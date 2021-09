Accueil » Actualité Reportage lituanien : « Jetez vos mobiles chinois » Actualité Reportage lituanien : « Jetez vos mobiles chinois » Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Les tensions entre la Chine et la Lituanie ont récemment augmenté et un rapport du centre de cybersécurité du pays sur les téléphones portables chinois ne devrait pas améliorer les choses. Le dernier tollé a commencé lorsque Taïwan a annoncé que son ambassade en Lituanie s’appellerait le Bureau des représentants de Taïwan. Cela peut ne pas sembler étrange, mais dans la plupart des autres pays européens, les ambassades portent le nom de la capitale de Taiwan, Taipei, pour éviter de faire référence au pays lui-même, car il est considéré par la Chine comme leur appartenant. À la suite de cela, la Chine a demandé à la Lituanie de ramener son ambassadeur chez elle et elle avait l’intention de faire de même avec son ambassadeur de Lituanie.

Le rapport sur les téléphones mobiles chinois du centre de cybersécurité lituanien a révélé deux problèmes majeurs, l’un de Huawei et l’autre de Xiaomi. Le centre a testé divers téléphones 5G et a découvert que le Mi 10T 5G de Xiaomi contenait un logiciel capable de trouver et de censurer plus de 400 phrases différentes. Des phrases telles que “Tibet libre”, “Vive l’indépendance de Taiwan” et ainsi de suite. Le logiciel pourrait censurer les phrases dans toutes les applications système, mais également dans le navigateur intégré du téléphone. Sur les modèles européens, cette fonction avait été désactivée, mais le rapport indique que la fonction pouvait être activée à tout moment.

Un représentant de Xiaomi a déclaré à la BBC que Xiaomi ne censure pas ses utilisateurs et, selon leur propre déclaration, ils n’ont jamais et n’empêcheront jamais leurs utilisateurs de cette manière.

Le centre de sécurité a également constaté que le téléphone envoyait des données utilisateur cryptées via un serveur à Singapour, ce qui, selon lui, est important non seulement pour les utilisateurs lituaniens mais pour les utilisateurs du monde entier.

Le Huawei P40 5G était le deuxième téléphone avec lequel le centre de sécurité a rencontré des problèmes. Ils pensent que la galerie d’applications de Huawei redirige les utilisateurs vers des boutiques en ligne tierces, des boutiques en ligne qui ont été classées par certains comme des propagateurs de virus ou autrement nuisibles. Un représentant de Huawei a déclaré à la BBC qu’ils suivaient les lois et réglementations en vigueur dans les différents pays où leurs appareils sont vendus.

Le rapport a incité le centre de cybersécurité lituanien à exhorter ses citoyens à se débarrasser de leurs téléphones chinois et à ne pas en acheter de nouveaux.