d’écho.

L’unité sera également plus facile à placer légalement car Floodlight Cam Wired Pro dispose de zones de mouvement personnalisables ainsi que de zones privées qui limitent la zone de surveillance si nécessaire. La fonction utilise, entre autres, la technologie 3D pour créer ces zones, et des capteurs mesurent la distance aux objets et ne démarrent pas la caméra tant qu’elle n’est pas à la distance de la zone créée. La technologie 3D est également utilisée pour créer ce qui peut être comparé à une carte de vol sur la façon dont un visiteur s’est déplacé avant même que la caméra ne soit activée et que l’utilisateur reçoive une notification indiquant que quelque chose se passe.

La connexion peut être établie via un réseau sans fil ou avec un câble et les utilisateurs peuvent suivre leur environnement extérieur et voir et parler aux visiteurs via, par exemple, le téléphone mobile ou un appareil connecté à Alexa.

La détection de mouvement 3D a également une vue à vol d’oiseau, qui donne une vue à partir d’une carte de vol du cours des événements, qui montre clairement comment un visiteur est entré sur le site. La fonction est reconnaissable à la Ring Video Doorbell Pro 2 récemment lancée et fournit une image visuelle de la façon dont un visiteur est allé avant même qu’un avis de mouvement ait été envoyé. De cette manière, le propriétaire peut mieux comprendre ce qui se passe dans la zone lorsque différents appareils Ring ont été activés.

Ring lance également une sonnette de quatrième génération sous la forme de Ring Video Doorbell 4, qui dispose entre autres du même type de détection de mouvement que la Floodlight Cam Wired Pro pour la lecture des mouvements. Il dispose également de la fonction Re-Roll qui enregistre ce qui se passe les secondes avant l’activation du détecteur de mouvement, un peu comme une forme de fonction de répétition.

La sonnette alimentée par batterie a une connexion à un réseau sans fil via bi-bande, une caméra 1080p et la possibilité de conversations bidirectionnelles avec les visiteurs.

Floodlight Cam Wired Pro sera en vente dans les mois à venir au prix de 2799 SEK, tandis que Ring Video Doorbell 4 sortira le 5 mai pour 2199 SEK.