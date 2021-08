Accueil » Actualité [CES 2017] REMI, le réveil connecté pour votre enfant Actualité [CES 2017] REMI, le réveil connecté pour votre enfant Rédaction AfricaDaily 2937 Vues

Prix de l’innovation du CES 2017, REMI est un réveil intelligent qui va aider votre enfant à mieux faire ses nuits.

Il y a toujours de la réticence chez les parents à faire entrer un objet connecté dans la chambre des enfants et l’on comprend aisément pourquoi. Pourtant, REMI, prix de l’innovation au CES 2017, va peut-être vous faire changer d’avis si vous avez un enfant et encore plus si celui-ci a un sommeil irrégulier.

REMI, un réveil complet pour améliorer les nuits

C’est en partant du constat que 2/3 des enfants américains de moins de 10 ans souffraient de troubles du sommeil que la start-up française UrbanHello a imaginé un dispositif rigolo se voulant efficace pour améliorer les nuits des plus jeunes.

Concrètement, REMI est un réveil qui adopte une forme amusante et qui est capable de faire bien plus que réveiller en douceur les enfants. En effet, en plus de sa fonctionnalité réveil, que l’on utilise d’ailleurs très peu préférant réveiller les enfants avec un bon câlin, REMI est aussi un babyphone, une enceinte et un tracker de sommeil.

REMI possède en effet micro et haut-parleur qui permettront de se comporter comme un babyphone. Il sera possible d’être tenu au courant dès que votre enfant sera réveillé grâce au micro intégré. C’est aussi ce micro, couplé à un capteur de température de la pièce, qui va permettre d’enregistrer les nuits de votre enfant. Tous les matins, au réveil, vous aurez un score de la nuit de votre enfant qui apparaitra au sein de l’application compagnon du REMI. Ce score vous permettra d’avoir une vue rapide sur la qualité du sommeil de votre progéniture.

Le haut-parleur permettra aussi de streamer de la musique sur ce réveil décidément intelligent. Que ce soit pour diffuser des comptines, les enregistrements de votre voix ou des berceuses, vous pourrez à distance mettre de la musique à votre enfant s’il se réveille.

REMI accompagne l’enfant vers l’autonomie

Enfin, et ce n’est pas la partie la moins intéressante, REMI se veut aussi un réveil pédagogique qui va permettre aux enfants de se familiariser avec les heures. En plus de l’heure qui est affichée sur le dispositif, REMI change de couleur et d’expression en fonction des moments dans la soirée. Plutôt que de se fier à l’heure qu’il est sur le réveil, l’enfant pourra se fier à l’expression du visage du REMI et ainsi prendre conscience qu’il sera bientôt l’heure de se mettre au lit.

On le voit, ce dispositif est plutôt complet et a de quoi se montrer séduisant sur le papier. Il utilise le WiFi et le Bluetooth pour se connecter et possède même un espace de stockage dans lequel on peut glisser des fichiers musicaux (du mp3). À noter qu’une application compagnon (Android et iOS) accompagne ce réveil intelligent pour le faire fonctionner.

Prix et disponibilité

Disponible dès avril 2017, ce réveil intelligent destiné à un jeu public sera disponible au prix de 89 euros. Après son Home Phone déjà primé en 2013, UrbanHello nous revient avec un produit qui ne manque pas d’intérêt et dont l’objectif est plus que louable.