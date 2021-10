Révolutionner votre nouveau logement grâce à ces 10 objets connectés

Les objets connectés existent pour nous faciliter la vie, la rendre plus belle, pour nos loisirs et nous rendre moins stressé… mais pas seulement. La preuve ? Voici une sélection d’objets connectés qui peuvent révolutionner votre nouveau logement et participer à votre bien-être !

Pourquoi y-a-t’il un tel engouement pour les objets connectés ? Et bien, les objets connectés sont créés pour vous faciliter la vie. Ce sont des appareils électroniques intelligents qui peuvent s’adapter à votre mode de vie, vous demande moins d’effort et peuvent vous permettre de réaliser des économies d’énergie. En plus, pour utiliser vos objets connectés il vous suffit d’avoir une connexion wifi et votre smartphone !

De nouveaux objets connectés voient le jour régulièrement et on pourrait presque en retrouver dans chaque pièce de la maison ! Voici quelques objets connectés que vous pourriez adopter dans votre nouveau logement.

Nest, le thermostat connecté

C’est un petit boîtier qui permet d’adapter la température intérieure de votre logement selon la température actuelle à l’extérieur et selon vos préférences. De plus, il peut baisser automatiquement le chauffage lorsqu’il ne détecte plus de mouvement ou de présence dans la maison. Bonjour les économies d’énergie ! Le thermostat connecté est vendu à 249 € et vous trouverez notre test ici.

Lockitron, la serrure connectée

Perdre vos clés, mettre du temps à les retrouver, ça c’était avant ! Avec le dispositif Lockitron, vous contrôlez votre serrure à distance grâce au boîtier installé côté intérieur. Vous avez seulement à verrouiller et déverrouiller votre porte à distance. Et si vous avez vos clés sous la main, vous pouvez toujours les utiliser.

My Plug 2, la prise intelligente

Une prise intelligente est particulièrement idéale car elle peut vous permettre de commander un appareil électrique à distance, de recevoir une alerte en cas de coupure de courant que vous soyez ou non à la maison ! Le petit plus : la prise intelligente peut être pilotée par 7 personnes.

Hue de Philips, l’ampoule intelligente

C’est un kit d’ampoules qui vous permet de contrôler les lumières de votre maison grâce à une application. Vous pouvez allumer/éteindre à distance, installer une petite ambiance musicale, etc. Tout est possible ! En plus, ces ampoules LED ont une longue durée de vie de 20 ans. Le kit de démarrage est au prix de 79.99 € en magasin.

Prizm, la musique dans la peau

Prizm est un petit boîtier à brancher sur vos enceintes. Il diffuse de la musique mais pas seulement, c’est une musique personnalisée selon vos goûts musicaux ! En mémorisant votre profil musical, Prizm peut vous proposer des recommandations… Et voilà un tête à tête sans fausse note.

Flower power, la plante connectée de Parrot

Alors là, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas avoir la main verte ! En effet, avec le capteur planté dans votre pot de fleurs, vous recevez automatiquement tous les conseils pour prendre soin de votre plante selon son emplacement, sa nature, etc. Vous saurez ce dont votre plante a besoin au niveau de la luminosité, la température et l’humidité !

Amazon Echo, un assistant personnel connecté

Un haut-parleur qui tient le rôle d’assistant personnel pour toute la famille. Amazon Echo répond à vos questions, peut épeler l’orthographe d’un mot, servir de réveil, lancer une musique, passer des commandes avec un ordre vocal mais aussi vous annoncer la météo de demain : averses ou grand soleil.

Netatmo, la station météo connectée

Parce que la météo dans votre intérieur compte aussi pour beaucoup, avec la station météo Netatmo, vous recevez des informations sur la qualité de l’air dans votre maison, le niveau de température, l’humidité et le CO2. En plus, la station vous donne des conseils et vous envoie des alertes pour connaître le moment propice pour aérer votre maison ! La station météo Netatmo que l’on a testé ici est disponible à 169€.

Assisteo Connect, la poêle connectée

Pour vous faciliter la cuisine, la pôele connectée de Téfal vous permet d’avoir une cuisson assistée basé sur le type de cuisson. Les codes couleurs vous permettent de savoir si la température de cuisson est idéale. Il faut attendre 2018 pour vous procurer la poêle Assisteo Connect à 39€ mais comme le dit l’adage tout arrive à point à qui sait attendre.

Body Cardio, la reine des balances connectées

La balance intelligente permet de calculer le poids, l’IMC, la composition corporelle et le rythme cardiaque, que vous soyez donc sportif avancé ou en plein régime la balance Body transmet vos résultats directement à l’application Withings Health Mate. Bien sûr il faudra installer l’application au préalable sur votre téléphone (tous les détails sur notre prise en main) ! Vous pouvez vous procurez la balance au prix de 59.95€.

Evidemment, vous pouvez révolutionner votre nouveau logement grâce aux objets connectés petit à petit car les objets connectés représentent tout de même un budget. N’hésitez pas à demander conseil auprès de professionnels qui sauront vous guider selon vos besoins pour une maison connectée !